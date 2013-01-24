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Black Blood Imaging Клиническое приложение для МР-исследований

Black Blood Imaging

Клиническое приложение для МР-исследований

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Приложение Black Blood Imaging помогает отличать просвет сосуда от внутрипросветного сигнала крови. Это позволяет повысить точность диагностики при выполнении трехмерной визуализации головного мозга благодаря получению изотропных изображений более высокого разрешения¹ с подавлением внутрипросветного сигнала крови в головном мозге² в рамках всего визуализируемого объема.

Дилеры
  • ¹ По сравнению с нашими методами двойной инверсии в режиме 2D с тем же охватом области головного мозга и временем сканирования.
  • ² По сравнению с нашим методом сканирования с получением Т1-взвешенных 3D-изображений без использования предварительного импульса MSDE.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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