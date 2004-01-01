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Приложение mDIXON XD TSE определяет новые характеристики подавления сигнала от жировой ткани, обеспечивая однородную, полную и согласованную визуализацию органов малого таза с подавлением сигнала от жировой ткани и предоставляя одновременно до четырех типов изображения в рамках одной процедуры сканирования, включая типы контрастирования с подавлением сигнала от жировой ткани и без него, при стандартных значениях времени сканирования и разрешения. Приложение mDIXON XD TSE позволит вам совершенствовать стратегии визуализации благодаря упрощению стандартных процедур TSE.
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