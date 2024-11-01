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NeuroScience

Клиническое приложение для МР-исследований

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Комплексный пакет NeuroScience позволяет выполнять исследования связей в головном мозге, поддерживая диффузионно-взвешенное сканирование нескольких типов с использованием до 32 b-значений и до 128 уникальных направлений диффузии. Позволяет выполнять исследования фМРТ с повышенной устойчивостью к артефактам вторичного изображения, увеличенным объемом памяти для хранения данных, отслеживанием согласованности продольных исследований фМРТ, созданием карт B0 для автономной коррекции данных и простыми в использовании инструментами экспорта в различных форматах.

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Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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