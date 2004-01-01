O-MAR - Костно-мышечная система Клиническое приложение для МР-исследований костно-мышечной системы

Метод O-MAR (метод подавления артефактов от металлических объектов в случае наличия ортопедических имплантатов) обеспечивает подавление артефактов чувствительности¹, обусловленных присутствием металлических имплантатов², в пределах плоскости для наиболее подходящих типов контрастирования (T1w, T2w, PDw и STIR), позволяя улучшить визуализацию мягких тканей и костных структур в непосредственной близости от ортопедических имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями, и проводить послеоперационные МР-исследования для пациентов, у которых могут возникнуть осложнения, связанные с наличием в их теле имплантатов.