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MultiBand SENSE Клиническое приложение для МР-исследований

MultiBand SENSE

Клиническое приложение для МР-исследований

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Приложение MultiBand SENSE позволяет использовать наиболее эффективные в настоящее время коэффициенты ускорения в головном мозге за счет одновременного возбуждения нескольких срезов. Благодаря более короткому минимальному TR для фМРТ возможно использование более широкого охвата анатомической области или более высокого временного разрешения. Возможно получение более широкого охвата анатомической области или большего количества направлений диффузии в последовательностях DWI/DTI¹. Благодаря приложению MultiBand SENSE возможно выполнение исследований фМРТ и DTI одновременно с высокой скоростью и высоким разрешением².

Дилеры
  • ¹ Благодаря более короткому минимальному TR
  • ² Высокая скорость благодаря использованию приложения MultiBand SENSE и высокое разрешение благодаря использованию технологии dS SENSE в пределах плоскости
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