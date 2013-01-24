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HD5 Ультразвуковая система

HD5

Ультразвуковая система

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Система Philips HD5 поможет вам предоставить пациентам именно ту высококачественную медицинскую помощь, в которой они нуждаются. HD5 — это полнофункциональная ультразвуковая система с цветовыми режимами, обладающая широкими возможностями, обеспечивающая превосходное качество изображений и при этом вполне доступная по цене.

Дилеры

Галерея

Особенности
Отличная производительность

Отличная производительность по доступной цене

Система HD5 отличается впечатляющим набором возможностей и на удивление доступной ценой. Режим 2D с 256 оттенками серого (8 бит), широкополосный цифровой формирователь пучка, широкий динамический диапазон и цифровая фокусировка — помимо этого систему HD5 характеризует также технология быстрой оптимизации изображений iSCAN, несколько портов для датчиков и возможность выбора 6 датчиков для сканирования. Благодаря простоте регистрации данных, руководствам по проведению исследований и пакету приложений QLAB, устанавливаемых по отдельному заказу, система HD5 поможет вам предоставить пациентам качественную медицинскую помощь.
Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн помогает сосредоточиться на пациенте

Благодаря современному дизайну с обтекаемыми формами систему HD5 легко перемещать и устанавливать в тесных помещениях. Ее простая конструкция и превосходная эргономика помогают врачу сосредоточиться на пациенте.
Высококачественная поддержка заказчиков

Высококачественная поддержка заказчиков помогает им достигнуть успеха

Компания Philips нацелена на достижение успеха ее заказчиками и предлагает им высококачественную поддержку, необходимую для повышения рентабельности. Мы предлагаем гибкие решения нашей службы Philips Medical Capital, занимающей первое место в мировых рейтингах по техническому обучению и обучению клиническим приложениям (практические аудиторные занятия и онлайн-курсы). Мы также предлагаем услуги по профилактическому мониторингу системы, включая работу удаленного рабочего стола, отчеты по эксплуатации системы и обеспечение компьютерной безопасности системы с помощью службы Philips Product Security.*
Набор режимов визуализации

Набор режимов визуализации поможет вам увидеть то, что требуется

В системе HD5 реализован широкий набор режимов визуализации: режим с технологией точной фокусировки Philips Microfine 2D, энергетическое цветовое картирование Philips Color Power Angio (ЭДК), направленный энергетический режим Directional Color Power Angio, M-режим, анатомический M-режим, цветной M-режим, импульсно-волновой доплер, доплерография с высокой частотой повторения импульсов, непрерывно-волновой доплер, 3D, цветовой режим сравнения, режим двух изображений, дуплексный режим 2D + доплер, триплексный режим 2D + Doppler + ЦДК/ЭДК, 2D-режим с обработкой и оптимизацией сигнала, тканевая гармоника, интеллектуальный доплеровский режим, функция реконструкции увеличения с панорамированием (увеличение при считывании), функция Philips увеличения с высокой четкостью (увеличение при записи), трапециевидный режим, адаптивный доплеровский режим, адаптивный режим ЦДК.
Диспетчер исследования

Диспетчер исследования для упрощения создания структурированных отчетов

Встроенный в HD5 диспетчер исследования позволяет получать, анализировать и редактировать в цифровом виде все данные исследования, сохраняя их затем в архиве нужного формата (цветовая палитра, RGB, YBR). Система также поддерживает протокол DICOM 3.0 для печати и сохранения результатов исследований и функцию рабочего списка исследований. Диспетчер исследования работает в соединении с радиологической и (или) кардиологической информационными системами и позволяет автоматически вводить демографические данные пациентов. Диспетчер исследования поддерживает формат структурированных отчетов и позволяет экспортировать их в виде DICOM-изображений.
Передовые средства связи

Передовые средства связи для управления данными

Система HD5 оснащена превосходными средствами для управления обмена данными, включая встроенную память объемом 500 ГБ, дисковод DVD-RW и возможность сохранения резервной копии конфигурации системы (включая пользовательские наборы настроек и данные акушерских трендов) на USB-накопителе. Система HD5 позволяет экспортировать видеоролики в формате AVI и изображения в формате BMP на компакт-диски для последующего просмотра на ПК. Кроме того, данная система оснащена сетевым интерфейсом Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
  • *Некоторые услуги могут не предоставляться в отдельных регионах; за более подробной информацией обращайтесь в местное представительство компании Philips. Может потребоваться заключение договора о техническом обслуживании.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05623 Система ультразвуковая диагностическая HD с принадлежностями, вариант исполнения HD5

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