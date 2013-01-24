С помощью приложения CardiacQuant можно получить доступ к важным приложениям для исследований сердца, которые могут облегчить неинвазивную оценку характеристик ткани миокарда, предоставляя пользователю подробные графики и количественные карты T2/R2, T2*/R2* и T1 на основе значений пикселов при сканировании с одной задержкой дыхания, способствуя принятию клинических решений на ранних этапах.