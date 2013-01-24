Система Philips HD5 поможет вам предоставить пациентам именно ту высококачественную медицинскую помощь, в которой они нуждаются. HD5 — это полнофункциональная ультразвуковая система с цветовыми режимами, обладающая широкими возможностями, обеспечивающая превосходное качество изображений и при этом вполне доступная по цене.