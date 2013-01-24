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3D APT Клинические приложения для МР-исследований

3D APT

Клинические приложения для МР-исследований

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3D APT (метод переноса протонов амида) — это уникальный метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования, предназначенный для повышения надежности диагностики в сфере нейроонкологии. АПТ использует внутриклеточные белки для получиния МР сигнала, напрямую связанного с клеточной пролиферации, которая, в свою очередь, является маркером опухолевого роста. 3D APT помогает высококвалифицированным медицинским работникам отличить низкодифференцированные глиомы от высокодифференцированных, а также отличить признаки роста опухоли от эффекта терапии¹,²

Дилеры

Галерея

  • 1 Togao et al. (2014) Neuro-Oncology
  • 2 Park KJ et al. (2016) Eur Radiol
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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