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Patient Portal

Позвольте пациентам контролировать ситуацию

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Портал пациентов Philips позволяет пациентам получать доступ к своим изображениям и данным исследований, обмениваться и управлять ими с помощью ряда знакомых и удобных для пользователя устройств с поддержкой браузера. Он также обеспечивает взаимодействие пациентов с медицинскими специалистами в режиме реального времени, а также сводит к минимуму необходимость производства CD/DVD-носителей и пленок. Портал пациентов является расширением модуля Enterprise Viewer.

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Особенности
Простой доступ к электронным изображениям
Простой доступ к электронным изображениям

Простой доступ к электронным изображениям

Портал пациентов Philips обеспечивает обмен результатами визуализации между медицинскими учреждениями, пациентами и врачами. Это позволяет организовать совместный рабочий процесс и дает пациентам возможность контролировать ситуацию и управлять собственными медицинскими картами. Портал пациентов может быть интегрирован с порталами системы EMR или представлять собой автономную услугу, предоставляемую конечным пользователям медицинских услуг.

Простой доступ к электронным изображениям

Простой доступ к электронным изображениям
Портал пациентов Philips обеспечивает обмен результатами визуализации между медицинскими учреждениями, пациентами и врачами. Это позволяет организовать совместный рабочий процесс и дает пациентам возможность контролировать ситуацию и управлять собственными медицинскими картами. Портал пациентов может быть интегрирован с порталами системы EMR или представлять собой автономную услугу, предоставляемую конечным пользователям медицинских услуг.

Простой доступ к электронным изображениям

Портал пациентов Philips обеспечивает обмен результатами визуализации между медицинскими учреждениями, пациентами и врачами. Это позволяет организовать совместный рабочий процесс и дает пациентам возможность контролировать ситуацию и управлять собственными медицинскими картами. Портал пациентов может быть интегрирован с порталами системы EMR или представлять собой автономную услугу, предоставляемую конечным пользователям медицинских услуг.
Click here for more information
Простой доступ к электронным изображениям
Простой доступ к электронным изображениям

Простой доступ к электронным изображениям

Портал пациентов Philips обеспечивает обмен результатами визуализации между медицинскими учреждениями, пациентами и врачами. Это позволяет организовать совместный рабочий процесс и дает пациентам возможность контролировать ситуацию и управлять собственными медицинскими картами. Портал пациентов может быть интегрирован с порталами системы EMR или представлять собой автономную услугу, предоставляемую конечным пользователям медицинских услуг.
Конфиденциальность и безопасность
Конфиденциальность и безопасность

Конфиденциальность и безопасность

Протоколы безопасности позволяют изображениям оставаться конфиденциальными и защищенными с возможностью доступа только для тех, кому предоставлено разрешение. На портале пациентов пациентам предоставляется уникальный и безопасный код входа в систему после проведения исследований. Пациенты могут выбрать и авторизовать тех, кому они хотят передать свои изображения.

Конфиденциальность и безопасность

Конфиденциальность и безопасность
Протоколы безопасности позволяют изображениям оставаться конфиденциальными и защищенными с возможностью доступа только для тех, кому предоставлено разрешение. На портале пациентов пациентам предоставляется уникальный и безопасный код входа в систему после проведения исследований. Пациенты могут выбрать и авторизовать тех, кому они хотят передать свои изображения.

Конфиденциальность и безопасность

Протоколы безопасности позволяют изображениям оставаться конфиденциальными и защищенными с возможностью доступа только для тех, кому предоставлено разрешение. На портале пациентов пациентам предоставляется уникальный и безопасный код входа в систему после проведения исследований. Пациенты могут выбрать и авторизовать тех, кому они хотят передать свои изображения.
Click here for more information
Конфиденциальность и безопасность
Конфиденциальность и безопасность

Конфиденциальность и безопасность

Протоколы безопасности позволяют изображениям оставаться конфиденциальными и защищенными с возможностью доступа только для тех, кому предоставлено разрешение. На портале пациентов пациентам предоставляется уникальный и безопасный код входа в систему после проведения исследований. Пациенты могут выбрать и авторизовать тех, кому они хотят передать свои изображения.
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение потерь времени и расходов на производство и передачу CD/DVD-носителей и пленок, а также предоставление пациентам простого доступа к изображениям, чтобы помочь им почувствовать себя причастными к клиническим решениям, касающимся их здоровья.

Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение потерь времени и расходов на производство и передачу CD/DVD-носителей и пленок, а также предоставление пациентам простого доступа к изображениям, чтобы помочь им почувствовать себя причастными к клиническим решениям, касающимся их здоровья.

Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение потерь времени и расходов на производство и передачу CD/DVD-носителей и пленок, а также предоставление пациентам простого доступа к изображениям, чтобы помочь им почувствовать себя причастными к клиническим решениям, касающимся их здоровья.
Click here for more information
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение потерь времени и расходов на производство и передачу CD/DVD-носителей и пленок, а также предоставление пациентам простого доступа к изображениям, чтобы помочь им почувствовать себя причастными к клиническим решениям, касающимся их здоровья.
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Доступ к электронным записям, а также управление и обмен ими практически из любого места. Управление записями, включая итоговые диагностические отчеты, осуществляется с удобного устройства с веб-доступом.

Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения
Доступ к электронным записям, а также управление и обмен ими практически из любого места. Управление записями, включая итоговые диагностические отчеты, осуществляется с удобного устройства с веб-доступом.

Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Доступ к электронным записям, а также управление и обмен ими практически из любого места. Управление записями, включая итоговые диагностические отчеты, осуществляется с удобного устройства с веб-доступом.
Click here for more information
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Доступ к электронным записям, а также управление и обмен ими практически из любого места. Управление записями, включая итоговые диагностические отчеты, осуществляется с удобного устройства с веб-доступом.
  • Простой доступ к электронным изображениям
  • Конфиденциальность и безопасность
  • Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
  • Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки
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Простой доступ к электронным изображениям
Простой доступ к электронным изображениям

Простой доступ к электронным изображениям

Портал пациентов Philips обеспечивает обмен результатами визуализации между медицинскими учреждениями, пациентами и врачами. Это позволяет организовать совместный рабочий процесс и дает пациентам возможность контролировать ситуацию и управлять собственными медицинскими картами. Портал пациентов может быть интегрирован с порталами системы EMR или представлять собой автономную услугу, предоставляемую конечным пользователям медицинских услуг.

Простой доступ к электронным изображениям

Простой доступ к электронным изображениям
Портал пациентов Philips обеспечивает обмен результатами визуализации между медицинскими учреждениями, пациентами и врачами. Это позволяет организовать совместный рабочий процесс и дает пациентам возможность контролировать ситуацию и управлять собственными медицинскими картами. Портал пациентов может быть интегрирован с порталами системы EMR или представлять собой автономную услугу, предоставляемую конечным пользователям медицинских услуг.

Простой доступ к электронным изображениям

Портал пациентов Philips обеспечивает обмен результатами визуализации между медицинскими учреждениями, пациентами и врачами. Это позволяет организовать совместный рабочий процесс и дает пациентам возможность контролировать ситуацию и управлять собственными медицинскими картами. Портал пациентов может быть интегрирован с порталами системы EMR или представлять собой автономную услугу, предоставляемую конечным пользователям медицинских услуг.
Click here for more information
Простой доступ к электронным изображениям
Простой доступ к электронным изображениям

Простой доступ к электронным изображениям

Портал пациентов Philips обеспечивает обмен результатами визуализации между медицинскими учреждениями, пациентами и врачами. Это позволяет организовать совместный рабочий процесс и дает пациентам возможность контролировать ситуацию и управлять собственными медицинскими картами. Портал пациентов может быть интегрирован с порталами системы EMR или представлять собой автономную услугу, предоставляемую конечным пользователям медицинских услуг.
Конфиденциальность и безопасность
Конфиденциальность и безопасность

Конфиденциальность и безопасность

Протоколы безопасности позволяют изображениям оставаться конфиденциальными и защищенными с возможностью доступа только для тех, кому предоставлено разрешение. На портале пациентов пациентам предоставляется уникальный и безопасный код входа в систему после проведения исследований. Пациенты могут выбрать и авторизовать тех, кому они хотят передать свои изображения.

Конфиденциальность и безопасность

Конфиденциальность и безопасность
Протоколы безопасности позволяют изображениям оставаться конфиденциальными и защищенными с возможностью доступа только для тех, кому предоставлено разрешение. На портале пациентов пациентам предоставляется уникальный и безопасный код входа в систему после проведения исследований. Пациенты могут выбрать и авторизовать тех, кому они хотят передать свои изображения.

Конфиденциальность и безопасность

Протоколы безопасности позволяют изображениям оставаться конфиденциальными и защищенными с возможностью доступа только для тех, кому предоставлено разрешение. На портале пациентов пациентам предоставляется уникальный и безопасный код входа в систему после проведения исследований. Пациенты могут выбрать и авторизовать тех, кому они хотят передать свои изображения.
Click here for more information
Конфиденциальность и безопасность
Конфиденциальность и безопасность

Конфиденциальность и безопасность

Протоколы безопасности позволяют изображениям оставаться конфиденциальными и защищенными с возможностью доступа только для тех, кому предоставлено разрешение. На портале пациентов пациентам предоставляется уникальный и безопасный код входа в систему после проведения исследований. Пациенты могут выбрать и авторизовать тех, кому они хотят передать свои изображения.
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение потерь времени и расходов на производство и передачу CD/DVD-носителей и пленок, а также предоставление пациентам простого доступа к изображениям, чтобы помочь им почувствовать себя причастными к клиническим решениям, касающимся их здоровья.

Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение потерь времени и расходов на производство и передачу CD/DVD-носителей и пленок, а также предоставление пациентам простого доступа к изображениям, чтобы помочь им почувствовать себя причастными к клиническим решениям, касающимся их здоровья.

Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение потерь времени и расходов на производство и передачу CD/DVD-носителей и пленок, а также предоставление пациентам простого доступа к изображениям, чтобы помочь им почувствовать себя причастными к клиническим решениям, касающимся их здоровья.
Click here for more information
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок

Сокращение потерь времени и расходов на производство и передачу CD/DVD-носителей и пленок, а также предоставление пациентам простого доступа к изображениям, чтобы помочь им почувствовать себя причастными к клиническим решениям, касающимся их здоровья.
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Доступ к электронным записям, а также управление и обмен ими практически из любого места. Управление записями, включая итоговые диагностические отчеты, осуществляется с удобного устройства с веб-доступом.

Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения
Доступ к электронным записям, а также управление и обмен ими практически из любого места. Управление записями, включая итоговые диагностические отчеты, осуществляется с удобного устройства с веб-доступом.

Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Доступ к электронным записям, а также управление и обмен ими практически из любого места. Управление записями, включая итоговые диагностические отчеты, осуществляется с удобного устройства с веб-доступом.
Click here for more information
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения

Доступ к электронным записям, а также управление и обмен ими практически из любого места. Управление записями, включая итоговые диагностические отчеты, осуществляется с удобного устройства с веб-доступом.
  • Продукт может быть доступен не во всех странах. Обратитесь в региональное представительство компании Philips, чтобы убедиться в возможности использования данного решения в соответствии с требованиями вашего региона и языка.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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