Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.