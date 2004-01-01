mDIXON XD FFE - Брюшная полость Клиническое приложение для МР-исследований органов брюшной полости

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Приложение mDIXON XD FFE обеспечивает более эффективную визуализацию органов брюшной полости с подавлением сигнала от жировой ткани при стандартных значениях времени сканирования. Улучшите характеристики визуализации с подавлением сигнала от жировой ткани при большом размере поля обзора и получением изображений высокого разрешения. Предоставляя до четырех типов изображения в рамках одной процедуры сканирования, включая типы контрастирования с подавлением сигнала от жировой ткани и без него, приложение mDIXON XD FFE позволит вам совершенствовать стратегии визуализации благодаря упрощению стандартных процедур FFE.