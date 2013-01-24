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Diffusion Клиническое приложение для МР-исследований

Diffusion

Клиническое приложение для МР-исследований

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Диффузионная визуализация (DWI) с использованием одноимпульсной EPI-последовательности может использоваться для неинвазивной оценки структуры тканей и отображения патологических изменений с использованием данных о характере движения жидкости на клеточном уровне. Возможно применение дополнительных предварительных импульсов диффузионного градиента (три направления диффузии, до 16 b-значений). Одноимпульсный метод характеризуется высокой устойчивостью к искажениям, вызванным движением. Обеспечивается получение DWI-изображений, а также карт ADC/eADC.

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