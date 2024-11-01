CardiacQuant — клиническое приложение для МР-томографов, предназначенное для количественной оценки характеристик миокарда. Позволяет кардиологам и рентгенологам проводить неинвазивную диагностику патологий сердечной мышцы, включая воспалительные процессы, кардиомиопатии и ишемические повреждения. Формирует количественные карты T1, T2, T2* и R2/R2* в течение одной задержки дыхания, что сокращает время исследования и повышает комфорт пациента.
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