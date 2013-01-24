Приложение mDIXON XD TSE определяет новые характеристики подавления сигнала от жировой ткани, обеспечивая однородную, полную и согласованную визуализацию с подавлением сигнала от жировой ткани. Предоставляя одновременно до четырех типов изображения в рамках одной процедуры сканирования, включая типы контрастирования с подавлением сигнала от жировой ткани и без него, при стандартных значениях времени сканирования и разрешения, это приложение с легкостью заменит ваши стандартные методы сканирования TSE. Приложение mDIXON XD TSE позволит вам совершенствовать стратегии визуализации благодаря упрощению стандартных процедур TSE.