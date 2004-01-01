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Получение сложных проекций

Уникальные боковые C-дуги с потолочным креплением обеспечивают непревзойденную поддержку и гибкость при позиционировании, что применимо при сложной интервенционной терапии сосудов и врожденного порока сердца. Их можно использовать для получения косых краниальных/каудальных проекций под большим углом, которые способствуют выявлению скрытых патологий. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.