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CardiacQuant Клиническое приложение для МР-исследований

CardiacQuant

Клиническое приложение для МР-исследований

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С помощью приложения CardiacQuant можно получить доступ к важным приложениям для исследований сердца, которые могут облегчить неинвазивную оценку характеристик ткани миокарда, предоставляя пользователю подробные графики и количественные карты T2/R2, T2*/R2* и T1 на основе значений пикселов при сканировании с одной задержкой дыхания, способствуя принятию клинических решений на ранних этапах.

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