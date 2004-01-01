Создайте универсальное хранилище изображений в едином, совместном и безопасном архиве. Оптимизируйте управление жизненным циклом информации для снижения расходов и предоставления единого доступа к изображениям и данным длительного наблюдения за пациентами, необходимым для оказания медицинской помощи с наилучшими результатами. Хранилище клинических данных Philips Clinical Repository обеспечивает доступ как к структурированным, так и к неструктурированным данным с разметкой метаданных неструктурированных данных для удобства поиска и релевантного клинического контекста, а также масштабируемость для обслуживания процедур установки на нескольких площадках.
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Архив оценивает данные и может автоматически предоставлять интеллектуальные возможности управления жизненным циклом клинической информации (CILM), адаптированные к потребностям каждого медицинского специалиста и к каждому типу данных. Определяемые пользователем правила устанавливают баланс между клиническими потребностями в информации с течением времени и желанием достичь минимально возможных затрат на хранение.
Интеллектуальное управление жизненным циклом
Архив оценивает данные и может автоматически предоставлять интеллектуальные возможности управления жизненным циклом клинической информации (CILM), адаптированные к потребностям каждого медицинского специалиста и к каждому типу данных. Определяемые пользователем правила устанавливают баланс между клиническими потребностями в информации с течением времени и желанием достичь минимально возможных затрат на хранение.
Интеллектуальное управление жизненным циклом
Архив оценивает данные и может автоматически предоставлять интеллектуальные возможности управления жизненным циклом клинической информации (CILM), адаптированные к потребностям каждого медицинского специалиста и к каждому типу данных. Определяемые пользователем правила устанавливают баланс между клиническими потребностями в информации с течением времени и желанием достичь минимально возможных затрат на хранение.
Масштабируемость для установки на нескольких площадках
Масштабируемость для установки на нескольких площадках
Хранилище клинических данных виртуализировано, чтобы обеспечить общий доступ и объединение инфраструктуры хранения данных, а также точное, централизованное, универсальное управление данными. Независимо от того, где хранятся изображения и данные или где они были созданы, архив может предоставить медицинскую карту длительного наблюдения за пациентом в рамках всего медицинского учреждения.
Масштабируемость для установки на нескольких площадках
Хранилище клинических данных виртуализировано, чтобы обеспечить общий доступ и объединение инфраструктуры хранения данных, а также точное, централизованное, универсальное управление данными. Независимо от того, где хранятся изображения и данные или где они были созданы, архив может предоставить медицинскую карту длительного наблюдения за пациентом в рамках всего медицинского учреждения.
Масштабируемость для установки на нескольких площадках
Хранилище клинических данных виртуализировано, чтобы обеспечить общий доступ и объединение инфраструктуры хранения данных, а также точное, централизованное, универсальное управление данными. Независимо от того, где хранятся изображения и данные или где они были созданы, архив может предоставить медицинскую карту длительного наблюдения за пациентом в рамках всего медицинского учреждения.
Не зависящее от аппаратного обеспечения, соответствующее стандартам хранилище
Не зависящее от аппаратного обеспечения, соответствующее стандартам хранилище
Управление жизненным циклом XDS для диагностических отчетов и данных визуализации, а также данных HL7 (IOCM). Архивирование всех основных форматов данных из различных источников. Данные DICOM; данные, не относящиеся к DICOM; IHE (включая XDS, XDS-i) и WADO. Поддержка PIX, PDQ и MPI обеспечивает целостность данных пациента при работе в среде с несколькими идентификаторами пациента и предоставляет конечному пользователю удобный доступ к медицинской карте длительного наблюдения за пациентом. DICOM Take-Over сохраняет метаданные без необходимости замены существующих архивов.
Не зависящее от аппаратного обеспечения, соответствующее стандартам хранилище
Управление жизненным циклом XDS для диагностических отчетов и данных визуализации, а также данных HL7 (IOCM). Архивирование всех основных форматов данных из различных источников. Данные DICOM; данные, не относящиеся к DICOM; IHE (включая XDS, XDS-i) и WADO. Поддержка PIX, PDQ и MPI обеспечивает целостность данных пациента при работе в среде с несколькими идентификаторами пациента и предоставляет конечному пользователю удобный доступ к медицинской карте длительного наблюдения за пациентом. DICOM Take-Over сохраняет метаданные без необходимости замены существующих архивов.
Не зависящее от аппаратного обеспечения, соответствующее стандартам хранилище
Управление жизненным циклом XDS для диагностических отчетов и данных визуализации, а также данных HL7 (IOCM). Архивирование всех основных форматов данных из различных источников. Данные DICOM; данные, не относящиеся к DICOM; IHE (включая XDS, XDS-i) и WADO. Поддержка PIX, PDQ и MPI обеспечивает целостность данных пациента при работе в среде с несколькими идентификаторами пациента и предоставляет конечному пользователю удобный доступ к медицинской карте длительного наблюдения за пациентом. DICOM Take-Over сохраняет метаданные без необходимости замены существующих архивов.
Безопасное облачное архивирование
Безопасное облачное архивирование клинических данных для устойчивого функционирования
Модуль архивации имеет несколько уровней безопасности и резервирования для защиты данных. Доступ к данным может быть предоставлен или ограничен на индивидуальной основе с учетом указанных разрешений. Надежность данных помогает предотвратить их потерю, поэтому данные могут быть доступны пользователям в нужный момент. Сюда входят планы обеспечения высокой доступности (HA), устойчивого функционирования (BC) и восстановления после отказа (DR), политики резервного копирования, отказоустойчивость аппаратного обеспечения и процедуры для предоставления полных данных.
Безопасное облачное архивирование клинических данных для устойчивого функционирования
Модуль архивации имеет несколько уровней безопасности и резервирования для защиты данных. Доступ к данным может быть предоставлен или ограничен на индивидуальной основе с учетом указанных разрешений. Надежность данных помогает предотвратить их потерю, поэтому данные могут быть доступны пользователям в нужный момент. Сюда входят планы обеспечения высокой доступности (HA), устойчивого функционирования (BC) и восстановления после отказа (DR), политики резервного копирования, отказоустойчивость аппаратного обеспечения и процедуры для предоставления полных данных.
Безопасное облачное архивирование клинических данных для устойчивого функционирования
Модуль архивации имеет несколько уровней безопасности и резервирования для защиты данных. Доступ к данным может быть предоставлен или ограничен на индивидуальной основе с учетом указанных разрешений. Надежность данных помогает предотвратить их потерю, поэтому данные могут быть доступны пользователям в нужный момент. Сюда входят планы обеспечения высокой доступности (HA), устойчивого функционирования (BC) и восстановления после отказа (DR), политики резервного копирования, отказоустойчивость аппаратного обеспечения и процедуры для предоставления полных данных.
Получение изображений с помощью мобильного веб-приложения
Получение изображений с помощью мобильного веб-приложения
Предоставьте квалифицированному медицинскому персоналу возможность заполнять медицинскую карту с данными визуализации медицинскими фотографиями, видеороликами и срочными изображениями, снятыми с помощью любого устройства с веб-доступом (включая смартфоны и планшеты), и напрямую подключайте эти данные к электронной медицинской карте пациента (EHR). Простой автоматизированный рабочий процесс позволяет врачам управлять данными в процессе их получения и интегрировать изображения и видеоролики в записи пациентов. Полученные данные визуализации можно хранить непосредственно в архиве и привязывать к системе EHR для немедленного ознакомления.
Получение изображений с помощью мобильного веб-приложения
Предоставьте квалифицированному медицинскому персоналу возможность заполнять медицинскую карту с данными визуализации медицинскими фотографиями, видеороликами и срочными изображениями, снятыми с помощью любого устройства с веб-доступом (включая смартфоны и планшеты), и напрямую подключайте эти данные к электронной медицинской карте пациента (EHR). Простой автоматизированный рабочий процесс позволяет врачам управлять данными в процессе их получения и интегрировать изображения и видеоролики в записи пациентов. Полученные данные визуализации можно хранить непосредственно в архиве и привязывать к системе EHR для немедленного ознакомления.
Получение изображений с помощью мобильного веб-приложения
Предоставьте квалифицированному медицинскому персоналу возможность заполнять медицинскую карту с данными визуализации медицинскими фотографиями, видеороликами и срочными изображениями, снятыми с помощью любого устройства с веб-доступом (включая смартфоны и планшеты), и напрямую подключайте эти данные к электронной медицинской карте пациента (EHR). Простой автоматизированный рабочий процесс позволяет врачам управлять данными в процессе их получения и интегрировать изображения и видеоролики в записи пациентов. Полученные данные визуализации можно хранить непосредственно в архиве и привязывать к системе EHR для немедленного ознакомления.
Подключение к системе EMR с помощью встроенного модуля HL7
Подключение к системе EMR с помощью встроенного модуля HL7
При доступе к данным предоставляются только данные, относящиеся к соответствующим пользователям, благодаря контролю доступа, аудиту (отслеживанию действий) и подключению к решениям по управлению согласием.
Подключение к системе EMR с помощью встроенного модуля HL7
При доступе к данным предоставляются только данные, относящиеся к соответствующим пользователям, благодаря контролю доступа, аудиту (отслеживанию действий) и подключению к решениям по управлению согласием.
Подключение к системе EMR с помощью встроенного модуля HL7
При доступе к данным предоставляются только данные, относящиеся к соответствующим пользователям, благодаря контролю доступа, аудиту (отслеживанию действий) и подключению к решениям по управлению согласием.
Разметка метаданных для удобства поиска
Разметка метаданных для удобства поиска и облегчения перемещения данных
При работе с устаревшими платформами, имеющими собственные рабочие процессы, модуль архивации обеспечивает расширенное преобразование меток, позволяющее эффективно обрабатывать данные любого типа. Кроме того, он может интеллектуально подключать существующие платформы для предоставления врачу рабочих списков для одного пациента без замены существующих архивов, что еще больше снижает потребность в дорогостоящих и трудоемких перемещениях данных.
Разметка метаданных для удобства поиска и облегчения перемещения данных
При работе с устаревшими платформами, имеющими собственные рабочие процессы, модуль архивации обеспечивает расширенное преобразование меток, позволяющее эффективно обрабатывать данные любого типа. Кроме того, он может интеллектуально подключать существующие платформы для предоставления врачу рабочих списков для одного пациента без замены существующих архивов, что еще больше снижает потребность в дорогостоящих и трудоемких перемещениях данных.
Разметка метаданных для удобства поиска и облегчения перемещения данных
При работе с устаревшими платформами, имеющими собственные рабочие процессы, модуль архивации обеспечивает расширенное преобразование меток, позволяющее эффективно обрабатывать данные любого типа. Кроме того, он может интеллектуально подключать существующие платформы для предоставления врачу рабочих списков для одного пациента без замены существующих архивов, что еще больше снижает потребность в дорогостоящих и трудоемких перемещениях данных.
Интеллектуальное управление жизненным циклом
Масштабируемость для установки на нескольких площадках
Не зависящее от аппаратного обеспечения, соответствующее стандартам хранилище
Архив оценивает данные и может автоматически предоставлять интеллектуальные возможности управления жизненным циклом клинической информации (CILM), адаптированные к потребностям каждого медицинского специалиста и к каждому типу данных. Определяемые пользователем правила устанавливают баланс между клиническими потребностями в информации с течением времени и желанием достичь минимально возможных затрат на хранение.
Интеллектуальное управление жизненным циклом
Архив оценивает данные и может автоматически предоставлять интеллектуальные возможности управления жизненным циклом клинической информации (CILM), адаптированные к потребностям каждого медицинского специалиста и к каждому типу данных. Определяемые пользователем правила устанавливают баланс между клиническими потребностями в информации с течением времени и желанием достичь минимально возможных затрат на хранение.
Интеллектуальное управление жизненным циклом
Архив оценивает данные и может автоматически предоставлять интеллектуальные возможности управления жизненным циклом клинической информации (CILM), адаптированные к потребностям каждого медицинского специалиста и к каждому типу данных. Определяемые пользователем правила устанавливают баланс между клиническими потребностями в информации с течением времени и желанием достичь минимально возможных затрат на хранение.
Масштабируемость для установки на нескольких площадках
Масштабируемость для установки на нескольких площадках
Хранилище клинических данных виртуализировано, чтобы обеспечить общий доступ и объединение инфраструктуры хранения данных, а также точное, централизованное, универсальное управление данными. Независимо от того, где хранятся изображения и данные или где они были созданы, архив может предоставить медицинскую карту длительного наблюдения за пациентом в рамках всего медицинского учреждения.
Масштабируемость для установки на нескольких площадках
Хранилище клинических данных виртуализировано, чтобы обеспечить общий доступ и объединение инфраструктуры хранения данных, а также точное, централизованное, универсальное управление данными. Независимо от того, где хранятся изображения и данные или где они были созданы, архив может предоставить медицинскую карту длительного наблюдения за пациентом в рамках всего медицинского учреждения.
Масштабируемость для установки на нескольких площадках
Хранилище клинических данных виртуализировано, чтобы обеспечить общий доступ и объединение инфраструктуры хранения данных, а также точное, централизованное, универсальное управление данными. Независимо от того, где хранятся изображения и данные или где они были созданы, архив может предоставить медицинскую карту длительного наблюдения за пациентом в рамках всего медицинского учреждения.
Не зависящее от аппаратного обеспечения, соответствующее стандартам хранилище
Не зависящее от аппаратного обеспечения, соответствующее стандартам хранилище
Управление жизненным циклом XDS для диагностических отчетов и данных визуализации, а также данных HL7 (IOCM). Архивирование всех основных форматов данных из различных источников. Данные DICOM; данные, не относящиеся к DICOM; IHE (включая XDS, XDS-i) и WADO. Поддержка PIX, PDQ и MPI обеспечивает целостность данных пациента при работе в среде с несколькими идентификаторами пациента и предоставляет конечному пользователю удобный доступ к медицинской карте длительного наблюдения за пациентом. DICOM Take-Over сохраняет метаданные без необходимости замены существующих архивов.
Не зависящее от аппаратного обеспечения, соответствующее стандартам хранилище
Управление жизненным циклом XDS для диагностических отчетов и данных визуализации, а также данных HL7 (IOCM). Архивирование всех основных форматов данных из различных источников. Данные DICOM; данные, не относящиеся к DICOM; IHE (включая XDS, XDS-i) и WADO. Поддержка PIX, PDQ и MPI обеспечивает целостность данных пациента при работе в среде с несколькими идентификаторами пациента и предоставляет конечному пользователю удобный доступ к медицинской карте длительного наблюдения за пациентом. DICOM Take-Over сохраняет метаданные без необходимости замены существующих архивов.
Не зависящее от аппаратного обеспечения, соответствующее стандартам хранилище
Управление жизненным циклом XDS для диагностических отчетов и данных визуализации, а также данных HL7 (IOCM). Архивирование всех основных форматов данных из различных источников. Данные DICOM; данные, не относящиеся к DICOM; IHE (включая XDS, XDS-i) и WADO. Поддержка PIX, PDQ и MPI обеспечивает целостность данных пациента при работе в среде с несколькими идентификаторами пациента и предоставляет конечному пользователю удобный доступ к медицинской карте длительного наблюдения за пациентом. DICOM Take-Over сохраняет метаданные без необходимости замены существующих архивов.
Безопасное облачное архивирование
Безопасное облачное архивирование клинических данных для устойчивого функционирования
Модуль архивации имеет несколько уровней безопасности и резервирования для защиты данных. Доступ к данным может быть предоставлен или ограничен на индивидуальной основе с учетом указанных разрешений. Надежность данных помогает предотвратить их потерю, поэтому данные могут быть доступны пользователям в нужный момент. Сюда входят планы обеспечения высокой доступности (HA), устойчивого функционирования (BC) и восстановления после отказа (DR), политики резервного копирования, отказоустойчивость аппаратного обеспечения и процедуры для предоставления полных данных.
Безопасное облачное архивирование клинических данных для устойчивого функционирования
Модуль архивации имеет несколько уровней безопасности и резервирования для защиты данных. Доступ к данным может быть предоставлен или ограничен на индивидуальной основе с учетом указанных разрешений. Надежность данных помогает предотвратить их потерю, поэтому данные могут быть доступны пользователям в нужный момент. Сюда входят планы обеспечения высокой доступности (HA), устойчивого функционирования (BC) и восстановления после отказа (DR), политики резервного копирования, отказоустойчивость аппаратного обеспечения и процедуры для предоставления полных данных.
Безопасное облачное архивирование клинических данных для устойчивого функционирования
Модуль архивации имеет несколько уровней безопасности и резервирования для защиты данных. Доступ к данным может быть предоставлен или ограничен на индивидуальной основе с учетом указанных разрешений. Надежность данных помогает предотвратить их потерю, поэтому данные могут быть доступны пользователям в нужный момент. Сюда входят планы обеспечения высокой доступности (HA), устойчивого функционирования (BC) и восстановления после отказа (DR), политики резервного копирования, отказоустойчивость аппаратного обеспечения и процедуры для предоставления полных данных.
Получение изображений с помощью мобильного веб-приложения
Получение изображений с помощью мобильного веб-приложения
Предоставьте квалифицированному медицинскому персоналу возможность заполнять медицинскую карту с данными визуализации медицинскими фотографиями, видеороликами и срочными изображениями, снятыми с помощью любого устройства с веб-доступом (включая смартфоны и планшеты), и напрямую подключайте эти данные к электронной медицинской карте пациента (EHR). Простой автоматизированный рабочий процесс позволяет врачам управлять данными в процессе их получения и интегрировать изображения и видеоролики в записи пациентов. Полученные данные визуализации можно хранить непосредственно в архиве и привязывать к системе EHR для немедленного ознакомления.
Получение изображений с помощью мобильного веб-приложения
Предоставьте квалифицированному медицинскому персоналу возможность заполнять медицинскую карту с данными визуализации медицинскими фотографиями, видеороликами и срочными изображениями, снятыми с помощью любого устройства с веб-доступом (включая смартфоны и планшеты), и напрямую подключайте эти данные к электронной медицинской карте пациента (EHR). Простой автоматизированный рабочий процесс позволяет врачам управлять данными в процессе их получения и интегрировать изображения и видеоролики в записи пациентов. Полученные данные визуализации можно хранить непосредственно в архиве и привязывать к системе EHR для немедленного ознакомления.
Получение изображений с помощью мобильного веб-приложения
Предоставьте квалифицированному медицинскому персоналу возможность заполнять медицинскую карту с данными визуализации медицинскими фотографиями, видеороликами и срочными изображениями, снятыми с помощью любого устройства с веб-доступом (включая смартфоны и планшеты), и напрямую подключайте эти данные к электронной медицинской карте пациента (EHR). Простой автоматизированный рабочий процесс позволяет врачам управлять данными в процессе их получения и интегрировать изображения и видеоролики в записи пациентов. Полученные данные визуализации можно хранить непосредственно в архиве и привязывать к системе EHR для немедленного ознакомления.
Подключение к системе EMR с помощью встроенного модуля HL7
Подключение к системе EMR с помощью встроенного модуля HL7
При доступе к данным предоставляются только данные, относящиеся к соответствующим пользователям, благодаря контролю доступа, аудиту (отслеживанию действий) и подключению к решениям по управлению согласием.
Подключение к системе EMR с помощью встроенного модуля HL7
При доступе к данным предоставляются только данные, относящиеся к соответствующим пользователям, благодаря контролю доступа, аудиту (отслеживанию действий) и подключению к решениям по управлению согласием.
Подключение к системе EMR с помощью встроенного модуля HL7
При доступе к данным предоставляются только данные, относящиеся к соответствующим пользователям, благодаря контролю доступа, аудиту (отслеживанию действий) и подключению к решениям по управлению согласием.
Разметка метаданных для удобства поиска
Разметка метаданных для удобства поиска и облегчения перемещения данных
При работе с устаревшими платформами, имеющими собственные рабочие процессы, модуль архивации обеспечивает расширенное преобразование меток, позволяющее эффективно обрабатывать данные любого типа. Кроме того, он может интеллектуально подключать существующие платформы для предоставления врачу рабочих списков для одного пациента без замены существующих архивов, что еще больше снижает потребность в дорогостоящих и трудоемких перемещениях данных.
Разметка метаданных для удобства поиска и облегчения перемещения данных
При работе с устаревшими платформами, имеющими собственные рабочие процессы, модуль архивации обеспечивает расширенное преобразование меток, позволяющее эффективно обрабатывать данные любого типа. Кроме того, он может интеллектуально подключать существующие платформы для предоставления врачу рабочих списков для одного пациента без замены существующих архивов, что еще больше снижает потребность в дорогостоящих и трудоемких перемещениях данных.
Разметка метаданных для удобства поиска и облегчения перемещения данных
При работе с устаревшими платформами, имеющими собственные рабочие процессы, модуль архивации обеспечивает расширенное преобразование меток, позволяющее эффективно обрабатывать данные любого типа. Кроме того, он может интеллектуально подключать существующие платформы для предоставления врачу рабочих списков для одного пациента без замены существующих архивов, что еще больше снижает потребность в дорогостоящих и трудоемких перемещениях данных.
Продукт может быть доступен не во всех странах. Обратитесь в региональное представительство компании Philips, чтобы убедиться в возможности использования данного решения в соответствии с требованиями вашего региона и языка.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.