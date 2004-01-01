Clinical Repository

Создайте универсальное хранилище изображений в едином, совместном и безопасном архиве. Оптимизируйте управление жизненным циклом информации для снижения расходов и предоставления единого доступа к изображениям и данным длительного наблюдения за пациентами, необходимым для оказания медицинской помощи с наилучшими результатами. Хранилище клинических данных Philips Clinical Repository обеспечивает доступ как к структурированным, так и к неструктурированным данным с разметкой метаданных неструктурированных данных для удобства поиска и релевантного клинического контекста, а также масштабируемость для обслуживания процедур установки на нескольких площадках.

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