Комплексный пакет NeuroScience позволяет выполнять исследования связей в головном мозге, поддерживая диффузионно-взвешенное сканирование нескольких типов с использованием до 32 b-значений и до 128 уникальных направлений диффузии. Позволяет выполнять исследования фМРТ с повышенной устойчивостью к артефактам вторичного изображения, увеличенным объемом памяти для хранения данных, отслеживанием согласованности продольных исследований фМРТ, созданием карт B0 для автономной коррекции данных и простыми в использовании инструментами экспорта в различных форматах.
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