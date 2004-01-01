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Azurion 3 M15

Ангиографическая система с напольным креплением штатива

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Усовершенствуйте методы малоинвазивных исследований сосудов с Azurion 3 с 15-дюймовым детектором. Преимуществом для специалистов станут согласованность результатов и эффективность выполнения различных нейрорадиологических, эндоваскулярных, онкологических и кардиологических процедур. Сделайте следующий шаг на пути к улучшению медицинского обслуживания и управлению расходами.

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Особенности
Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3
Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Детальная визуализация деталей сложных патологических образований, опухолей и окклюзий, а также устройств с пониженной рентгеноконтрастностью с нашей технологией 16‑битного детектора Philips с диагональю 15 дюймов. Такое улучшение качества изображения возможно благодаря более высокому коэффициенту преобразования рентгеновского излучения в изображение (DQE), однородности изображений и усовершенствованной шкале уровня серого.

Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3
Детальная визуализация деталей сложных патологических образований, опухолей и окклюзий, а также устройств с пониженной рентгеноконтрастностью с нашей технологией 16‑битного детектора Philips с диагональю 15 дюймов. Такое улучшение качества изображения возможно благодаря более высокому коэффициенту преобразования рентгеновского излучения в изображение (DQE), однородности изображений и усовершенствованной шкале уровня серого.

Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Детальная визуализация деталей сложных патологических образований, опухолей и окклюзий, а также устройств с пониженной рентгеноконтрастностью с нашей технологией 16‑битного детектора Philips с диагональю 15 дюймов. Такое улучшение качества изображения возможно благодаря более высокому коэффициенту преобразования рентгеновского излучения в изображение (DQE), однородности изображений и усовершенствованной шкале уровня серого.
Click here for more information
Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3
Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Детальная визуализация деталей сложных патологических образований, опухолей и окклюзий, а также устройств с пониженной рентгеноконтрастностью с нашей технологией 16‑битного детектора Philips с диагональю 15 дюймов. Такое улучшение качества изображения возможно благодаря более высокому коэффициенту преобразования рентгеновского излучения в изображение (DQE), однородности изображений и усовершенствованной шкале уровня серого.
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Экономия времени
Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Click here for more information
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Контроль дозы облучения
Контроль дозы облучения

Контроль дозы облучения

Контролируйте оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям с нашими решениями DoseWise — комплексным набором инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.

Контроль дозы облучения

Контроль дозы облучения
Контролируйте оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям с нашими решениями DoseWise — комплексным набором инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.

Контроль дозы облучения

Контролируйте оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям с нашими решениями DoseWise — комплексным набором инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.
Click here for more information
Контроль дозы облучения
Контроль дозы облучения

Контроль дозы облучения

Контролируйте оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям с нашими решениями DoseWise — комплексным набором инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Благодаря протоколам ProcedureCard возможна упрощенная и стандартизованная настройка системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы
Благодаря протоколам ProcedureCard возможна упрощенная и стандартизованная настройка системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Благодаря протоколам ProcedureCard возможна упрощенная и стандартизованная настройка системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Click here for more information
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Благодаря протоколам ProcedureCard возможна упрощенная и стандартизованная настройка системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Удобство использования Azurion 3
Удобство использования Azurion 3

Удобство использования Azurion 3

Система Azurion обеспечивает плавный переход от процедуры к процедуре. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую. Выделенная на фоне интерфейса пользователя информация легко считывается. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок.

Удобство использования Azurion 3

Удобство использования Azurion 3
Система Azurion обеспечивает плавный переход от процедуры к процедуре. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую. Выделенная на фоне интерфейса пользователя информация легко считывается. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок.

Удобство использования Azurion 3

Система Azurion обеспечивает плавный переход от процедуры к процедуре. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую. Выделенная на фоне интерфейса пользователя информация легко считывается. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок.
Click here for more information
Удобство использования Azurion 3
Удобство использования Azurion 3

Удобство использования Azurion 3

Система Azurion обеспечивает плавный переход от процедуры к процедуре. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую. Выделенная на фоне интерфейса пользователя информация легко считывается. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок.
Учет изменения потребностей
Учет изменения потребностей

Учет изменения потребностей

По мере изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей, так как инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий, которые развиваются вместе с вами.

Учет изменения потребностей

Учет изменения потребностей
По мере изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей, так как инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий, которые развиваются вместе с вами.

Учет изменения потребностей

По мере изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей, так как инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий, которые развиваются вместе с вами.
Click here for more information
Учет изменения потребностей
Учет изменения потребностей

Учет изменения потребностей

По мере изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей, так как инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий, которые развиваются вместе с вами.
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.

Используйте свои возможности

Используйте свои возможности
Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.
Click here for more information
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.
  • Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3
  • Экономия времени
  • Контроль дозы облучения
  • Облегчение настройки и работы
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Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3
Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Детальная визуализация деталей сложных патологических образований, опухолей и окклюзий, а также устройств с пониженной рентгеноконтрастностью с нашей технологией 16‑битного детектора Philips с диагональю 15 дюймов. Такое улучшение качества изображения возможно благодаря более высокому коэффициенту преобразования рентгеновского излучения в изображение (DQE), однородности изображений и усовершенствованной шкале уровня серого.

Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3
Детальная визуализация деталей сложных патологических образований, опухолей и окклюзий, а также устройств с пониженной рентгеноконтрастностью с нашей технологией 16‑битного детектора Philips с диагональю 15 дюймов. Такое улучшение качества изображения возможно благодаря более высокому коэффициенту преобразования рентгеновского излучения в изображение (DQE), однородности изображений и усовершенствованной шкале уровня серого.

Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Детальная визуализация деталей сложных патологических образований, опухолей и окклюзий, а также устройств с пониженной рентгеноконтрастностью с нашей технологией 16‑битного детектора Philips с диагональю 15 дюймов. Такое улучшение качества изображения возможно благодаря более высокому коэффициенту преобразования рентгеновского излучения в изображение (DQE), однородности изображений и усовершенствованной шкале уровня серого.
Click here for more information
Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3
Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Улучшение визуализации сосудов с Azurion 3

Детальная визуализация деталей сложных патологических образований, опухолей и окклюзий, а также устройств с пониженной рентгеноконтрастностью с нашей технологией 16‑битного детектора Philips с диагональю 15 дюймов. Такое улучшение качества изображения возможно благодаря более высокому коэффициенту преобразования рентгеновского излучения в изображение (DQE), однородности изображений и усовершенствованной шкале уровня серого.
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Экономия времени
Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Click here for more information
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Контроль дозы облучения
Контроль дозы облучения

Контроль дозы облучения

Контролируйте оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям с нашими решениями DoseWise — комплексным набором инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.

Контроль дозы облучения

Контроль дозы облучения
Контролируйте оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям с нашими решениями DoseWise — комплексным набором инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.

Контроль дозы облучения

Контролируйте оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям с нашими решениями DoseWise — комплексным набором инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.
Click here for more information
Контроль дозы облучения
Контроль дозы облучения

Контроль дозы облучения

Контролируйте оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям с нашими решениями DoseWise — комплексным набором инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Благодаря протоколам ProcedureCard возможна упрощенная и стандартизованная настройка системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы
Благодаря протоколам ProcedureCard возможна упрощенная и стандартизованная настройка системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Благодаря протоколам ProcedureCard возможна упрощенная и стандартизованная настройка системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Click here for more information
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Благодаря протоколам ProcedureCard возможна упрощенная и стандартизованная настройка системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Удобство использования Azurion 3
Удобство использования Azurion 3

Удобство использования Azurion 3

Система Azurion обеспечивает плавный переход от процедуры к процедуре. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую. Выделенная на фоне интерфейса пользователя информация легко считывается. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок.

Удобство использования Azurion 3

Удобство использования Azurion 3
Система Azurion обеспечивает плавный переход от процедуры к процедуре. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую. Выделенная на фоне интерфейса пользователя информация легко считывается. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок.

Удобство использования Azurion 3

Система Azurion обеспечивает плавный переход от процедуры к процедуре. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую. Выделенная на фоне интерфейса пользователя информация легко считывается. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок.
Click here for more information
Удобство использования Azurion 3
Удобство использования Azurion 3

Удобство использования Azurion 3

Система Azurion обеспечивает плавный переход от процедуры к процедуре. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую. Выделенная на фоне интерфейса пользователя информация легко считывается. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок.
Учет изменения потребностей
Учет изменения потребностей

Учет изменения потребностей

По мере изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей, так как инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий, которые развиваются вместе с вами.

Учет изменения потребностей

Учет изменения потребностей
По мере изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей, так как инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий, которые развиваются вместе с вами.

Учет изменения потребностей

По мере изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей, так как инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий, которые развиваются вместе с вами.
Click here for more information
Учет изменения потребностей
Учет изменения потребностей

Учет изменения потребностей

По мере изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей, так как инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий, которые развиваются вместе с вами.
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.

Используйте свои возможности

Используйте свои возможности
Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.
Click here for more information
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.
  • * Опция для серии Azurion 3
  • ** В зависимости от доступности в конкретном регионе
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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You are about to visit a Philips global content page

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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