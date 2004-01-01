Портал пациентов Philips позволяет пациентам получать доступ к своим изображениям и данным исследований, обмениваться и управлять ими с помощью ряда знакомых и удобных для пользователя устройств с поддержкой браузера. Он также обеспечивает взаимодействие пациентов с медицинскими специалистами в режиме реального времени, а также сводит к минимуму необходимость производства CD/DVD-носителей и пленок. Портал пациентов является расширением модуля Enterprise Viewer.
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Простой доступ к электронным изображениям
Простой доступ к электронным изображениям
Простой доступ к электронным изображениям
Простой доступ к электронным изображениям
Конфиденциальность и безопасность
Конфиденциальность и безопасность
Конфиденциальность и безопасность
Конфиденциальность и безопасность
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения
Простой доступ к электронным изображениям
Простой доступ к электронным изображениям
Простой доступ к электронным изображениям
Простой доступ к электронным изображениям
Конфиденциальность и безопасность
Конфиденциальность и безопасность
Конфиденциальность и безопасность
Конфиденциальность и безопасность
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Сокращение затрат на использование CD/DVD-носителей и пленок
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения
Нулевые непроизводительные затраты при отсутствии необходимости установки или обучения
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Интеллектуальные технологии, автоматизация и сетевые возможности. Рабочее пространство Advanced Visualization Workspace 15 призвано повысить уверенность при анализе диагностических изображений, одновременно сокращая время на составление отчетов благодаря оптимизированным рабочим процессам и автоматизации работы с результатами. Решение Philips для экспертной визуализации — это комплексная, масштабируемая платформа постобработки изображений, которая легко интегрируется в систему медицинского учреждения и помогает врачам выполнять расширенный анализ и последующее наблюдение даже в сложных условиях.
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Workflow Information Management — это комплексное модульное решение для рабочего процесса на основе веб-интерфейса, которое помогает управлять всеми аспектами — от планирования визитов пациентов до регистрации без предварительной записи, госпитализации и подготовки пациентов, доступа к протоколам и документации исследований, а также передачи результатов. Веб-технология предлагает масштабируемое готовое решение, не требующее установки ПО, обеспечивающее безопасный доступ в любое время и в любом месте.
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Создайте универсальное хранилище изображений в едином, совместном и безопасном архиве. Оптимизируйте управление жизненным циклом информации для снижения расходов и предоставления единого доступа к изображениям и данным длительного наблюдения за пациентами, необходимым для оказания медицинской помощи с наилучшими результатами. Хранилище клинических данных Philips Clinical Repository обеспечивает доступ как к структурированным, так и к неструктурированным данным с разметкой метаданных неструктурированных данных для удобства поиска и релевантного клинического контекста, а также масштабируемость для обслуживания процедур установки на нескольких площадках.
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Устраните барьеры, связанные с технологиями, местоположением и даже мобильностью, чтобы повысить доступность и качество оказания услуг в пределах всего медицинского учреждения благодаря интерактивной совместной работе и интуитивно понятным инструментам анализа и сравнения. Обеспечьте безопасный и мгновенный доступ к медицинским изображениям, документам, запросам и отчетам с помощью Philips Enterprise Viewer, нашего корпоративного инструмента просмотра, не требующего установки ПО и не зависящего от поставщиков, который подключается к существующим записям пациентов для обеспечения доступности и совместного использования клинических данных.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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