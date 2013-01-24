Набор режимов визуализации поможет вам увидеть то, что требуется
В системе HD5 реализован широкий набор режимов визуализации: режим с технологией точной фокусировки Philips Microfine 2D, энергетическое цветовое картирование Philips Color Power Angio (ЭДК), направленный энергетический режим Directional Color Power Angio, M-режим, анатомический M-режим, цветной M-режим, импульсно-волновой доплер, доплерография с высокой частотой повторения импульсов, непрерывно-волновой доплер, 3D, цветовой режим сравнения, режим двух изображений, дуплексный режим 2D + доплер, триплексный режим 2D + Doppler + ЦДК/ЭДК, 2D-режим с обработкой и оптимизацией сигнала, тканевая гармоника, интеллектуальный доплеровский режим, функция реконструкции увеличения с панорамированием (увеличение при считывании), функция Philips увеличения с высокой четкостью (увеличение при записи), трапециевидный режим, адаптивный доплеровский режим, адаптивный режим ЦДК.