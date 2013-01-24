Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Spectroscopy Клиническое приложение для МР-исследований

Spectroscopy

Клиническое приложение для МР-исследований

Найти похожие продукты

Полный набор методов протонной спектроскопии с использованием одного воксела, нескольких вокселов и нескольких срезов, полностью интегрированный в пользовательский интерфейс сбора данных. Сочетание спектроскопической визуализации в турбо-режиме, технологии dS SENSE и анизотропной матрицы может помочь сократить время сканирования. Включает в себя пакет SpectroView Analysis для визуализации и обработки всех спектроскопических данных.

Дилеры
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю