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Azurion 7 M20 с FlexArm

Ангиографическая система с потолочным креплением штатива

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Эта потолочная система с 8 степенями свободы обеспечивает неограниченную гибкость визуализации при проведении различных процедур, а также свободу выбора положения медицинского персонала. Система отличается преимуществом компактного размещения, обеспечивая создание высокоэффективной среды, готовой к выполнению процедур будущего. При основном фокусе на пользователя система Philips Azurion с FlexArm способствует оптимизации производительности используемого комплекса и позволяет оказывать медицинскую помощь высокого качества.

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Особенности
Неограниченная гибкость визуализации
Неограниченная гибкость визуализации

Неограниченная гибкость визуализации

Система Azurion 7 M20 со штативом FlexArm способна вращаться относительно восьми осей, обеспечивая неограниченную гибкость при визуализации всего тела пациента с левой и правой стороны стола в режимах 2D и 3D. Пучок излучения всегда синхронизируется с положением тела пациента, обеспечивая улучшение качества визуализации анатомических структур при вращении и наклоне. В результате все участники исследования, проводимого среди пользователей, подтвердили, что штатив FlexArm повышает уровень гибкости в процессе работы*.

Неограниченная гибкость визуализации

Неограниченная гибкость визуализации
Система Azurion 7 M20 со штативом FlexArm способна вращаться относительно восьми осей, обеспечивая неограниченную гибкость при визуализации всего тела пациента с левой и правой стороны стола в режимах 2D и 3D. Пучок излучения всегда синхронизируется с положением тела пациента, обеспечивая улучшение качества визуализации анатомических структур при вращении и наклоне. В результате все участники исследования, проводимого среди пользователей, подтвердили, что штатив FlexArm повышает уровень гибкости в процессе работы*.

Неограниченная гибкость визуализации

Система Azurion 7 M20 со штативом FlexArm способна вращаться относительно восьми осей, обеспечивая неограниченную гибкость при визуализации всего тела пациента с левой и правой стороны стола в режимах 2D и 3D. Пучок излучения всегда синхронизируется с положением тела пациента, обеспечивая улучшение качества визуализации анатомических структур при вращении и наклоне. В результате все участники исследования, проводимого среди пользователей, подтвердили, что штатив FlexArm повышает уровень гибкости в процессе работы*.
Click here for more information
Неограниченная гибкость визуализации
Неограниченная гибкость визуализации

Неограниченная гибкость визуализации

Система Azurion 7 M20 со штативом FlexArm способна вращаться относительно восьми осей, обеспечивая неограниченную гибкость при визуализации всего тела пациента с левой и правой стороны стола в режимах 2D и 3D. Пучок излучения всегда синхронизируется с положением тела пациента, обеспечивая улучшение качества визуализации анатомических структур при вращении и наклоне. В результате все участники исследования, проводимого среди пользователей, подтвердили, что штатив FlexArm повышает уровень гибкости в процессе работы*.
Более независимое управление системой для врача
Более независимое управление системой для врача

Более независимое управление системой для врача

Штатив FlexArm также позволяет улучшить процесс управления функциями системы Azurion прямо у стола при помощи интуитивно понятного контроллера Axsys; благодаря ему выполнение процедур осуществляется просто и естественно. При наличии изменений или осложнений врач может быстро и легко принять необходимые меры. Также имеется возможность снизить необходимость для врачей и другого персонала входить и выходить из стерильной зоны во время процедуры.

Более независимое управление системой для врача

Более независимое управление системой для врача
Штатив FlexArm также позволяет улучшить процесс управления функциями системы Azurion прямо у стола при помощи интуитивно понятного контроллера Axsys; благодаря ему выполнение процедур осуществляется просто и естественно. При наличии изменений или осложнений врач может быстро и легко принять необходимые меры. Также имеется возможность снизить необходимость для врачей и другого персонала входить и выходить из стерильной зоны во время процедуры.

Более независимое управление системой для врача

Штатив FlexArm также позволяет улучшить процесс управления функциями системы Azurion прямо у стола при помощи интуитивно понятного контроллера Axsys; благодаря ему выполнение процедур осуществляется просто и естественно. При наличии изменений или осложнений врач может быстро и легко принять необходимые меры. Также имеется возможность снизить необходимость для врачей и другого персонала входить и выходить из стерильной зоны во время процедуры.
Click here for more information
Более независимое управление системой для врача
Более независимое управление системой для врача

Более независимое управление системой для врача

Штатив FlexArm также позволяет улучшить процесс управления функциями системы Azurion прямо у стола при помощи интуитивно понятного контроллера Axsys; благодаря ему выполнение процедур осуществляется просто и естественно. При наличии изменений или осложнений врач может быстро и легко принять необходимые меры. Также имеется возможность снизить необходимость для врачей и другого персонала входить и выходить из стерильной зоны во время процедуры.
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Гибкость позиционирования, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет медицинскому персоналу выбирать самое удобное место. Диапазон перемещения C-дуги, составляющий 270 градусов, позволяет достичь любого положения при визуализации, при этом врачам не требуется менять свое местоположение или перемещать стол для пациента. Это позволяет не прерывать работу оборудования и инструментов и сохранить область анестезии свободной.

Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Гибкость позиционирования, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет медицинскому персоналу выбирать самое удобное место. Диапазон перемещения C-дуги, составляющий 270 градусов, позволяет достичь любого положения при визуализации, при этом врачам не требуется менять свое местоположение или перемещать стол для пациента. Это позволяет не прерывать работу оборудования и инструментов и сохранить область анестезии свободной.

Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Гибкость позиционирования, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет медицинскому персоналу выбирать самое удобное место. Диапазон перемещения C-дуги, составляющий 270 градусов, позволяет достичь любого положения при визуализации, при этом врачам не требуется менять свое местоположение или перемещать стол для пациента. Это позволяет не прерывать работу оборудования и инструментов и сохранить область анестезии свободной.
Click here for more information
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Гибкость позиционирования, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет медицинскому персоналу выбирать самое удобное место. Диапазон перемещения C-дуги, составляющий 270 градусов, позволяет достичь любого положения при визуализации, при этом врачам не требуется менять свое местоположение или перемещать стол для пациента. Это позволяет не прерывать работу оборудования и инструментов и сохранить область анестезии свободной.
Оптимизированный рабочий процесс с несколькими точками доступа к пациенту
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

C-дуга со штативом FlexArm позволяет выполнять визуализацию со смещением относительно центра вдоль обеих сторон стола. Таким образом, врачи могут получить требуемые изображения при наличии плечевого или радиального доступа к левой или правой руке, частично или полностью вытянутой, без перемещения пациента или поворота стола. Пучок излучения всегда остается синхронизированным с дугой благодаря синхронизации вращений детектора и коллиматора, что обеспечивает плавную навигацию без постоянного изменения настроек.

Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом
C-дуга со штативом FlexArm позволяет выполнять визуализацию со смещением относительно центра вдоль обеих сторон стола. Таким образом, врачи могут получить требуемые изображения при наличии плечевого или радиального доступа к левой или правой руке, частично или полностью вытянутой, без перемещения пациента или поворота стола. Пучок излучения всегда остается синхронизированным с дугой благодаря синхронизации вращений детектора и коллиматора, что обеспечивает плавную навигацию без постоянного изменения настроек.

Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

C-дуга со штативом FlexArm позволяет выполнять визуализацию со смещением относительно центра вдоль обеих сторон стола. Таким образом, врачи могут получить требуемые изображения при наличии плечевого или радиального доступа к левой или правой руке, частично или полностью вытянутой, без перемещения пациента или поворота стола. Пучок излучения всегда остается синхронизированным с дугой благодаря синхронизации вращений детектора и коллиматора, что обеспечивает плавную навигацию без постоянного изменения настроек.
Click here for more information
Оптимизированный рабочий процесс с несколькими точками доступа к пациенту
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

C-дуга со штативом FlexArm позволяет выполнять визуализацию со смещением относительно центра вдоль обеих сторон стола. Таким образом, врачи могут получить требуемые изображения при наличии плечевого или радиального доступа к левой или правой руке, частично или полностью вытянутой, без перемещения пациента или поворота стола. Пучок излучения всегда остается синхронизированным с дугой благодаря синхронизации вращений детектора и коллиматора, что обеспечивает плавную навигацию без постоянного изменения настроек.
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Гибкость перемещения FlexArm в сочетании с системой управления перемещением Axsys и протоколами ProcedureCard позволяют применять рабочие процессы на основе процедур и осуществлять широкий спектр действий. Это продемонстрировало сокращение времени, требуемого для позиционирования системы, на 27%* по сравнению с временем, затрачиваемым в лабораториях с обычными интервенционными системами.

Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Гибкость перемещения FlexArm в сочетании с системой управления перемещением Axsys и протоколами ProcedureCard позволяют применять рабочие процессы на основе процедур и осуществлять широкий спектр действий. Это продемонстрировало сокращение времени, требуемого для позиционирования системы, на 27%* по сравнению с временем, затрачиваемым в лабораториях с обычными интервенционными системами.

Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Гибкость перемещения FlexArm в сочетании с системой управления перемещением Axsys и протоколами ProcedureCard позволяют применять рабочие процессы на основе процедур и осуществлять широкий спектр действий. Это продемонстрировало сокращение времени, требуемого для позиционирования системы, на 27%* по сравнению с временем, затрачиваемым в лабораториях с обычными интервенционными системами.
Click here for more information
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Гибкость перемещения FlexArm в сочетании с системой управления перемещением Axsys и протоколами ProcedureCard позволяют применять рабочие процессы на основе процедур и осуществлять широкий спектр действий. Это продемонстрировало сокращение времени, требуемого для позиционирования системы, на 27%* по сравнению с временем, затрачиваемым в лабораториях с обычными интервенционными системами.
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Неограниченная гибкость визуализации и выбора местоположения медицинского персонала, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет применять рабочие процессы на основе процедур и создает идеальную среду для работы врачей различных профилей в одной операционной. Представьте себе: хирургические и эндоваскулярные операции, процедуры на сердце и периферических сосудах, эндоваскулярные и ортопедические операции можно комбинировать.

Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Неограниченная гибкость визуализации и выбора местоположения медицинского персонала, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет применять рабочие процессы на основе процедур и создает идеальную среду для работы врачей различных профилей в одной операционной. Представьте себе: хирургические и эндоваскулярные операции, процедуры на сердце и периферических сосудах, эндоваскулярные и ортопедические операции можно комбинировать.

Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Неограниченная гибкость визуализации и выбора местоположения медицинского персонала, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет применять рабочие процессы на основе процедур и создает идеальную среду для работы врачей различных профилей в одной операционной. Представьте себе: хирургические и эндоваскулярные операции, процедуры на сердце и периферических сосудах, эндоваскулярные и ортопедические операции можно комбинировать.
Click here for more information
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Неограниченная гибкость визуализации и выбора местоположения медицинского персонала, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет применять рабочие процессы на основе процедур и создает идеальную среду для работы врачей различных профилей в одной операционной. Представьте себе: хирургические и эндоваскулярные операции, процедуры на сердце и периферических сосудах, эндоваскулярные и ортопедические операции можно комбинировать.
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Эта система разработана специально для экономии времени при работе в многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе рентгеновской процедуры персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Экономия времени
Эта система разработана специально для экономии времени при работе в многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе рентгеновской процедуры персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Эта система разработана специально для экономии времени при работе в многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе рентгеновской процедуры персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Click here for more information
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Эта система разработана специально для экономии времени при работе в многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе рентгеновской процедуры персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системе Azurion 7 M20 со штативом FlexArm также применяется наша технология ClarityIQ, обеспечивающая высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при низком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, радиационную безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
В системе Azurion 7 M20 со штативом FlexArm также применяется наша технология ClarityIQ, обеспечивающая высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при низком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, радиационную безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.

Эффективное управление дозой

В системе Azurion 7 M20 со штативом FlexArm также применяется наша технология ClarityIQ, обеспечивающая высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при низком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, радиационную безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Click here for more information
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системе Azurion 7 M20 со штативом FlexArm также применяется наша технология ClarityIQ, обеспечивающая высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при низком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, радиационную безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
  • Неограниченная гибкость визуализации
  • Более независимое управление системой для врача
  • Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
  • Оптимизированный рабочий процесс с несколькими точками доступа к пациенту
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Неограниченная гибкость визуализации
Неограниченная гибкость визуализации

Неограниченная гибкость визуализации

Система Azurion 7 M20 со штативом FlexArm способна вращаться относительно восьми осей, обеспечивая неограниченную гибкость при визуализации всего тела пациента с левой и правой стороны стола в режимах 2D и 3D. Пучок излучения всегда синхронизируется с положением тела пациента, обеспечивая улучшение качества визуализации анатомических структур при вращении и наклоне. В результате все участники исследования, проводимого среди пользователей, подтвердили, что штатив FlexArm повышает уровень гибкости в процессе работы*.

Неограниченная гибкость визуализации

Неограниченная гибкость визуализации
Система Azurion 7 M20 со штативом FlexArm способна вращаться относительно восьми осей, обеспечивая неограниченную гибкость при визуализации всего тела пациента с левой и правой стороны стола в режимах 2D и 3D. Пучок излучения всегда синхронизируется с положением тела пациента, обеспечивая улучшение качества визуализации анатомических структур при вращении и наклоне. В результате все участники исследования, проводимого среди пользователей, подтвердили, что штатив FlexArm повышает уровень гибкости в процессе работы*.

Неограниченная гибкость визуализации

Система Azurion 7 M20 со штативом FlexArm способна вращаться относительно восьми осей, обеспечивая неограниченную гибкость при визуализации всего тела пациента с левой и правой стороны стола в режимах 2D и 3D. Пучок излучения всегда синхронизируется с положением тела пациента, обеспечивая улучшение качества визуализации анатомических структур при вращении и наклоне. В результате все участники исследования, проводимого среди пользователей, подтвердили, что штатив FlexArm повышает уровень гибкости в процессе работы*.
Click here for more information
Неограниченная гибкость визуализации
Неограниченная гибкость визуализации

Неограниченная гибкость визуализации

Система Azurion 7 M20 со штативом FlexArm способна вращаться относительно восьми осей, обеспечивая неограниченную гибкость при визуализации всего тела пациента с левой и правой стороны стола в режимах 2D и 3D. Пучок излучения всегда синхронизируется с положением тела пациента, обеспечивая улучшение качества визуализации анатомических структур при вращении и наклоне. В результате все участники исследования, проводимого среди пользователей, подтвердили, что штатив FlexArm повышает уровень гибкости в процессе работы*.
Более независимое управление системой для врача
Более независимое управление системой для врача

Более независимое управление системой для врача

Штатив FlexArm также позволяет улучшить процесс управления функциями системы Azurion прямо у стола при помощи интуитивно понятного контроллера Axsys; благодаря ему выполнение процедур осуществляется просто и естественно. При наличии изменений или осложнений врач может быстро и легко принять необходимые меры. Также имеется возможность снизить необходимость для врачей и другого персонала входить и выходить из стерильной зоны во время процедуры.

Более независимое управление системой для врача

Более независимое управление системой для врача
Штатив FlexArm также позволяет улучшить процесс управления функциями системы Azurion прямо у стола при помощи интуитивно понятного контроллера Axsys; благодаря ему выполнение процедур осуществляется просто и естественно. При наличии изменений или осложнений врач может быстро и легко принять необходимые меры. Также имеется возможность снизить необходимость для врачей и другого персонала входить и выходить из стерильной зоны во время процедуры.

Более независимое управление системой для врача

Штатив FlexArm также позволяет улучшить процесс управления функциями системы Azurion прямо у стола при помощи интуитивно понятного контроллера Axsys; благодаря ему выполнение процедур осуществляется просто и естественно. При наличии изменений или осложнений врач может быстро и легко принять необходимые меры. Также имеется возможность снизить необходимость для врачей и другого персонала входить и выходить из стерильной зоны во время процедуры.
Click here for more information
Более независимое управление системой для врача
Более независимое управление системой для врача

Более независимое управление системой для врача

Штатив FlexArm также позволяет улучшить процесс управления функциями системы Azurion прямо у стола при помощи интуитивно понятного контроллера Axsys; благодаря ему выполнение процедур осуществляется просто и естественно. При наличии изменений или осложнений врач может быстро и легко принять необходимые меры. Также имеется возможность снизить необходимость для врачей и другого персонала входить и выходить из стерильной зоны во время процедуры.
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Гибкость позиционирования, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет медицинскому персоналу выбирать самое удобное место. Диапазон перемещения C-дуги, составляющий 270 градусов, позволяет достичь любого положения при визуализации, при этом врачам не требуется менять свое местоположение или перемещать стол для пациента. Это позволяет не прерывать работу оборудования и инструментов и сохранить область анестезии свободной.

Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Гибкость позиционирования, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет медицинскому персоналу выбирать самое удобное место. Диапазон перемещения C-дуги, составляющий 270 градусов, позволяет достичь любого положения при визуализации, при этом врачам не требуется менять свое местоположение или перемещать стол для пациента. Это позволяет не прерывать работу оборудования и инструментов и сохранить область анестезии свободной.

Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Гибкость позиционирования, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет медицинскому персоналу выбирать самое удобное место. Диапазон перемещения C-дуги, составляющий 270 градусов, позволяет достичь любого положения при визуализации, при этом врачам не требуется менять свое местоположение или перемещать стол для пациента. Это позволяет не прерывать работу оборудования и инструментов и сохранить область анестезии свободной.
Click here for more information
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Гибкость позиционирования, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет медицинскому персоналу выбирать самое удобное место. Диапазон перемещения C-дуги, составляющий 270 градусов, позволяет достичь любого положения при визуализации, при этом врачам не требуется менять свое местоположение или перемещать стол для пациента. Это позволяет не прерывать работу оборудования и инструментов и сохранить область анестезии свободной.
Оптимизированный рабочий процесс с несколькими точками доступа к пациенту
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

C-дуга со штативом FlexArm позволяет выполнять визуализацию со смещением относительно центра вдоль обеих сторон стола. Таким образом, врачи могут получить требуемые изображения при наличии плечевого или радиального доступа к левой или правой руке, частично или полностью вытянутой, без перемещения пациента или поворота стола. Пучок излучения всегда остается синхронизированным с дугой благодаря синхронизации вращений детектора и коллиматора, что обеспечивает плавную навигацию без постоянного изменения настроек.

Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом
C-дуга со штативом FlexArm позволяет выполнять визуализацию со смещением относительно центра вдоль обеих сторон стола. Таким образом, врачи могут получить требуемые изображения при наличии плечевого или радиального доступа к левой или правой руке, частично или полностью вытянутой, без перемещения пациента или поворота стола. Пучок излучения всегда остается синхронизированным с дугой благодаря синхронизации вращений детектора и коллиматора, что обеспечивает плавную навигацию без постоянного изменения настроек.

Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

C-дуга со штативом FlexArm позволяет выполнять визуализацию со смещением относительно центра вдоль обеих сторон стола. Таким образом, врачи могут получить требуемые изображения при наличии плечевого или радиального доступа к левой или правой руке, частично или полностью вытянутой, без перемещения пациента или поворота стола. Пучок излучения всегда остается синхронизированным с дугой благодаря синхронизации вращений детектора и коллиматора, что обеспечивает плавную навигацию без постоянного изменения настроек.
Click here for more information
Оптимизированный рабочий процесс с несколькими точками доступа к пациенту
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

C-дуга со штативом FlexArm позволяет выполнять визуализацию со смещением относительно центра вдоль обеих сторон стола. Таким образом, врачи могут получить требуемые изображения при наличии плечевого или радиального доступа к левой или правой руке, частично или полностью вытянутой, без перемещения пациента или поворота стола. Пучок излучения всегда остается синхронизированным с дугой благодаря синхронизации вращений детектора и коллиматора, что обеспечивает плавную навигацию без постоянного изменения настроек.
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Гибкость перемещения FlexArm в сочетании с системой управления перемещением Axsys и протоколами ProcedureCard позволяют применять рабочие процессы на основе процедур и осуществлять широкий спектр действий. Это продемонстрировало сокращение времени, требуемого для позиционирования системы, на 27%* по сравнению с временем, затрачиваемым в лабораториях с обычными интервенционными системами.

Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Гибкость перемещения FlexArm в сочетании с системой управления перемещением Axsys и протоколами ProcedureCard позволяют применять рабочие процессы на основе процедур и осуществлять широкий спектр действий. Это продемонстрировало сокращение времени, требуемого для позиционирования системы, на 27%* по сравнению с временем, затрачиваемым в лабораториях с обычными интервенционными системами.

Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Гибкость перемещения FlexArm в сочетании с системой управления перемещением Axsys и протоколами ProcedureCard позволяют применять рабочие процессы на основе процедур и осуществлять широкий спектр действий. Это продемонстрировало сокращение времени, требуемого для позиционирования системы, на 27%* по сравнению с временем, затрачиваемым в лабораториях с обычными интервенционными системами.
Click here for more information
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Гибкость перемещения FlexArm в сочетании с системой управления перемещением Axsys и протоколами ProcedureCard позволяют применять рабочие процессы на основе процедур и осуществлять широкий спектр действий. Это продемонстрировало сокращение времени, требуемого для позиционирования системы, на 27%* по сравнению с временем, затрачиваемым в лабораториях с обычными интервенционными системами.
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Неограниченная гибкость визуализации и выбора местоположения медицинского персонала, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет применять рабочие процессы на основе процедур и создает идеальную среду для работы врачей различных профилей в одной операционной. Представьте себе: хирургические и эндоваскулярные операции, процедуры на сердце и периферических сосудах, эндоваскулярные и ортопедические операции можно комбинировать.

Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Неограниченная гибкость визуализации и выбора местоположения медицинского персонала, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет применять рабочие процессы на основе процедур и создает идеальную среду для работы врачей различных профилей в одной операционной. Представьте себе: хирургические и эндоваскулярные операции, процедуры на сердце и периферических сосудах, эндоваскулярные и ортопедические операции можно комбинировать.

Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Неограниченная гибкость визуализации и выбора местоположения медицинского персонала, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет применять рабочие процессы на основе процедур и создает идеальную среду для работы врачей различных профилей в одной операционной. Представьте себе: хирургические и эндоваскулярные операции, процедуры на сердце и периферических сосудах, эндоваскулярные и ортопедические операции можно комбинировать.
Click here for more information
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Неограниченная гибкость визуализации и выбора местоположения медицинского персонала, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет применять рабочие процессы на основе процедур и создает идеальную среду для работы врачей различных профилей в одной операционной. Представьте себе: хирургические и эндоваскулярные операции, процедуры на сердце и периферических сосудах, эндоваскулярные и ортопедические операции можно комбинировать.
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Эта система разработана специально для экономии времени при работе в многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе рентгеновской процедуры персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Экономия времени
Эта система разработана специально для экономии времени при работе в многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе рентгеновской процедуры персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Эта система разработана специально для экономии времени при работе в многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе рентгеновской процедуры персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Click here for more information
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Эта система разработана специально для экономии времени при работе в многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе рентгеновской процедуры персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системе Azurion 7 M20 со штативом FlexArm также применяется наша технология ClarityIQ, обеспечивающая высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при низком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, радиационную безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
В системе Azurion 7 M20 со штативом FlexArm также применяется наша технология ClarityIQ, обеспечивающая высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при низком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, радиационную безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.

Эффективное управление дозой

В системе Azurion 7 M20 со штативом FlexArm также применяется наша технология ClarityIQ, обеспечивающая высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при низком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, радиационную безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
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Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системе Azurion 7 M20 со штативом FlexArm также применяется наша технология ClarityIQ, обеспечивающая высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при низком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, радиационную безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.

Документация

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  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями
  • По сравнению с кабинетами, оснащенными потолочной системой Azurion 7 М20. Оценка проводилась в клинических условиях с моделированием рабочего пространства медицинского кабинета после выполнения различных перемещений С-дуги и позиционирования стола в течение примерно 20 минут.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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