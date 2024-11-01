Усовершенствованная визуализация нервной системы с получением данных BOLD для облегчения визуализации областей активности в головном мозге, связанных с задачей. Полная интеграция функций подачи стимулов и управления стимулами с помощью специальных протоколов ExamCard обеспечивает простое, быстрое и надежное выполнение фМРТ. Пакет анализа iView BOLD позволяет обрабатывать данные BOLD в режиме реального времени с преобразованием в карты функциональной активации.
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