Приложение Coronary Acquisition обеспечивает неинвазивную визуализацию коронарных артерий с высоким уровнем контрастности миокарда и сосудов, позволяя использовать 3D-последовательности в сочетании с навигаторами дыхания MotionTrak для коррекции движения в режиме реального времени и подготовки T2.
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