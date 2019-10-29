Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Неограниченная гибкость визуализации и выбора местоположения медицинского персонала, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет применять рабочие процессы на основе процедур и создает идеальную среду для работы врачей различных профилей в одной операционной. Представьте себе: хирургические и эндоваскулярные операции, процедуры на сердце и периферических сосудах, эндоваскулярные и ортопедические операции можно комбинировать.