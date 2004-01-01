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Azurion 7 B20/12

Двухпроекционная ангиографическая система

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Выполните серию интервенционных процедур на сердце и сосудах с исключительной точностью и простотой благодаря двухпроекционной системе Azurion 7 с двумя детекторами диагональю 20 и 12 дюймов соответственно. Данная система является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.

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Особенности
Получение сложных проекций
Получение сложных проекций video

Получение сложных проекций

Уникальные боковые C-дуги с потолочным креплением обеспечивают непревзойденную поддержку и гибкость при позиционировании, что применимо при сложной интервенционной терапии сосудов и врожденного порока сердца. Их можно использовать для получения косых краниальных/каудальных проекций под большим углом, которые способствуют выявлению скрытых патологий. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.

Получение сложных проекций

Получение сложных проекций video

Уникальные боковые C-дуги с потолочным креплением обеспечивают непревзойденную поддержку и гибкость при позиционировании, что применимо при сложной интервенционной терапии сосудов и врожденного порока сердца. Их можно использовать для получения косых краниальных/каудальных проекций под большим углом, которые способствуют выявлению скрытых патологий. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.

Получение сложных проекций

Уникальные боковые C-дуги с потолочным креплением обеспечивают непревзойденную поддержку и гибкость при позиционировании, что применимо при сложной интервенционной терапии сосудов и врожденного порока сердца. Их можно использовать для получения косых краниальных/каудальных проекций под большим углом, которые способствуют выявлению скрытых патологий. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.
Click here for more information
Получение сложных проекций
Получение сложных проекций video

Получение сложных проекций

Уникальные боковые C-дуги с потолочным креплением обеспечивают непревзойденную поддержку и гибкость при позиционировании, что применимо при сложной интервенционной терапии сосудов и врожденного порока сердца. Их можно использовать для получения косых краниальных/каудальных проекций под большим углом, которые способствуют выявлению скрытых патологий. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, например 3DRA и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, например 3DRA и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, например 3DRA и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Click here for more information
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, например 3DRA и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Улучшенная визуализация
Улучшенная визуализация

Улучшенная визуализация

Благодаря 20-дюймовому детектору процедуры на сосудах могут выполняться на основе изображений непревзойденного качества с большим охватом анатомических структур, в сочетании с 12-дюймовым детектором, обеспечивающим работу в латеральном канале. Таким образом обеспечивается гибкость в выборе проекций с целью визуализации всего дерева коронарных сосудов с крупным полем обзора. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью.

Улучшенная визуализация

Улучшенная визуализация
Благодаря 20-дюймовому детектору процедуры на сосудах могут выполняться на основе изображений непревзойденного качества с большим охватом анатомических структур, в сочетании с 12-дюймовым детектором, обеспечивающим работу в латеральном канале. Таким образом обеспечивается гибкость в выборе проекций с целью визуализации всего дерева коронарных сосудов с крупным полем обзора. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью.

Улучшенная визуализация

Благодаря 20-дюймовому детектору процедуры на сосудах могут выполняться на основе изображений непревзойденного качества с большим охватом анатомических структур, в сочетании с 12-дюймовым детектором, обеспечивающим работу в латеральном канале. Таким образом обеспечивается гибкость в выборе проекций с целью визуализации всего дерева коронарных сосудов с крупным полем обзора. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью.
Click here for more information
Улучшенная визуализация
Улучшенная визуализация

Улучшенная визуализация

Благодаря 20-дюймовому детектору процедуры на сосудах могут выполняться на основе изображений непревзойденного качества с большим охватом анатомических структур, в сочетании с 12-дюймовым детектором, обеспечивающим работу в латеральном канале. Таким образом обеспечивается гибкость в выборе проекций с целью визуализации всего дерева коронарных сосудов с крупным полем обзора. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией панорамирования последнего полученного изображения и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией панорамирования последнего полученного изображения и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией панорамирования последнего полученного изображения и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.
Click here for more information
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией панорамирования последнего полученного изображения и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Click here for more information
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Долгосрочные преимущества

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.
  • Получение сложных проекций
  • Информативный визуальный контроль в реальном времени
  • Улучшенная визуализация
  • Эффективное управление дозой
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Получение сложных проекций
Получение сложных проекций video

Получение сложных проекций

Уникальные боковые C-дуги с потолочным креплением обеспечивают непревзойденную поддержку и гибкость при позиционировании, что применимо при сложной интервенционной терапии сосудов и врожденного порока сердца. Их можно использовать для получения косых краниальных/каудальных проекций под большим углом, которые способствуют выявлению скрытых патологий. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.

Получение сложных проекций

Получение сложных проекций video

Уникальные боковые C-дуги с потолочным креплением обеспечивают непревзойденную поддержку и гибкость при позиционировании, что применимо при сложной интервенционной терапии сосудов и врожденного порока сердца. Их можно использовать для получения косых краниальных/каудальных проекций под большим углом, которые способствуют выявлению скрытых патологий. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.

Получение сложных проекций

Уникальные боковые C-дуги с потолочным креплением обеспечивают непревзойденную поддержку и гибкость при позиционировании, что применимо при сложной интервенционной терапии сосудов и врожденного порока сердца. Их можно использовать для получения косых краниальных/каудальных проекций под большим углом, которые способствуют выявлению скрытых патологий. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.
Click here for more information
Получение сложных проекций
Получение сложных проекций video

Получение сложных проекций

Уникальные боковые C-дуги с потолочным креплением обеспечивают непревзойденную поддержку и гибкость при позиционировании, что применимо при сложной интервенционной терапии сосудов и врожденного порока сердца. Их можно использовать для получения косых краниальных/каудальных проекций под большим углом, которые способствуют выявлению скрытых патологий. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, например 3DRA и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, например 3DRA и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, например 3DRA и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Click here for more information
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени video

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, например 3DRA и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Улучшенная визуализация
Улучшенная визуализация

Улучшенная визуализация

Благодаря 20-дюймовому детектору процедуры на сосудах могут выполняться на основе изображений непревзойденного качества с большим охватом анатомических структур, в сочетании с 12-дюймовым детектором, обеспечивающим работу в латеральном канале. Таким образом обеспечивается гибкость в выборе проекций с целью визуализации всего дерева коронарных сосудов с крупным полем обзора. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью.

Улучшенная визуализация

Улучшенная визуализация
Благодаря 20-дюймовому детектору процедуры на сосудах могут выполняться на основе изображений непревзойденного качества с большим охватом анатомических структур, в сочетании с 12-дюймовым детектором, обеспечивающим работу в латеральном канале. Таким образом обеспечивается гибкость в выборе проекций с целью визуализации всего дерева коронарных сосудов с крупным полем обзора. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью.

Улучшенная визуализация

Благодаря 20-дюймовому детектору процедуры на сосудах могут выполняться на основе изображений непревзойденного качества с большим охватом анатомических структур, в сочетании с 12-дюймовым детектором, обеспечивающим работу в латеральном канале. Таким образом обеспечивается гибкость в выборе проекций с целью визуализации всего дерева коронарных сосудов с крупным полем обзора. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью.
Click here for more information
Улучшенная визуализация
Улучшенная визуализация

Улучшенная визуализация

Благодаря 20-дюймовому детектору процедуры на сосудах могут выполняться на основе изображений непревзойденного качества с большим охватом анатомических структур, в сочетании с 12-дюймовым детектором, обеспечивающим работу в латеральном канале. Таким образом обеспечивается гибкость в выборе проекций с целью визуализации всего дерева коронарных сосудов с крупным полем обзора. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией панорамирования последнего полученного изображения и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией панорамирования последнего полученного изображения и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией панорамирования последнего полученного изображения и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.
Click here for more information
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией панорамирования последнего полученного изображения и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Click here for more information
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Долгосрочные преимущества

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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