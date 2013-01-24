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3D NerveVIEW Клиническое приложение для МР-исследований

3D NerveVIEW

Клиническое приложение для МР-исследований

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Приложение 3D NerveVIEW улучшает визуализацию плечевого и поясничного нервных сплетений, позволяя использовать Т2-взвешенную TSE-визуализацию с высоким разрешением и подавлением остаточного внутрипросветного сигнала от вен¹. Кроме того, изотропный метод 3D-визуализации позволяет реконструировать изображения в любой плоскости (включая косые плоскости) без ухудшения разрешения, способствуя сокращению времени сканирования и повышению эффективности оценки сплетений спинномозговых нервов.

Дилеры
  • ¹ При использовании предварительного импульса визуализации с темным отображением кровотока MSDE с методом STIR/SPAIR, по сравнению с последовательностями, полученными с помощью нашего метода STIR/SPAIR без использования предварительного импульса MSDE
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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