Устраните барьеры, связанные с технологиями, местоположением и даже мобильностью, чтобы повысить доступность и качество оказания услуг в пределах всего медицинского учреждения благодаря интерактивной совместной работе и интуитивно понятным инструментам анализа и сравнения. Обеспечьте безопасный и мгновенный доступ к медицинским изображениям, документам, запросам и отчетам с помощью Philips Enterprise Viewer, нашего корпоративного инструмента просмотра, не требующего установки ПО и не зависящего от поставщиков, который подключается к существующим записям пациентов для обеспечения доступности и совместного использования клинических данных.
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Совместная работа команды специалистов
Совместная работа команды специалистов
Совместная работа команды специалистов
Совместная работа команды специалистов
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств
Безопасный доступ к данным из любого архива
Безопасный доступ к данным из любого архива
Безопасный доступ к данным из любого архива
Безопасный доступ к данным из любого архива
Совместная работа команды специалистов
Совместная работа команды специалистов
Совместная работа команды специалистов
Совместная работа команды специалистов
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств
Безопасный доступ к данным из любого архива
Безопасный доступ к данным из любого архива
Безопасный доступ к данным из любого архива
Безопасный доступ к данным из любого архива
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Интеллектуальные технологии, автоматизация и сетевые возможности. Рабочее пространство Advanced Visualization Workspace 15 призвано повысить уверенность при анализе диагностических изображений, одновременно сокращая время на составление отчетов благодаря оптимизированным рабочим процессам и автоматизации работы с результатами. Решение Philips для экспертной визуализации — это комплексная, масштабируемая платформа постобработки изображений, которая легко интегрируется в систему медицинского учреждения и помогает врачам выполнять расширенный анализ и последующее наблюдение даже в сложных условиях.
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Workflow Information Management — это комплексное модульное решение для рабочего процесса на основе веб-интерфейса, которое помогает управлять всеми аспектами — от планирования визитов пациентов до регистрации без предварительной записи, госпитализации и подготовки пациентов, доступа к протоколам и документации исследований, а также передачи результатов. Веб-технология предлагает масштабируемое готовое решение, не требующее установки ПО, обеспечивающее безопасный доступ в любое время и в любом месте.
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Создайте универсальное хранилище изображений в едином, совместном и безопасном архиве. Оптимизируйте управление жизненным циклом информации для снижения расходов и предоставления единого доступа к изображениям и данным длительного наблюдения за пациентами, необходимым для оказания медицинской помощи с наилучшими результатами. Хранилище клинических данных Philips Clinical Repository обеспечивает доступ как к структурированным, так и к неструктурированным данным с разметкой метаданных неструктурированных данных для удобства поиска и релевантного клинического контекста, а также масштабируемость для обслуживания процедур установки на нескольких площадках.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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