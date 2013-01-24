Приложение 3D NerveVIEW улучшает визуализацию плечевого и поясничного нервных сплетений, позволяя использовать Т2-взвешенную TSE-визуализацию с высоким разрешением и подавлением остаточного внутрипросветного сигнала от вен¹. Кроме того, изотропный метод 3D-визуализации позволяет реконструировать изображения в любой плоскости (включая косые плоскости) без ухудшения разрешения, способствуя сокращению времени сканирования и повышению эффективности оценки сплетений спинномозговых нервов.