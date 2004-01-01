Удобство использования Azurion 3

Система Azurion обеспечивает плавный переход от процедуры к процедуре. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую. Выделенная на фоне интерфейса пользователя информация легко считывается. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок.