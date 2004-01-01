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MultiVane XD Клиническое приложение для МР-исследований
MultiVane XD - Органы малого таза Клиническое приложение для МР-исследований органов малого таза
Этот продукт больше не доступен

MultiVane XD - Органы малого таза

Клиническое приложение для МР-исследований органов малого таза

Этот продукт больше не доступен

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Метод MultiVane XD позволяет получать изображения диагностического качества с высоким разрешением даже при интенсивной двигательной активности пациента благодаря функции коррекции движения при коротком времени сканирования¹. Метод MultiVane XD применяется в нескольких ориентациях и для различных типов контрастирования (T1, T2), помогая повысить точность диагностики.

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  • ¹ По сравнению с методом MultiVane, благодаря совместимости с технологией dS SENSE
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