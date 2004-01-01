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Усовершенствуйте методы малоинвазивных исследований сосудов с Azurion 3 с 15-дюймовым детектором. Преимуществом для специалистов станут согласованность результатов и эффективность выполнения различных нейрорадиологических, эндоваскулярных, онкологических и кардиологических процедур. Сделайте следующий шаг на пути к улучшению медицинского обслуживания и управлению расходами.
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Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Экономия времени
Экономия времени
Экономия времени
Экономия времени
Контроль дозы облучения
Контроль дозы облучения
Контроль дозы облучения
Контроль дозы облучения
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы
Удобство использования
Удобство использования
Удобство использования
Удобство использования
Учет изменения потребностей
Учет изменения потребностей
Учет изменения потребностей
Учет изменения потребностей
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Экономия времени
Экономия времени
Экономия времени
Экономия времени
Контроль дозы облучения
Контроль дозы облучения
Контроль дозы облучения
Контроль дозы облучения
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы
Удобство использования
Удобство использования
Удобство использования
Удобство использования
Учет изменения потребностей
Учет изменения потребностей
Учет изменения потребностей
Учет изменения потребностей
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности
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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Программа Philips 3DRA включает в себя широкий набор средств для трехмерной визуализации сосудистых патологий на основе данных одного прохода ротационной ангиографии. В сочетании с уникальными возможностями съемки всего тела, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение позволяет охватить любой участок, в том числе сосуды головного мозга, брюшной полости и периферических областей.
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Расширяйте свои возможности при проведении хирургических вмешательств с помощью Azurion 5 с плоским 20-дюймовым детектором. Преимуществом для специалистов станут согласованность результатов и эффективность проведения различных сосудистых и кардиологических вмешательств. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями прямо у стола, чтобы обеспечить согласованность рабочего процесса, повышенную производительность рентгеноперационной и высокое качество оказания медицинской помощи.
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Расширение возможностей интервенционной кардиологии с Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором. Эта высокотехнологичная система позволяет специалистам выполнять сложные инвазивные исследования сердца с превосходной согласованностью результатов и эффективностью благодаря оптимальному размеру детектора 21х21 см, специально разработанному для кардиологических систем. Это качественно новая возможность улучшения оказываемой медицинской помощи и финансовых показателей.
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Мгновенная улучшенная визуализация в режиме реального времени, позволяющая устанавливать и разворачивать баллоны, стенты и саморассасывающиеся сосудистые каркасы, уменьшая общее время проведения операции.
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FlexVision XL — это усовершенствованный монитор для просмотра, обеспечивающий широкие возможности управления всеми условиями просмотра прямо у стола. На большой экран ЖК-дисплея высокой четкости можно выводить несколько высококачественных изображений в различных конфигурациях, оптимизированных для конкретных процедур.
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