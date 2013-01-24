3D APT (метод переноса протонов амида) — это уникальный метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования, предназначенный для повышения надежности диагностики в сфере нейроонкологии. АПТ использует внутриклеточные белки для получиния МР сигнала, напрямую связанного с клеточной пролиферации, которая, в свою очередь, является маркером опухолевого роста. 3D APT помогает высококвалифицированным медицинским работникам отличить низкодифференцированные глиомы от высокодифференцированных, а также отличить признаки роста опухоли от эффекта терапии¹,²