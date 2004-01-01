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Azurion 3 M12

Ангиографическая система с напольным креплением штатива

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Расширение возможностей интервенционной кардиологии с Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором. Эта высокотехнологичная система позволяет специалистам выполнять сложные инвазивные исследования сердца с превосходной согласованностью результатов и эффективностью благодаря оптимальному размеру детектора 21х21 см, специально разработанному для кардиологических систем. Это качественно новая возможность улучшения оказываемой медицинской помощи и финансовых показателей.

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Особенности
Более глубокий анализ
Более глубокий анализ

Более глубокий анализ

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».

Более глубокий анализ

Более глубокий анализ
Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».

Более глубокий анализ

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».
Click here for more information
Более глубокий анализ
Более глубокий анализ

Более глубокий анализ

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».
Успевайте больше
Успевайте больше

Успевайте больше

Разработанная специально для экономии времени, концепция Instant Parallel Working позволяет группе специалистов выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Успевайте больше

Успевайте больше
Разработанная специально для экономии времени, концепция Instant Parallel Working позволяет группе специалистов выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Успевайте больше

Разработанная специально для экономии времени, концепция Instant Parallel Working позволяет группе специалистов выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Click here for more information
Успевайте больше
Успевайте больше

Успевайте больше

Разработанная специально для экономии времени, концепция Instant Parallel Working позволяет группе специалистов выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Наши решения DoseWise помогают вам контролировать оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям благодаря комплексному набору инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
Наши решения DoseWise помогают вам контролировать оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям благодаря комплексному набору инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Наши решения DoseWise помогают вам контролировать оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям благодаря комплексному набору инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.
Click here for more information
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Наши решения DoseWise помогают вам контролировать оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям благодаря комплексному набору инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Протоколы ProcedureCard обеспечивают упрощенную и стандартизованную настройку системы для стандартных, сложных и комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы
Протоколы ProcedureCard обеспечивают упрощенную и стандартизованную настройку системы для стандартных, сложных и комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Протоколы ProcedureCard обеспечивают упрощенную и стандартизованную настройку системы для стандартных, сложных и комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Click here for more information
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Протоколы ProcedureCard обеспечивают упрощенную и стандартизованную настройку системы для стандартных, сложных и комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.

Используйте свои возможности

Используйте свои возможности
Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.
Click here for more information
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.
  • Более глубокий анализ
  • Успевайте больше
  • Эффективное управление дозой
  • Облегчение настройки и работы
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Более глубокий анализ
Более глубокий анализ

Более глубокий анализ

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».

Более глубокий анализ

Более глубокий анализ
Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».

Более глубокий анализ

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».
Click here for more information
Более глубокий анализ
Более глубокий анализ

Более глубокий анализ

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».
Успевайте больше
Успевайте больше

Успевайте больше

Разработанная специально для экономии времени, концепция Instant Parallel Working позволяет группе специалистов выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Успевайте больше

Успевайте больше
Разработанная специально для экономии времени, концепция Instant Parallel Working позволяет группе специалистов выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Успевайте больше

Разработанная специально для экономии времени, концепция Instant Parallel Working позволяет группе специалистов выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Click here for more information
Успевайте больше
Успевайте больше

Успевайте больше

Разработанная специально для экономии времени, концепция Instant Parallel Working позволяет группе специалистов выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Наши решения DoseWise помогают вам контролировать оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям благодаря комплексному набору инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
Наши решения DoseWise помогают вам контролировать оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям благодаря комплексному набору инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Наши решения DoseWise помогают вам контролировать оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям благодаря комплексному набору инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.
Click here for more information
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Наши решения DoseWise помогают вам контролировать оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям благодаря комплексному набору инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Протоколы ProcedureCard обеспечивают упрощенную и стандартизованную настройку системы для стандартных, сложных и комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы
Протоколы ProcedureCard обеспечивают упрощенную и стандартизованную настройку системы для стандартных, сложных и комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Протоколы ProcedureCard обеспечивают упрощенную и стандартизованную настройку системы для стандартных, сложных и комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Click here for more information
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Протоколы ProcedureCard обеспечивают упрощенную и стандартизованную настройку системы для стандартных, сложных и комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.

Используйте свои возможности

Используйте свои возможности
Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.
Click here for more information
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.
  • * Опция для серии Azurion 3
  • ** В зависимости от доступности в конкретном регионе
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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