Приложение Black Blood Imaging помогает отличать просвет сосуда от внутрипросветного сигнала крови. Это позволяет повысить точность диагностики при выполнении трехмерной визуализации головного мозга благодаря получению изотропных изображений более высокого разрешения¹ с подавлением внутрипросветного сигнала крови в головном мозге² в рамках всего визуализируемого объема.