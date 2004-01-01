Успевайте больше

Разработанная специально для экономии времени, концепция Instant Parallel Working позволяет группе специалистов выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.