mDIXON XD FFE - Сердце Клиническое приложение для МР-исследований сердца

Приложение mDIXON XD FFE улучшает характеристики визуализации сердца с подавлением сигнала от жировой ткани для сканирования с высоким разрешением и повышает эффективность динамического сканирования. Предоставляя до четырех типов изображения в рамках одной процедуры сканирования, включая типы контрастирования с подавлением сигнала от жировой ткани и без него, приложение mDIXON XD FFE MultiStation позволит вам совершенствовать стратегии визуализации благодаря упрощению стандартных процедур динамического FFE-сканирования для исследований сердца.