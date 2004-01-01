Доступ в пределах всего медицинского учреждения с поддержкой мобильных устройств

Доступный в качестве независимого средства просмотра, инструмент Enterprise Viewer также может интегрироваться в портал систем EMR или EHR как встроенное приложение либо использоваться в отдельном окне с помощью URL-адреса. Исключается возможность нескольких сеансов входа в систему, что экономит время конечных пользователей при доступе к критически важным сведениям о пациентах. Всего одним щелчком мыши врачи могут безопасно отправить ссылку на исследование коллеге, который может просматривать его и участвовать в совместной работе практически из любого места без необходимости ехать в медицинское учреждение для просмотра в клиент-серверной среде. Передавайте изображения на мобильные устройства у постели пациента, в клинике, в удаленных местоположениях — практически в любом месте. Независимые от платформы технологии на базе веб-интерфейса обеспечивают доступ с различных операционных систем и через веб-браузер с операционными платформами, использующими HTML5, включая ПК, Mac и одобренные мобильные устройства.