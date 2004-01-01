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Azuruion 7 M12

Ангиографическая система с потолочным или напольным креплением штатива

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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.

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Особенности
Глубокий анализ коронарных сосудов
Глубокий анализ коронарных сосудов

Глубокий анализ коронарных сосудов

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».

Глубокий анализ коронарных сосудов

Глубокий анализ коронарных сосудов
Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».

Глубокий анализ коронарных сосудов

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».
Click here for more information
Глубокий анализ коронарных сосудов
Глубокий анализ коронарных сосудов

Глубокий анализ коронарных сосудов

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».
Более гибкий рабочий процесс
Более гибкий рабочий процесс

Более гибкий рабочий процесс

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Более гибкий рабочий процесс

Более гибкий рабочий процесс
Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Более гибкий рабочий процесс

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Click here for more information
Более гибкий рабочий процесс
Более гибкий рабочий процесс

Более гибкий рабочий процесс

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Стандартизованность настройки и работы
Стандартизованность настройки и работы

Стандартизованность настройки и работы

В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Стандартизованность настройки и работы

Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Стандартизованность настройки и работы

В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Click here for more information
Стандартизованность настройки и работы
Стандартизованность настройки и работы

Стандартизованность настройки и работы

В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Оптимизация рабочего процесса
Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса
FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Click here for more information
Оптимизация рабочего процесса
Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.
Click here for more information
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Click here for more information
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
  • Глубокий анализ коронарных сосудов
  • Более гибкий рабочий процесс
  • Стандартизованность настройки и работы
  • Оптимизация рабочего процесса
Посмотреть все особенности
Глубокий анализ коронарных сосудов
Глубокий анализ коронарных сосудов

Глубокий анализ коронарных сосудов

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».

Глубокий анализ коронарных сосудов

Глубокий анализ коронарных сосудов
Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».

Глубокий анализ коронарных сосудов

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».
Click here for more information
Глубокий анализ коронарных сосудов
Глубокий анализ коронарных сосудов

Глубокий анализ коронарных сосудов

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».
Более гибкий рабочий процесс
Более гибкий рабочий процесс

Более гибкий рабочий процесс

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Более гибкий рабочий процесс

Более гибкий рабочий процесс
Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Более гибкий рабочий процесс

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Click here for more information
Более гибкий рабочий процесс
Более гибкий рабочий процесс

Более гибкий рабочий процесс

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Стандартизованность настройки и работы
Стандартизованность настройки и работы

Стандартизованность настройки и работы

В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Стандартизованность настройки и работы

Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Стандартизованность настройки и работы

В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Click here for more information
Стандартизованность настройки и работы
Стандартизованность настройки и работы

Стандартизованность настройки и работы

В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Оптимизация рабочего процесса
Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса
FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Click here for more information
Оптимизация рабочего процесса
Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.
Click here for more information
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Click here for more information
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
  • * Опция для серии Azurion 7
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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