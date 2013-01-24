Приложение mDIXON Quant обеспечивает быстрое и удобное выполнение неинвазивного количественного анализа жировой ткани печени в режиме 3D, предоставляя трехмерные карты жировой фракции всей печени высокого качества с высоким уровнем точности (±3,5%) и воспроизводимости (±1,4%)¹ даже при коротком T2*, позволяя расширить возможности МРТ. Для облегчения диагностики предоставляются карты релаксации T2*/R2*.