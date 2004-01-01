Разумное сотрудничество

Будучи мировым лидером в области здравоохранения и терапии под визуальным контролем, мы стремились к сотрудничеству с партнером высокого уровня, чтобы разработать универсальное интегрированное решение для соответствия требованиям действительно многофункциональной операционной. Высокие стандарты и инновационные решения компании Getinge в сфере производства столов для операционных и медицинских систем выдвигают компанию в качестве идеального кандидата. Сочетание данных технологий является превосходным. Стационарная рентгеновская система высокого разрешения, являющаяся результатом интеграции систем Azurion с эргономичным столом для операционной Maquet Magnus компании Getinge, устанавливает новые стандарты мобильности и позиционирования для более комфортных процедур, удобных как хирургам, так и пациентам.