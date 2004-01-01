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mDIXON Quant Клиническое приложение для МР-исследований
mDIXON Quant Клиническое приложение для МР-исследований
Этот продукт больше не доступен

mDIXON Quant

Клиническое приложение для МР-исследований

Этот продукт больше не доступен

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Приложение mDIXON Quant обеспечивает быстрое и удобное выполнение неинвазивного количественного анализа жировой ткани печени в режиме 3D, предоставляя трехмерные карты жировой фракции всей печени высокого качества с высоким уровнем точности (±3,5%) и воспроизводимости (±1,4%)¹ даже при коротком T2*, позволяя расширить возможности МРТ. Для облегчения диагностики предоставляются карты релаксации T2*/R2*.

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  • ¹ Точность и воспроизводимость оценивались с помощью контрольного протокола для печени с использованием фантомов жира [диапазон: 0–100%]. Воспроизводимость оценивалась для всех систем.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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