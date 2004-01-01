MEGA расширяет возможности протонной МР-спектроскопии (МРС) за счет обнаружения сигналов, которые обычно скрыты в спектре. Данная опция позволяет выявлять сигналы J-связанных метаболитов и выполнять их относительный и количественный анализ. Методика MEGA расширяет возможности обычного МРС исследования, позволяя определять концентрации основного тормозного нейромедиатора: гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Благодаря применению частотно-селективных РЧ-импульсов и явлению J-взаимодействия при получении on- спектров, вычитание on- спектров из обычных off- спектров приводит к получению спектра MEGA, в котором отсутствуют сигналы, которые перекрывали пик "скрытого" метаболита, и он становится доступным для анализа.
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