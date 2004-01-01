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Откройте новые возможности для применения в интервенционной кардиологии, кардиологических исследованиях детей либо электрофизиологии благодаря двухпроекционной системе Azurion серии 7, оснащенной двумя детекторами (12 дюймов каждый). Данная платформа является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.
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Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Обнаружение скрытых патологий
Обнаружение скрытых патологий
Обнаружение скрытых патологий
Обнаружение скрытых патологий
Освобождение рабочего места от лишнего
Освобождение рабочего места от лишнего
Освобождение рабочего места от лишнего
Освобождение рабочего места от лишнего
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений
Долгосрочные преимущества
Долгосрочные преимущества
Долгосрочные преимущества
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Обнаружение скрытых патологий
Обнаружение скрытых патологий
Обнаружение скрытых патологий
Обнаружение скрытых патологий
Освобождение рабочего места от лишнего
Освобождение рабочего места от лишнего
Освобождение рабочего места от лишнего
Освобождение рабочего места от лишнего
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений
Долгосрочные преимущества
Долгосрочные преимущества
Долгосрочные преимущества
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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.
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Медицинским учреждениям крайне необходимо повышение 'эффективности и клинических результатов, чтобы удовлетворить растущую потребность в проведении интервенций. Для дальнейшей оптимизации рабочего процесса в рентгеноперационной компания Philips представляет систему интервенционного мониторинга параметров гемодинамики (система Hemo), которая позволяет проводить расширенные измерения параметров гемодинамики в лаборатории катетеризации. Эта уникальная комбинация, интегрированная с ведущим на рынке монитором пациента IntelliVue X3, обеспечивает непрерывный мониторинг пациента в рентгеноперационной
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Увеличение возможностей интервенционной кардиологии с помощью системы Azurion 5 с 12-дюймовым плоским детектором. Это высокопроизводительное решение для рентгеноперационых позволяет интервенционным кардиологам выполнять более сложные кардиологические вмешательства. Возможность управления всеми важными приложениями от операционного стола обеспечивает согласованность работы всех членов операционной бригады, повышая эффективность рабочих процессов отделения и улучшая клинические результаты.
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Выполните серию интервенционных процедур на сердце и сосудах с исключительной точностью и простотой благодаря двухпроекционной системе Azurion 7 с двумя детекторами диагональю 20 и 12 дюймов соответственно. Данная система является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.
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IntraSight объединяет в себе современные инструменты визуализации, физиологии и ко-регистрации*. Программное обеспечение системы создано для четкой идентификации заболеваний коронарных и периферических сосудов, а также для оптимизации планов лечения. IntraSight работает на современной, масштабируемой платформе, дающей возможность внедрять новые инструменты и инновации по мере их появления в будущем.
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Программа Philips 3DRA включает в себя широкий набор средств для трехмерной визуализации сосудистых патологий на основе данных одного прохода ротационной ангиографии. В сочетании с уникальными возможностями съемки всего тела, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение позволяет охватить любой участок, в том числе сосуды головного мозга, брюшной полости и периферических областей.
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По мере добавления новых приложений растет потребность в максимальной оптимизации работы. FlexSpot обеспечивает удобный доступ ко всем приложениям на одном компактном настраиваемом рабочем месте, значительно уменьшая количество устройств и упрощая работу. Для сокращения времени между исследованиями специалисты могут выполнять различные задачи, не прерывая друг друга.
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Если в интервенционной лаборатории выполняется целый ряд исследований, эффективное управление приложениями помогает улучшить работу в группе и медицинское обслуживание. С FlexVision Pro работу можно оптимизировать, интуитивно управляя доступными приложениями у стола с помощью мыши. Это повышает эффективность и позволяет реже покидать стерильное поле во время исследований.
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С модулем сенсорного экрана Pro параметры визуализации можно быстро и легко настроить у стола, не покидая стерильного поля. Выполняйте коллимацию кончиком пальца, масштабирование рентгеновских изображений и схем сосудов для облегчения навигации. Крупный указатель, который виден в кабинете для исследований и пультовой комнате, обеспечивает эффективное взаимодействие.
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Автоматическая система контроля навигации в режиме реального времени, предназначенная для повышения эффективности при чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ) любой сложности без изменения применяемого стандартного рабочего процесса.
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Мгновенная улучшенная визуализация в режиме реального времени, позволяющая устанавливать и разворачивать баллоны, стенты и саморассасывающиеся сосудистые каркасы, уменьшая общее время проведения операции.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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