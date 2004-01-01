mDIXON XD TSE - Молочные железы Клиническое приложение для МР-исследований молочных желез

Приложение mDIXON XD TSE определяет новые характеристики подавления сигнала от жировой ткани, обеспечивая однородную, полную и согласованную визуализацию молочных желез с подавлением сигнала от жировой ткани, а также контрастирование с подавлением сигнала от жировой ткани и без него в рамках одной процедуры сканирования. Приложение mDIXON XD TSE позволит вам совершенствовать стратегии визуализации благодаря упрощению стандартных процедур TSE.