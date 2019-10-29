Ключевые слова для поиска
Эта потолочная система с 8 степенями свободы обеспечивает неограниченную гибкость визуализации при проведении различных процедур, а также свободу выбора положения медицинского персонала. Система отличается преимуществом компактного размещения, обеспечивая создание высокоэффективной среды, готовой к выполнению процедур будущего. При основном фокусе на пользователя система Philips Azurion с FlexArm способствует оптимизации производительности используемого комплекса и позволяет оказывать медицинскую помощь высокого качества.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Неограниченная гибкость визуализации
Неограниченная гибкость визуализации
Неограниченная гибкость визуализации
Неограниченная гибкость визуализации
Более независимое управление системой для врача
Более независимое управление системой для врача
Более независимое управление системой для врача
Более независимое управление системой для врача
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Экономия времени
Экономия времени
Экономия времени
Экономия времени
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Неограниченная гибкость визуализации
Неограниченная гибкость визуализации
Неограниченная гибкость визуализации
Неограниченная гибкость визуализации
Более независимое управление системой для врача
Более независимое управление системой для врача
Более независимое управление системой для врача
Более независимое управление системой для врача
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Экономия времени
Экономия времени
Экономия времени
Экономия времени
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
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Медицинским учреждениям крайне необходимо повышение 'эффективности и клинических результатов, чтобы удовлетворить растущую потребность в проведении интервенций. Для дальнейшей оптимизации рабочего процесса в рентгеноперационной компания Philips представляет систему интервенционного мониторинга параметров гемодинамики (система Hemo), которая позволяет проводить расширенные измерения параметров гемодинамики в лаборатории катетеризации. Эта уникальная комбинация, интегрированная с ведущим на рынке монитором пациента IntelliVue X3, обеспечивает непрерывный мониторинг пациента в рентгеноперационной
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IntraSight объединяет в себе современные инструменты визуализации, физиологии и ко-регистрации*. Программное обеспечение системы создано для четкой идентификации заболеваний коронарных и периферических сосудов, а также для оптимизации планов лечения. IntraSight работает на современной, масштабируемой платформе, дающей возможность внедрять новые инструменты и инновации по мере их появления в будущем.
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Для таких сложных внутрисосудистых процедур, как пластика аневризмы аорты, требуется дополнительная информация для принятия решений и качественный визуальный контроль в ходе проведения процедуры, а также возможности для снижения расхода рентгеноконтрастного вещества. С этими задачами легко справляется новый «сосудистый навигатор» Philips – интервенционная программа VesselNavigator.
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По мере добавления новых приложений растет потребность в максимальной оптимизации работы. FlexSpot обеспечивает удобный доступ ко всем приложениям на одном компактном настраиваемом рабочем месте, значительно уменьшая количество устройств и упрощая работу. Для сокращения времени между исследованиями специалисты могут выполнять различные задачи, не прерывая друг друга.
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Если в интервенционной лаборатории выполняется целый ряд исследований, эффективное управление приложениями помогает улучшить работу в группе и медицинское обслуживание. С FlexVision Pro работу можно оптимизировать, интуитивно управляя доступными приложениями у стола с помощью мыши. Это повышает эффективность и позволяет реже покидать стерильное поле во время исследований.
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С модулем сенсорного экрана Pro параметры визуализации можно быстро и легко настроить у стола, не покидая стерильного поля. Выполняйте коллимацию кончиком пальца, масштабирование рентгеновских изображений и схем сосудов для облегчения навигации. Крупный указатель, который виден в кабинете для исследований и пультовой комнате, обеспечивает эффективное взаимодействие.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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