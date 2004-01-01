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Azurion 7 B12/12

Двухпроекционная ангиографическая система

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Откройте новые возможности для применения в интервенционной кардиологии, кардиологических исследованиях детей либо электрофизиологии благодаря двухпроекционной системе Azurion серии 7, оснащенной двумя детекторами (12 дюймов каждый). Данная платформа является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.

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Особенности
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени. К данным решениям относятся Stentboost, XperCT, программы для навигации в режиме реального времени (например, HeartNavigator) и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени. К данным решениям относятся Stentboost, XperCT, программы для навигации в режиме реального времени (например, HeartNavigator) и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени. К данным решениям относятся Stentboost, XperCT, программы для навигации в режиме реального времени (например, HeartNavigator) и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
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Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени. К данным решениям относятся Stentboost, XperCT, программы для навигации в режиме реального времени (например, HeartNavigator) и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Обнаружение скрытых патологий
Обнаружение скрытых патологий video

Обнаружение скрытых патологий

При лечении врожденных патологий сердца либо состояний аритмии индивидуальные особенности анатомии человека могут представлять сложности в процессе визуализации. Получите экстремальные и нестандартные проекции благодаря двум уникальным боковым С-дугам с потолочным креплением. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.

Обнаружение скрытых патологий

Обнаружение скрытых патологий video

При лечении врожденных патологий сердца либо состояний аритмии индивидуальные особенности анатомии человека могут представлять сложности в процессе визуализации. Получите экстремальные и нестандартные проекции благодаря двум уникальным боковым С-дугам с потолочным креплением. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.

Обнаружение скрытых патологий

При лечении врожденных патологий сердца либо состояний аритмии индивидуальные особенности анатомии человека могут представлять сложности в процессе визуализации. Получите экстремальные и нестандартные проекции благодаря двум уникальным боковым С-дугам с потолочным креплением. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.
Click here for more information
Обнаружение скрытых патологий
Обнаружение скрытых патологий video

Обнаружение скрытых патологий

При лечении врожденных патологий сердца либо состояний аритмии индивидуальные особенности анатомии человека могут представлять сложности в процессе визуализации. Получите экстремальные и нестандартные проекции благодаря двум уникальным боковым С-дугам с потолочным креплением. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.
Освобождение рабочего места от лишнего
Освобождение рабочего места от лишнего

Освобождение рабочего места от лишнего

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Освобождение рабочего места от лишнего

Освобождение рабочего места от лишнего
FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Освобождение рабочего места от лишнего

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
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Освобождение рабочего места от лишнего
Освобождение рабочего места от лишнего

Освобождение рабочего места от лишнего

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.
Click here for more information
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Click here for more information
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Долгосрочные преимущества

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.
  • Информативный визуальный контроль в реальном времени
  • Обнаружение скрытых патологий
  • Освобождение рабочего места от лишнего
  • Эффективное управление дозой
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Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени. К данным решениям относятся Stentboost, XperCT, программы для навигации в режиме реального времени (например, HeartNavigator) и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени. К данным решениям относятся Stentboost, XperCT, программы для навигации в режиме реального времени (например, HeartNavigator) и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени. К данным решениям относятся Stentboost, XperCT, программы для навигации в режиме реального времени (например, HeartNavigator) и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Click here for more information
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени. К данным решениям относятся Stentboost, XperCT, программы для навигации в режиме реального времени (например, HeartNavigator) и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Обнаружение скрытых патологий
Обнаружение скрытых патологий video

Обнаружение скрытых патологий

При лечении врожденных патологий сердца либо состояний аритмии индивидуальные особенности анатомии человека могут представлять сложности в процессе визуализации. Получите экстремальные и нестандартные проекции благодаря двум уникальным боковым С-дугам с потолочным креплением. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.

Обнаружение скрытых патологий

Обнаружение скрытых патологий video

При лечении врожденных патологий сердца либо состояний аритмии индивидуальные особенности анатомии человека могут представлять сложности в процессе визуализации. Получите экстремальные и нестандартные проекции благодаря двум уникальным боковым С-дугам с потолочным креплением. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.

Обнаружение скрытых патологий

При лечении врожденных патологий сердца либо состояний аритмии индивидуальные особенности анатомии человека могут представлять сложности в процессе визуализации. Получите экстремальные и нестандартные проекции благодаря двум уникальным боковым С-дугам с потолочным креплением. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.
Click here for more information
Обнаружение скрытых патологий
Обнаружение скрытых патологий video

Обнаружение скрытых патологий

При лечении врожденных патологий сердца либо состояний аритмии индивидуальные особенности анатомии человека могут представлять сложности в процессе визуализации. Получите экстремальные и нестандартные проекции благодаря двум уникальным боковым С-дугам с потолочным креплением. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.
Освобождение рабочего места от лишнего
Освобождение рабочего места от лишнего

Освобождение рабочего места от лишнего

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Освобождение рабочего места от лишнего

Освобождение рабочего места от лишнего
FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Освобождение рабочего места от лишнего

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Click here for more information
Освобождение рабочего места от лишнего
Освобождение рабочего места от лишнего

Освобождение рабочего места от лишнего

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.
Click here for more information
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Click here for more information
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Долгосрочные преимущества

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.
  • * Опция для систем Azurion 7
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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You are about to visit a Philips global content page

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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