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MEGA

Клиническое приложение для МР-исследований

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MEGA расширяет возможности протонной МР-спектроскопии (МРС) за счет обнаружения сигналов, которые обычно скрыты в спектре. Данная опция позволяет выявлять сигналы J-связанных метаболитов и выполнять их относительный и количественный анализ. Методика MEGA расширяет возможности обычного МРС исследования, позволяя определять концентрации основного тормозного нейромедиатора: гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Благодаря применению частотно-селективных РЧ-импульсов и явлению J-взаимодействия при получении on- спектров, вычитание on- спектров из обычных off- спектров приводит к получению спектра MEGA, в котором отсутствуют сигналы, которые перекрывали пик "скрытого" метаболита, и он становится доступным для анализа.

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Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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