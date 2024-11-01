3D BrainVIEW — клиническое приложение для магнитно-резонансной томографии, основанное на усовершенствованном методе 3D TSE. Применяется в нейрорадиологии для детальной визуализации структур головного мозга. Технология обеспечивает получение изотропных данных с высоким разрешением, что позволяет врачам-рентгенологам реконструировать изображения в любой плоскости — аксиальной, сагиттальной, коронарной и косых проекциях — без потери качества и детализации.
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