Объединение четырех компонентов для простой интеграции данных

Система IntelliBridge состоит из четырех компонентов. Модуль EC5 ID подключает устройства для ухода за пациентами к концентратору EC40/80, который обеспечивает связь с больничной локальной сетью. Механизм поддержки интерфейсов между устройствами SC50 собирает данные пациентов от концентраторов, преобразовывает их в формат HL7 и передает их в больничную информационную систему (HIS). С помощью консоли управления сотрудники могут конфигурировать систему и устранять неполадки.