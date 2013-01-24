Приложение Black Blood Imaging помогает отличать просвет сосуда от внутрипросветного сигнала крови. Это позволяет повысить точность диагностики при выполнении трехмерной визуализации головного мозга благодаря получению изотропных изображений более высокого разрешения¹ с подавлением внутрипросветного сигнала крови в головном мозге² в рамках всего визуализируемого объема.
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