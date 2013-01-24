Метод O-MAR XD (метод подавления артефактов от металлических объектов в случае наличия ортопедических имплантатов) обеспечивает подавление артефактов чувствительности¹, обусловленных присутствием металлических имплантатов², в пределах плоскости и в направлении «сквозь плоскость» для наиболее подходящих типов контрастирования (T1w, T2w, PDw и STIR), позволяя улучшить визуализацию мягких тканей и костных структур в непосредственной близости от ортопедических имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями, и проводить послеоперационные МР-исследования для пациентов, у которых могут возникнуть осложнения, связанные с наличием в их теле имплантатов.