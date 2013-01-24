Приложение MR Elastography позволяет выполнять неинвазивную оценку различий эластичности тканей печени при быстром сканировании с задержкой дыхания, предоставляя квалифицированным врачам дополнительные данные для поддержки принятия обоснованных клинических решений. Функция обработки изображений полностью интегрирована в сканер. Приложение включает в себя функцию автоматизированного расчета эластограмм, на которых отображаются значения эластичности тканей в кПа, а также карту статистической достоверности для оценки надежности.