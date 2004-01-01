Diffusion - Головной мозг Клиническое приложение для МР-исследований головного мозга

Диффузионная визуализация (DWI) с использованием одноимпульсной EPI-последовательности может использоваться для неинвазивной оценки структуры тканей и отображения патологических изменений с использованием данных о характере движения жидкости на клеточном уровне. Возможно применение дополнительных предварительных импульсов диффузионного градиента (три направления диффузии, до 16 b-значений). Одноимпульсный метод характеризуется высокой устойчивостью к искажениям, вызванным движением. Обеспечивается получение DWI-изображений, а также карт ADC/eADC.