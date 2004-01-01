Ключевые слова для поиска

Enterprise Viewer

Операции виртуальной визуализации в рамках нескольких учреждений

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Устраните барьеры, связанные с технологиями, местоположением и даже мобильностью, чтобы повысить доступность и качество оказания услуг в пределах всего медицинского учреждения благодаря интерактивной совместной работе и интуитивно понятным инструментам анализа и сравнения. Обеспечьте безопасный и мгновенный доступ к медицинским изображениям, документам, запросам и отчетам с помощью Philips Enterprise Viewer, нашего корпоративного инструмента просмотра, не требующего установки ПО и не зависящего от поставщиков, который подключается к существующим записям пациентов для обеспечения доступности и совместного использования клинических данных.

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Особенности
Упрощение совместной работы
Совместная работа команды специалистов

Совместная работа команды специалистов

Согласованная совместная работа с другими врачами может иметь важное значение для высококачественного ухода за пациентами: инструмент Enterprise Viewer предоставляет возможность общения через чат и совместное использование экрана в режиме реального времени между врачами, а также поддерживает обмен данными с помощью заметок, включая указание важных результатов. Эти функции позволяют врачам легко искать и получать мнение другого специалиста, не обременяя ИТ-персонал или бюджет медицинского учреждения необходимостью использования дополнительного программного обеспечения.

Совместная работа команды специалистов

Совместная работа команды специалистов
Согласованная совместная работа с другими врачами может иметь важное значение для высококачественного ухода за пациентами: инструмент Enterprise Viewer предоставляет возможность общения через чат и совместное использование экрана в режиме реального времени между врачами, а также поддерживает обмен данными с помощью заметок, включая указание важных результатов. Эти функции позволяют врачам легко искать и получать мнение другого специалиста, не обременяя ИТ-персонал или бюджет медицинского учреждения необходимостью использования дополнительного программного обеспечения.

Совместная работа команды специалистов

Согласованная совместная работа с другими врачами может иметь важное значение для высококачественного ухода за пациентами: инструмент Enterprise Viewer предоставляет возможность общения через чат и совместное использование экрана в режиме реального времени между врачами, а также поддерживает обмен данными с помощью заметок, включая указание важных результатов. Эти функции позволяют врачам легко искать и получать мнение другого специалиста, не обременяя ИТ-персонал или бюджет медицинского учреждения необходимостью использования дополнительного программного обеспечения.
Click here for more information
Упрощение совместной работы
Совместная работа команды специалистов

Совместная работа команды специалистов

Согласованная совместная работа с другими врачами может иметь важное значение для высококачественного ухода за пациентами: инструмент Enterprise Viewer предоставляет возможность общения через чат и совместное использование экрана в режиме реального времени между врачами, а также поддерживает обмен данными с помощью заметок, включая указание важных результатов. Эти функции позволяют врачам легко искать и получать мнение другого специалиста, не обременяя ИТ-персонал или бюджет медицинского учреждения необходимостью использования дополнительного программного обеспечения.
Функции подготовки отчетов
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Инструмент Enterprise Viewer предоставляет передовые клинические инструменты, такие как 3D-постобработка в режиме реального времени, MPR и объемное сравнение, синхронизированная прокрутка между наборами данных для быстрого ознакомления и просмотр исходной ЭКГ. Он также включает в себя параллельное сравнение данных DICOM, а расширенными функциями работы с данными, не относящимися к DICOM, являются закладки и гиперссылки. Добавленные функции представляют собой шаблоны обновлений для подготовки отчетов, автоматической печати и уведомления о подписи отчета.

Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты
Инструмент Enterprise Viewer предоставляет передовые клинические инструменты, такие как 3D-постобработка в режиме реального времени, MPR и объемное сравнение, синхронизированная прокрутка между наборами данных для быстрого ознакомления и просмотр исходной ЭКГ. Он также включает в себя параллельное сравнение данных DICOM, а расширенными функциями работы с данными, не относящимися к DICOM, являются закладки и гиперссылки. Добавленные функции представляют собой шаблоны обновлений для подготовки отчетов, автоматической печати и уведомления о подписи отчета.

Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Инструмент Enterprise Viewer предоставляет передовые клинические инструменты, такие как 3D-постобработка в режиме реального времени, MPR и объемное сравнение, синхронизированная прокрутка между наборами данных для быстрого ознакомления и просмотр исходной ЭКГ. Он также включает в себя параллельное сравнение данных DICOM, а расширенными функциями работы с данными, не относящимися к DICOM, являются закладки и гиперссылки. Добавленные функции представляют собой шаблоны обновлений для подготовки отчетов, автоматической печати и уведомления о подписи отчета.
Click here for more information
Функции подготовки отчетов
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Инструмент Enterprise Viewer предоставляет передовые клинические инструменты, такие как 3D-постобработка в режиме реального времени, MPR и объемное сравнение, синхронизированная прокрутка между наборами данных для быстрого ознакомления и просмотр исходной ЭКГ. Он также включает в себя параллельное сравнение данных DICOM, а расширенными функциями работы с данными, не относящимися к DICOM, являются закладки и гиперссылки. Добавленные функции представляют собой шаблоны обновлений для подготовки отчетов, автоматической печати и уведомления о подписи отчета.
Поддержка мобильных устройств
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступный в качестве независимого средства просмотра, инструмент Enterprise Viewer также может интегрироваться в портал систем EMR или EHR как встроенное приложение либо использоваться в отдельном окне с помощью URL-адреса. Исключается возможность нескольких сеансов входа в систему, что экономит время конечных пользователей при доступе к критически важным сведениям о пациентах. Всего одним щелчком мыши врачи могут безопасно отправить ссылку на исследование коллеге, который может просматривать его и участвовать в совместной работе практически из любого места без необходимости ехать в медицинское учреждение для просмотра в клиент-серверной среде. Передавайте изображения на мобильные устройства у постели пациента, в клинике, в удаленных местоположениях — практически в любом месте. Независимые от платформы технологии на базе веб-интерфейса обеспечивают доступ с различных операционных систем и через веб-браузер с операционными платформами, использующими HTML5, включая ПК, Mac и одобренные мобильные устройства.

Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств
Доступный в качестве независимого средства просмотра, инструмент Enterprise Viewer также может интегрироваться в портал систем EMR или EHR как встроенное приложение либо использоваться в отдельном окне с помощью URL-адреса. Исключается возможность нескольких сеансов входа в систему, что экономит время конечных пользователей при доступе к критически важным сведениям о пациентах. Всего одним щелчком мыши врачи могут безопасно отправить ссылку на исследование коллеге, который может просматривать его и участвовать в совместной работе практически из любого места без необходимости ехать в медицинское учреждение для просмотра в клиент-серверной среде. Передавайте изображения на мобильные устройства у постели пациента, в клинике, в удаленных местоположениях — практически в любом месте. Независимые от платформы технологии на базе веб-интерфейса обеспечивают доступ с различных операционных систем и через веб-браузер с операционными платформами, использующими HTML5, включая ПК, Mac и одобренные мобильные устройства.

Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступный в качестве независимого средства просмотра, инструмент Enterprise Viewer также может интегрироваться в портал систем EMR или EHR как встроенное приложение либо использоваться в отдельном окне с помощью URL-адреса. Исключается возможность нескольких сеансов входа в систему, что экономит время конечных пользователей при доступе к критически важным сведениям о пациентах. Всего одним щелчком мыши врачи могут безопасно отправить ссылку на исследование коллеге, который может просматривать его и участвовать в совместной работе практически из любого места без необходимости ехать в медицинское учреждение для просмотра в клиент-серверной среде. Передавайте изображения на мобильные устройства у постели пациента, в клинике, в удаленных местоположениях — практически в любом месте. Независимые от платформы технологии на базе веб-интерфейса обеспечивают доступ с различных операционных систем и через веб-браузер с операционными платформами, использующими HTML5, включая ПК, Mac и одобренные мобильные устройства.
Click here for more information
Поддержка мобильных устройств
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступный в качестве независимого средства просмотра, инструмент Enterprise Viewer также может интегрироваться в портал систем EMR или EHR как встроенное приложение либо использоваться в отдельном окне с помощью URL-адреса. Исключается возможность нескольких сеансов входа в систему, что экономит время конечных пользователей при доступе к критически важным сведениям о пациентах. Всего одним щелчком мыши врачи могут безопасно отправить ссылку на исследование коллеге, который может просматривать его и участвовать в совместной работе практически из любого места без необходимости ехать в медицинское учреждение для просмотра в клиент-серверной среде. Передавайте изображения на мобильные устройства у постели пациента, в клинике, в удаленных местоположениях — практически в любом месте. Независимые от платформы технологии на базе веб-интерфейса обеспечивают доступ с различных операционных систем и через веб-браузер с операционными платформами, использующими HTML5, включая ПК, Mac и одобренные мобильные устройства.
Безопасность
Безопасный доступ к данным из любого архива

Безопасный доступ к данным из любого архива

Инструмент Enterprise Viewer позволяет врачам с легкостью обращаться ко всей подборке медицинских документов пациентов, а также получать доступ к данным, поступающим из различных клинических систем. Поддерживаемые типы данных включают рентгенологические и кардиологические изображения, исходные диагностические ЭКГ, PDF, JPG, MOV, MP4 и CCD. Инструмент Enterprise Viewer также предоставляет веб-доступ для прямого просмотра данных. Его системная архитектура не требует установки и техобслуживания программного обеспечения. А технология на базе веб-интерфейса поддерживается расширенными возможностями внутренней визуализации и потоковой передачи данных, что обеспечивает высокую скорость, которая улучшает качество просмотра.

Безопасный доступ к данным из любого архива

Безопасный доступ к данным из любого архива
Инструмент Enterprise Viewer позволяет врачам с легкостью обращаться ко всей подборке медицинских документов пациентов, а также получать доступ к данным, поступающим из различных клинических систем. Поддерживаемые типы данных включают рентгенологические и кардиологические изображения, исходные диагностические ЭКГ, PDF, JPG, MOV, MP4 и CCD. Инструмент Enterprise Viewer также предоставляет веб-доступ для прямого просмотра данных. Его системная архитектура не требует установки и техобслуживания программного обеспечения. А технология на базе веб-интерфейса поддерживается расширенными возможностями внутренней визуализации и потоковой передачи данных, что обеспечивает высокую скорость, которая улучшает качество просмотра.

Безопасный доступ к данным из любого архива

Инструмент Enterprise Viewer позволяет врачам с легкостью обращаться ко всей подборке медицинских документов пациентов, а также получать доступ к данным, поступающим из различных клинических систем. Поддерживаемые типы данных включают рентгенологические и кардиологические изображения, исходные диагностические ЭКГ, PDF, JPG, MOV, MP4 и CCD. Инструмент Enterprise Viewer также предоставляет веб-доступ для прямого просмотра данных. Его системная архитектура не требует установки и техобслуживания программного обеспечения. А технология на базе веб-интерфейса поддерживается расширенными возможностями внутренней визуализации и потоковой передачи данных, что обеспечивает высокую скорость, которая улучшает качество просмотра.
Click here for more information
Безопасность
Безопасный доступ к данным из любого архива

Безопасный доступ к данным из любого архива

Инструмент Enterprise Viewer позволяет врачам с легкостью обращаться ко всей подборке медицинских документов пациентов, а также получать доступ к данным, поступающим из различных клинических систем. Поддерживаемые типы данных включают рентгенологические и кардиологические изображения, исходные диагностические ЭКГ, PDF, JPG, MOV, MP4 и CCD. Инструмент Enterprise Viewer также предоставляет веб-доступ для прямого просмотра данных. Его системная архитектура не требует установки и техобслуживания программного обеспечения. А технология на базе веб-интерфейса поддерживается расширенными возможностями внутренней визуализации и потоковой передачи данных, что обеспечивает высокую скорость, которая улучшает качество просмотра.
  • Упрощение совместной работы
  • Функции подготовки отчетов
  • Поддержка мобильных устройств
  • Безопасность
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Упрощение совместной работы
Совместная работа команды специалистов

Совместная работа команды специалистов

Согласованная совместная работа с другими врачами может иметь важное значение для высококачественного ухода за пациентами: инструмент Enterprise Viewer предоставляет возможность общения через чат и совместное использование экрана в режиме реального времени между врачами, а также поддерживает обмен данными с помощью заметок, включая указание важных результатов. Эти функции позволяют врачам легко искать и получать мнение другого специалиста, не обременяя ИТ-персонал или бюджет медицинского учреждения необходимостью использования дополнительного программного обеспечения.

Совместная работа команды специалистов

Совместная работа команды специалистов
Согласованная совместная работа с другими врачами может иметь важное значение для высококачественного ухода за пациентами: инструмент Enterprise Viewer предоставляет возможность общения через чат и совместное использование экрана в режиме реального времени между врачами, а также поддерживает обмен данными с помощью заметок, включая указание важных результатов. Эти функции позволяют врачам легко искать и получать мнение другого специалиста, не обременяя ИТ-персонал или бюджет медицинского учреждения необходимостью использования дополнительного программного обеспечения.

Совместная работа команды специалистов

Согласованная совместная работа с другими врачами может иметь важное значение для высококачественного ухода за пациентами: инструмент Enterprise Viewer предоставляет возможность общения через чат и совместное использование экрана в режиме реального времени между врачами, а также поддерживает обмен данными с помощью заметок, включая указание важных результатов. Эти функции позволяют врачам легко искать и получать мнение другого специалиста, не обременяя ИТ-персонал или бюджет медицинского учреждения необходимостью использования дополнительного программного обеспечения.
Click here for more information
Упрощение совместной работы
Совместная работа команды специалистов

Совместная работа команды специалистов

Согласованная совместная работа с другими врачами может иметь важное значение для высококачественного ухода за пациентами: инструмент Enterprise Viewer предоставляет возможность общения через чат и совместное использование экрана в режиме реального времени между врачами, а также поддерживает обмен данными с помощью заметок, включая указание важных результатов. Эти функции позволяют врачам легко искать и получать мнение другого специалиста, не обременяя ИТ-персонал или бюджет медицинского учреждения необходимостью использования дополнительного программного обеспечения.
Функции подготовки отчетов
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Инструмент Enterprise Viewer предоставляет передовые клинические инструменты, такие как 3D-постобработка в режиме реального времени, MPR и объемное сравнение, синхронизированная прокрутка между наборами данных для быстрого ознакомления и просмотр исходной ЭКГ. Он также включает в себя параллельное сравнение данных DICOM, а расширенными функциями работы с данными, не относящимися к DICOM, являются закладки и гиперссылки. Добавленные функции представляют собой шаблоны обновлений для подготовки отчетов, автоматической печати и уведомления о подписи отчета.

Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты
Инструмент Enterprise Viewer предоставляет передовые клинические инструменты, такие как 3D-постобработка в режиме реального времени, MPR и объемное сравнение, синхронизированная прокрутка между наборами данных для быстрого ознакомления и просмотр исходной ЭКГ. Он также включает в себя параллельное сравнение данных DICOM, а расширенными функциями работы с данными, не относящимися к DICOM, являются закладки и гиперссылки. Добавленные функции представляют собой шаблоны обновлений для подготовки отчетов, автоматической печати и уведомления о подписи отчета.

Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Инструмент Enterprise Viewer предоставляет передовые клинические инструменты, такие как 3D-постобработка в режиме реального времени, MPR и объемное сравнение, синхронизированная прокрутка между наборами данных для быстрого ознакомления и просмотр исходной ЭКГ. Он также включает в себя параллельное сравнение данных DICOM, а расширенными функциями работы с данными, не относящимися к DICOM, являются закладки и гиперссылки. Добавленные функции представляют собой шаблоны обновлений для подготовки отчетов, автоматической печати и уведомления о подписи отчета.
Click here for more information
Функции подготовки отчетов
Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Интуитивно понятные, экспертные инструменты и мультимедийные отчеты

Инструмент Enterprise Viewer предоставляет передовые клинические инструменты, такие как 3D-постобработка в режиме реального времени, MPR и объемное сравнение, синхронизированная прокрутка между наборами данных для быстрого ознакомления и просмотр исходной ЭКГ. Он также включает в себя параллельное сравнение данных DICOM, а расширенными функциями работы с данными, не относящимися к DICOM, являются закладки и гиперссылки. Добавленные функции представляют собой шаблоны обновлений для подготовки отчетов, автоматической печати и уведомления о подписи отчета.
Поддержка мобильных устройств
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступный в качестве независимого средства просмотра, инструмент Enterprise Viewer также может интегрироваться в портал систем EMR или EHR как встроенное приложение либо использоваться в отдельном окне с помощью URL-адреса. Исключается возможность нескольких сеансов входа в систему, что экономит время конечных пользователей при доступе к критически важным сведениям о пациентах. Всего одним щелчком мыши врачи могут безопасно отправить ссылку на исследование коллеге, который может просматривать его и участвовать в совместной работе практически из любого места без необходимости ехать в медицинское учреждение для просмотра в клиент-серверной среде. Передавайте изображения на мобильные устройства у постели пациента, в клинике, в удаленных местоположениях — практически в любом месте. Независимые от платформы технологии на базе веб-интерфейса обеспечивают доступ с различных операционных систем и через веб-браузер с операционными платформами, использующими HTML5, включая ПК, Mac и одобренные мобильные устройства.

Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств
Доступный в качестве независимого средства просмотра, инструмент Enterprise Viewer также может интегрироваться в портал систем EMR или EHR как встроенное приложение либо использоваться в отдельном окне с помощью URL-адреса. Исключается возможность нескольких сеансов входа в систему, что экономит время конечных пользователей при доступе к критически важным сведениям о пациентах. Всего одним щелчком мыши врачи могут безопасно отправить ссылку на исследование коллеге, который может просматривать его и участвовать в совместной работе практически из любого места без необходимости ехать в медицинское учреждение для просмотра в клиент-серверной среде. Передавайте изображения на мобильные устройства у постели пациента, в клинике, в удаленных местоположениях — практически в любом месте. Независимые от платформы технологии на базе веб-интерфейса обеспечивают доступ с различных операционных систем и через веб-браузер с операционными платформами, использующими HTML5, включая ПК, Mac и одобренные мобильные устройства.

Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступный в качестве независимого средства просмотра, инструмент Enterprise Viewer также может интегрироваться в портал систем EMR или EHR как встроенное приложение либо использоваться в отдельном окне с помощью URL-адреса. Исключается возможность нескольких сеансов входа в систему, что экономит время конечных пользователей при доступе к критически важным сведениям о пациентах. Всего одним щелчком мыши врачи могут безопасно отправить ссылку на исследование коллеге, который может просматривать его и участвовать в совместной работе практически из любого места без необходимости ехать в медицинское учреждение для просмотра в клиент-серверной среде. Передавайте изображения на мобильные устройства у постели пациента, в клинике, в удаленных местоположениях — практически в любом месте. Независимые от платформы технологии на базе веб-интерфейса обеспечивают доступ с различных операционных систем и через веб-браузер с операционными платформами, использующими HTML5, включая ПК, Mac и одобренные мобильные устройства.
Click here for more information
Поддержка мобильных устройств
Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступный в качестве независимого средства просмотра, инструмент Enterprise Viewer также может интегрироваться в портал систем EMR или EHR как встроенное приложение либо использоваться в отдельном окне с помощью URL-адреса. Исключается возможность нескольких сеансов входа в систему, что экономит время конечных пользователей при доступе к критически важным сведениям о пациентах. Всего одним щелчком мыши врачи могут безопасно отправить ссылку на исследование коллеге, который может просматривать его и участвовать в совместной работе практически из любого места без необходимости ехать в медицинское учреждение для просмотра в клиент-серверной среде. Передавайте изображения на мобильные устройства у постели пациента, в клинике, в удаленных местоположениях — практически в любом месте. Независимые от платформы технологии на базе веб-интерфейса обеспечивают доступ с различных операционных систем и через веб-браузер с операционными платформами, использующими HTML5, включая ПК, Mac и одобренные мобильные устройства.
Безопасность
Безопасный доступ к данным из любого архива

Безопасный доступ к данным из любого архива

Инструмент Enterprise Viewer позволяет врачам с легкостью обращаться ко всей подборке медицинских документов пациентов, а также получать доступ к данным, поступающим из различных клинических систем. Поддерживаемые типы данных включают рентгенологические и кардиологические изображения, исходные диагностические ЭКГ, PDF, JPG, MOV, MP4 и CCD. Инструмент Enterprise Viewer также предоставляет веб-доступ для прямого просмотра данных. Его системная архитектура не требует установки и техобслуживания программного обеспечения. А технология на базе веб-интерфейса поддерживается расширенными возможностями внутренней визуализации и потоковой передачи данных, что обеспечивает высокую скорость, которая улучшает качество просмотра.

Безопасный доступ к данным из любого архива

Безопасный доступ к данным из любого архива
Инструмент Enterprise Viewer позволяет врачам с легкостью обращаться ко всей подборке медицинских документов пациентов, а также получать доступ к данным, поступающим из различных клинических систем. Поддерживаемые типы данных включают рентгенологические и кардиологические изображения, исходные диагностические ЭКГ, PDF, JPG, MOV, MP4 и CCD. Инструмент Enterprise Viewer также предоставляет веб-доступ для прямого просмотра данных. Его системная архитектура не требует установки и техобслуживания программного обеспечения. А технология на базе веб-интерфейса поддерживается расширенными возможностями внутренней визуализации и потоковой передачи данных, что обеспечивает высокую скорость, которая улучшает качество просмотра.

Безопасный доступ к данным из любого архива

Инструмент Enterprise Viewer позволяет врачам с легкостью обращаться ко всей подборке медицинских документов пациентов, а также получать доступ к данным, поступающим из различных клинических систем. Поддерживаемые типы данных включают рентгенологические и кардиологические изображения, исходные диагностические ЭКГ, PDF, JPG, MOV, MP4 и CCD. Инструмент Enterprise Viewer также предоставляет веб-доступ для прямого просмотра данных. Его системная архитектура не требует установки и техобслуживания программного обеспечения. А технология на базе веб-интерфейса поддерживается расширенными возможностями внутренней визуализации и потоковой передачи данных, что обеспечивает высокую скорость, которая улучшает качество просмотра.
Click here for more information
Безопасность
Безопасный доступ к данным из любого архива

Безопасный доступ к данным из любого архива

Инструмент Enterprise Viewer позволяет врачам с легкостью обращаться ко всей подборке медицинских документов пациентов, а также получать доступ к данным, поступающим из различных клинических систем. Поддерживаемые типы данных включают рентгенологические и кардиологические изображения, исходные диагностические ЭКГ, PDF, JPG, MOV, MP4 и CCD. Инструмент Enterprise Viewer также предоставляет веб-доступ для прямого просмотра данных. Его системная архитектура не требует установки и техобслуживания программного обеспечения. А технология на базе веб-интерфейса поддерживается расширенными возможностями внутренней визуализации и потоковой передачи данных, что обеспечивает высокую скорость, которая улучшает качество просмотра.
  • Продукт может быть доступен не во всех странах. Обратитесь в региональное представительство компании Philips, чтобы убедиться в возможности использования данного решения в соответствии с требованиями вашего региона и языка.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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You are about to visit a Philips global content page

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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