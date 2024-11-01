Приложение DWI TSE позволяет выполнять диффузионную визуализацию с превосходными характеристиками отношения «сигнал/шум» и резкости, а также сниженным уровнем геометрического искажения*, особенно для сложных анатомических структур, таких как внутреннее ухо.
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