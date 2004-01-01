Гибридная операционная становится необходимой в случае выполнения хирургами более сложных малоинвазивных процедур. Ее использование дает возможность выполнять как открытые, так и
малоинвазивные процедуры в одной операционной. Гибридная операционная Philips сочетает в себе передовые решения как для эндоваскулярных вмешательств так и для открытых , включающие операционный стол, потолочное оборудование, систему ламинарного потока воздуха, анестезию и т. д. Воспользуйтесь преимуществами отличной визуализации и гибкости системы визуализации Azurion, безупречно интегрированной со столом Maquet Magnus.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Интеграция системы Philips Azurion для терапии под визуальным контролем с операционным столом Maquet Magnus компании Getinge позволяет создать передовую и экономически эффективную хирургическую среду, поддерживающую рабочий процесс. Сразу при попадании пациента зону подготовки к процедуре возможно его размещение непосредственно на деке стола; пациент может находиться на ней вплоть до выписки из палаты послеоперационного наблюдения. Это сократит необходимость дополнительной транспортировки пациентов.
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Интеграция системы Philips Azurion для терапии под визуальным контролем с операционным столом Maquet Magnus компании Getinge позволяет создать передовую и экономически эффективную хирургическую среду, поддерживающую рабочий процесс. Сразу при попадании пациента зону подготовки к процедуре возможно его размещение непосредственно на деке стола; пациент может находиться на ней вплоть до выписки из палаты послеоперационного наблюдения. Это сократит необходимость дополнительной транспортировки пациентов.
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Интеграция системы Philips Azurion для терапии под визуальным контролем с операционным столом Maquet Magnus компании Getinge позволяет создать передовую и экономически эффективную хирургическую среду, поддерживающую рабочий процесс. Сразу при попадании пациента зону подготовки к процедуре возможно его размещение непосредственно на деке стола; пациент может находиться на ней вплоть до выписки из палаты послеоперационного наблюдения. Это сократит необходимость дополнительной транспортировки пациентов.
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Интеграция системы Philips Azurion для терапии под визуальным контролем с операционным столом Maquet Magnus компании Getinge позволяет создать передовую и экономически эффективную хирургическую среду, поддерживающую рабочий процесс. Сразу при попадании пациента зону подготовки к процедуре возможно его размещение непосредственно на деке стола; пациент может находиться на ней вплоть до выписки из палаты послеоперационного наблюдения. Это сократит необходимость дополнительной транспортировки пациентов.
Универсальная среда
Универсальная среда
Взаимодействие усовершенствованных рентгеновских систем Azurion и гибкого стола Maquet Magnus для операционных компании Getinge обеспечивает превосходную многофункциональность для всех медицинских специалистов. В сочетании с гентри FlexArm или FlexMove медицинским работникам будет доступна неограниченная гибкость визуализации и свобода позиционирования. Увеличьте эффективность помещения за счет работы в легко поддающемся уборке помещении и использовании протоколов ProcedureCard, обеспечивающих стандартные настройки процедуры.
Универсальная среда
Взаимодействие усовершенствованных рентгеновских систем Azurion и гибкого стола Maquet Magnus для операционных компании Getinge обеспечивает превосходную многофункциональность для всех медицинских специалистов. В сочетании с гентри FlexArm или FlexMove медицинским работникам будет доступна неограниченная гибкость визуализации и свобода позиционирования. Увеличьте эффективность помещения за счет работы в легко поддающемся уборке помещении и использовании протоколов ProcedureCard, обеспечивающих стандартные настройки процедуры.
Универсальная среда
Взаимодействие усовершенствованных рентгеновских систем Azurion и гибкого стола Maquet Magnus для операционных компании Getinge обеспечивает превосходную многофункциональность для всех медицинских специалистов. В сочетании с гентри FlexArm или FlexMove медицинским работникам будет доступна неограниченная гибкость визуализации и свобода позиционирования. Увеличьте эффективность помещения за счет работы в легко поддающемся уборке помещении и использовании протоколов ProcedureCard, обеспечивающих стандартные настройки процедуры.
Взаимодействие усовершенствованных рентгеновских систем Azurion и гибкого стола Maquet Magnus для операционных компании Getinge обеспечивает превосходную многофункциональность для всех медицинских специалистов. В сочетании с гентри FlexArm или FlexMove медицинским работникам будет доступна неограниченная гибкость визуализации и свобода позиционирования. Увеличьте эффективность помещения за счет работы в легко поддающемся уборке помещении и использовании протоколов ProcedureCard, обеспечивающих стандартные настройки процедуры.
Совершенство интеграции
Совершенство интеграции
Наше сотрудничество с компанией Getinge улучшит функциональность гибридной операционной. Хирургам будет доступен кабинет, предназначенный для проведения сложных процедур, а также легко адаптируемый для выполнения широкого диапазона различных типов процедур. Интеграция обеспечивает расширенную функциональность благодаря тщательно синхронизированным перемещениям. Функции автоматического управления позиционированием, эффективного отслеживания болюса и передовые программные инструменты 3D-визуализации являются основными. Стол для операционной Maquet Magnus имеет рентгенопрозрачную деку стола для выполнения малоинвазивных процедур или модульную деку стола для открытых хирургических операций, а также для исследований позвоночника и неврологических исследований с применением визуализации.
Совершенство интеграции
Наше сотрудничество с компанией Getinge улучшит функциональность гибридной операционной. Хирургам будет доступен кабинет, предназначенный для проведения сложных процедур, а также легко адаптируемый для выполнения широкого диапазона различных типов процедур. Интеграция обеспечивает расширенную функциональность благодаря тщательно синхронизированным перемещениям. Функции автоматического управления позиционированием, эффективного отслеживания болюса и передовые программные инструменты 3D-визуализации являются основными. Стол для операционной Maquet Magnus имеет рентгенопрозрачную деку стола для выполнения малоинвазивных процедур или модульную деку стола для открытых хирургических операций, а также для исследований позвоночника и неврологических исследований с применением визуализации.
Совершенство интеграции
Наше сотрудничество с компанией Getinge улучшит функциональность гибридной операционной. Хирургам будет доступен кабинет, предназначенный для проведения сложных процедур, а также легко адаптируемый для выполнения широкого диапазона различных типов процедур. Интеграция обеспечивает расширенную функциональность благодаря тщательно синхронизированным перемещениям. Функции автоматического управления позиционированием, эффективного отслеживания болюса и передовые программные инструменты 3D-визуализации являются основными. Стол для операционной Maquet Magnus имеет рентгенопрозрачную деку стола для выполнения малоинвазивных процедур или модульную деку стола для открытых хирургических операций, а также для исследований позвоночника и неврологических исследований с применением визуализации.
Наше сотрудничество с компанией Getinge улучшит функциональность гибридной операционной. Хирургам будет доступен кабинет, предназначенный для проведения сложных процедур, а также легко адаптируемый для выполнения широкого диапазона различных типов процедур. Интеграция обеспечивает расширенную функциональность благодаря тщательно синхронизированным перемещениям. Функции автоматического управления позиционированием, эффективного отслеживания болюса и передовые программные инструменты 3D-визуализации являются основными. Стол для операционной Maquet Magnus имеет рентгенопрозрачную деку стола для выполнения малоинвазивных процедур или модульную деку стола для открытых хирургических операций, а также для исследований позвоночника и неврологических исследований с применением визуализации.
Разумное сотрудничество
Разумное сотрудничество
Будучи мировым лидером в области здравоохранения и терапии под визуальным контролем, мы стремились к сотрудничеству с партнером высокого уровня, чтобы разработать универсальное интегрированное решение для соответствия требованиям действительно многофункциональной операционной. Высокие стандарты и инновационные решения компании Getinge в сфере производства столов для операционных и медицинских систем выдвигают компанию в качестве идеального кандидата. Сочетание данных технологий является превосходным. Стационарная рентгеновская система высокого разрешения, являющаяся результатом интеграции систем Azurion с эргономичным столом для операционной Maquet Magnus компании Getinge, устанавливает новые стандарты мобильности и позиционирования для более комфортных процедур, удобных как хирургам, так и пациентам.
Разумное сотрудничество
Будучи мировым лидером в области здравоохранения и терапии под визуальным контролем, мы стремились к сотрудничеству с партнером высокого уровня, чтобы разработать универсальное интегрированное решение для соответствия требованиям действительно многофункциональной операционной. Высокие стандарты и инновационные решения компании Getinge в сфере производства столов для операционных и медицинских систем выдвигают компанию в качестве идеального кандидата. Сочетание данных технологий является превосходным. Стационарная рентгеновская система высокого разрешения, являющаяся результатом интеграции систем Azurion с эргономичным столом для операционной Maquet Magnus компании Getinge, устанавливает новые стандарты мобильности и позиционирования для более комфортных процедур, удобных как хирургам, так и пациентам.
Разумное сотрудничество
Будучи мировым лидером в области здравоохранения и терапии под визуальным контролем, мы стремились к сотрудничеству с партнером высокого уровня, чтобы разработать универсальное интегрированное решение для соответствия требованиям действительно многофункциональной операционной. Высокие стандарты и инновационные решения компании Getinge в сфере производства столов для операционных и медицинских систем выдвигают компанию в качестве идеального кандидата. Сочетание данных технологий является превосходным. Стационарная рентгеновская система высокого разрешения, являющаяся результатом интеграции систем Azurion с эргономичным столом для операционной Maquet Magnus компании Getinge, устанавливает новые стандарты мобильности и позиционирования для более комфортных процедур, удобных как хирургам, так и пациентам.
Будучи мировым лидером в области здравоохранения и терапии под визуальным контролем, мы стремились к сотрудничеству с партнером высокого уровня, чтобы разработать универсальное интегрированное решение для соответствия требованиям действительно многофункциональной операционной. Высокие стандарты и инновационные решения компании Getinge в сфере производства столов для операционных и медицинских систем выдвигают компанию в качестве идеального кандидата. Сочетание данных технологий является превосходным. Стационарная рентгеновская система высокого разрешения, являющаяся результатом интеграции систем Azurion с эргономичным столом для операционной Maquet Magnus компании Getinge, устанавливает новые стандарты мобильности и позиционирования для более комфортных процедур, удобных как хирургам, так и пациентам.
Готовность к будущему
Готовность к будущему
Сотрудничество компаний Philips и Getinge позволит вашему медицинскому учреждению применять передовые технологии. Сотрудники оценят простоту использования и бесконечные возможности этих лучших в своем классе систем. Данное сотрудничество также включает преимущества для пациентов, как, например, проведение малоинвазивных вмешательств, обозначающих быстрое проведение процедур, меньшее количество осложнений и сокращение периода госпитализации. Гибридная операционная открывает возможности для использования будущих технологий.
Готовность к будущему
Сотрудничество компаний Philips и Getinge позволит вашему медицинскому учреждению применять передовые технологии. Сотрудники оценят простоту использования и бесконечные возможности этих лучших в своем классе систем. Данное сотрудничество также включает преимущества для пациентов, как, например, проведение малоинвазивных вмешательств, обозначающих быстрое проведение процедур, меньшее количество осложнений и сокращение периода госпитализации. Гибридная операционная открывает возможности для использования будущих технологий.
Готовность к будущему
Сотрудничество компаний Philips и Getinge позволит вашему медицинскому учреждению применять передовые технологии. Сотрудники оценят простоту использования и бесконечные возможности этих лучших в своем классе систем. Данное сотрудничество также включает преимущества для пациентов, как, например, проведение малоинвазивных вмешательств, обозначающих быстрое проведение процедур, меньшее количество осложнений и сокращение периода госпитализации. Гибридная операционная открывает возможности для использования будущих технологий.
Сотрудничество компаний Philips и Getinge позволит вашему медицинскому учреждению применять передовые технологии. Сотрудники оценят простоту использования и бесконечные возможности этих лучших в своем классе систем. Данное сотрудничество также включает преимущества для пациентов, как, например, проведение малоинвазивных вмешательств, обозначающих быстрое проведение процедур, меньшее количество осложнений и сокращение периода госпитализации. Гибридная операционная открывает возможности для использования будущих технологий.
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Интеграция системы Philips Azurion для терапии под визуальным контролем с операционным столом Maquet Magnus компании Getinge позволяет создать передовую и экономически эффективную хирургическую среду, поддерживающую рабочий процесс. Сразу при попадании пациента зону подготовки к процедуре возможно его размещение непосредственно на деке стола; пациент может находиться на ней вплоть до выписки из палаты послеоперационного наблюдения. Это сократит необходимость дополнительной транспортировки пациентов.
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Интеграция системы Philips Azurion для терапии под визуальным контролем с операционным столом Maquet Magnus компании Getinge позволяет создать передовую и экономически эффективную хирургическую среду, поддерживающую рабочий процесс. Сразу при попадании пациента зону подготовки к процедуре возможно его размещение непосредственно на деке стола; пациент может находиться на ней вплоть до выписки из палаты послеоперационного наблюдения. Это сократит необходимость дополнительной транспортировки пациентов.
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Интеграция системы Philips Azurion для терапии под визуальным контролем с операционным столом Maquet Magnus компании Getinge позволяет создать передовую и экономически эффективную хирургическую среду, поддерживающую рабочий процесс. Сразу при попадании пациента зону подготовки к процедуре возможно его размещение непосредственно на деке стола; пациент может находиться на ней вплоть до выписки из палаты послеоперационного наблюдения. Это сократит необходимость дополнительной транспортировки пациентов.
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Оптимизация рабочего процесса при хирургических вмешательствах
Интеграция системы Philips Azurion для терапии под визуальным контролем с операционным столом Maquet Magnus компании Getinge позволяет создать передовую и экономически эффективную хирургическую среду, поддерживающую рабочий процесс. Сразу при попадании пациента зону подготовки к процедуре возможно его размещение непосредственно на деке стола; пациент может находиться на ней вплоть до выписки из палаты послеоперационного наблюдения. Это сократит необходимость дополнительной транспортировки пациентов.
Универсальная среда
Универсальная среда
Взаимодействие усовершенствованных рентгеновских систем Azurion и гибкого стола Maquet Magnus для операционных компании Getinge обеспечивает превосходную многофункциональность для всех медицинских специалистов. В сочетании с гентри FlexArm или FlexMove медицинским работникам будет доступна неограниченная гибкость визуализации и свобода позиционирования. Увеличьте эффективность помещения за счет работы в легко поддающемся уборке помещении и использовании протоколов ProcedureCard, обеспечивающих стандартные настройки процедуры.
Универсальная среда
Взаимодействие усовершенствованных рентгеновских систем Azurion и гибкого стола Maquet Magnus для операционных компании Getinge обеспечивает превосходную многофункциональность для всех медицинских специалистов. В сочетании с гентри FlexArm или FlexMove медицинским работникам будет доступна неограниченная гибкость визуализации и свобода позиционирования. Увеличьте эффективность помещения за счет работы в легко поддающемся уборке помещении и использовании протоколов ProcedureCard, обеспечивающих стандартные настройки процедуры.
Универсальная среда
Взаимодействие усовершенствованных рентгеновских систем Azurion и гибкого стола Maquet Magnus для операционных компании Getinge обеспечивает превосходную многофункциональность для всех медицинских специалистов. В сочетании с гентри FlexArm или FlexMove медицинским работникам будет доступна неограниченная гибкость визуализации и свобода позиционирования. Увеличьте эффективность помещения за счет работы в легко поддающемся уборке помещении и использовании протоколов ProcedureCard, обеспечивающих стандартные настройки процедуры.
Взаимодействие усовершенствованных рентгеновских систем Azurion и гибкого стола Maquet Magnus для операционных компании Getinge обеспечивает превосходную многофункциональность для всех медицинских специалистов. В сочетании с гентри FlexArm или FlexMove медицинским работникам будет доступна неограниченная гибкость визуализации и свобода позиционирования. Увеличьте эффективность помещения за счет работы в легко поддающемся уборке помещении и использовании протоколов ProcedureCard, обеспечивающих стандартные настройки процедуры.
Совершенство интеграции
Совершенство интеграции
Наше сотрудничество с компанией Getinge улучшит функциональность гибридной операционной. Хирургам будет доступен кабинет, предназначенный для проведения сложных процедур, а также легко адаптируемый для выполнения широкого диапазона различных типов процедур. Интеграция обеспечивает расширенную функциональность благодаря тщательно синхронизированным перемещениям. Функции автоматического управления позиционированием, эффективного отслеживания болюса и передовые программные инструменты 3D-визуализации являются основными. Стол для операционной Maquet Magnus имеет рентгенопрозрачную деку стола для выполнения малоинвазивных процедур или модульную деку стола для открытых хирургических операций, а также для исследований позвоночника и неврологических исследований с применением визуализации.
Совершенство интеграции
Наше сотрудничество с компанией Getinge улучшит функциональность гибридной операционной. Хирургам будет доступен кабинет, предназначенный для проведения сложных процедур, а также легко адаптируемый для выполнения широкого диапазона различных типов процедур. Интеграция обеспечивает расширенную функциональность благодаря тщательно синхронизированным перемещениям. Функции автоматического управления позиционированием, эффективного отслеживания болюса и передовые программные инструменты 3D-визуализации являются основными. Стол для операционной Maquet Magnus имеет рентгенопрозрачную деку стола для выполнения малоинвазивных процедур или модульную деку стола для открытых хирургических операций, а также для исследований позвоночника и неврологических исследований с применением визуализации.
Совершенство интеграции
Наше сотрудничество с компанией Getinge улучшит функциональность гибридной операционной. Хирургам будет доступен кабинет, предназначенный для проведения сложных процедур, а также легко адаптируемый для выполнения широкого диапазона различных типов процедур. Интеграция обеспечивает расширенную функциональность благодаря тщательно синхронизированным перемещениям. Функции автоматического управления позиционированием, эффективного отслеживания болюса и передовые программные инструменты 3D-визуализации являются основными. Стол для операционной Maquet Magnus имеет рентгенопрозрачную деку стола для выполнения малоинвазивных процедур или модульную деку стола для открытых хирургических операций, а также для исследований позвоночника и неврологических исследований с применением визуализации.
Наше сотрудничество с компанией Getinge улучшит функциональность гибридной операционной. Хирургам будет доступен кабинет, предназначенный для проведения сложных процедур, а также легко адаптируемый для выполнения широкого диапазона различных типов процедур. Интеграция обеспечивает расширенную функциональность благодаря тщательно синхронизированным перемещениям. Функции автоматического управления позиционированием, эффективного отслеживания болюса и передовые программные инструменты 3D-визуализации являются основными. Стол для операционной Maquet Magnus имеет рентгенопрозрачную деку стола для выполнения малоинвазивных процедур или модульную деку стола для открытых хирургических операций, а также для исследований позвоночника и неврологических исследований с применением визуализации.
Разумное сотрудничество
Разумное сотрудничество
Будучи мировым лидером в области здравоохранения и терапии под визуальным контролем, мы стремились к сотрудничеству с партнером высокого уровня, чтобы разработать универсальное интегрированное решение для соответствия требованиям действительно многофункциональной операционной. Высокие стандарты и инновационные решения компании Getinge в сфере производства столов для операционных и медицинских систем выдвигают компанию в качестве идеального кандидата. Сочетание данных технологий является превосходным. Стационарная рентгеновская система высокого разрешения, являющаяся результатом интеграции систем Azurion с эргономичным столом для операционной Maquet Magnus компании Getinge, устанавливает новые стандарты мобильности и позиционирования для более комфортных процедур, удобных как хирургам, так и пациентам.
Разумное сотрудничество
Будучи мировым лидером в области здравоохранения и терапии под визуальным контролем, мы стремились к сотрудничеству с партнером высокого уровня, чтобы разработать универсальное интегрированное решение для соответствия требованиям действительно многофункциональной операционной. Высокие стандарты и инновационные решения компании Getinge в сфере производства столов для операционных и медицинских систем выдвигают компанию в качестве идеального кандидата. Сочетание данных технологий является превосходным. Стационарная рентгеновская система высокого разрешения, являющаяся результатом интеграции систем Azurion с эргономичным столом для операционной Maquet Magnus компании Getinge, устанавливает новые стандарты мобильности и позиционирования для более комфортных процедур, удобных как хирургам, так и пациентам.
Разумное сотрудничество
Будучи мировым лидером в области здравоохранения и терапии под визуальным контролем, мы стремились к сотрудничеству с партнером высокого уровня, чтобы разработать универсальное интегрированное решение для соответствия требованиям действительно многофункциональной операционной. Высокие стандарты и инновационные решения компании Getinge в сфере производства столов для операционных и медицинских систем выдвигают компанию в качестве идеального кандидата. Сочетание данных технологий является превосходным. Стационарная рентгеновская система высокого разрешения, являющаяся результатом интеграции систем Azurion с эргономичным столом для операционной Maquet Magnus компании Getinge, устанавливает новые стандарты мобильности и позиционирования для более комфортных процедур, удобных как хирургам, так и пациентам.
Будучи мировым лидером в области здравоохранения и терапии под визуальным контролем, мы стремились к сотрудничеству с партнером высокого уровня, чтобы разработать универсальное интегрированное решение для соответствия требованиям действительно многофункциональной операционной. Высокие стандарты и инновационные решения компании Getinge в сфере производства столов для операционных и медицинских систем выдвигают компанию в качестве идеального кандидата. Сочетание данных технологий является превосходным. Стационарная рентгеновская система высокого разрешения, являющаяся результатом интеграции систем Azurion с эргономичным столом для операционной Maquet Magnus компании Getinge, устанавливает новые стандарты мобильности и позиционирования для более комфортных процедур, удобных как хирургам, так и пациентам.
Готовность к будущему
Готовность к будущему
Сотрудничество компаний Philips и Getinge позволит вашему медицинскому учреждению применять передовые технологии. Сотрудники оценят простоту использования и бесконечные возможности этих лучших в своем классе систем. Данное сотрудничество также включает преимущества для пациентов, как, например, проведение малоинвазивных вмешательств, обозначающих быстрое проведение процедур, меньшее количество осложнений и сокращение периода госпитализации. Гибридная операционная открывает возможности для использования будущих технологий.
Готовность к будущему
Сотрудничество компаний Philips и Getinge позволит вашему медицинскому учреждению применять передовые технологии. Сотрудники оценят простоту использования и бесконечные возможности этих лучших в своем классе систем. Данное сотрудничество также включает преимущества для пациентов, как, например, проведение малоинвазивных вмешательств, обозначающих быстрое проведение процедур, меньшее количество осложнений и сокращение периода госпитализации. Гибридная операционная открывает возможности для использования будущих технологий.
Готовность к будущему
Сотрудничество компаний Philips и Getinge позволит вашему медицинскому учреждению применять передовые технологии. Сотрудники оценят простоту использования и бесконечные возможности этих лучших в своем классе систем. Данное сотрудничество также включает преимущества для пациентов, как, например, проведение малоинвазивных вмешательств, обозначающих быстрое проведение процедур, меньшее количество осложнений и сокращение периода госпитализации. Гибридная операционная открывает возможности для использования будущих технологий.
Сотрудничество компаний Philips и Getinge позволит вашему медицинскому учреждению применять передовые технологии. Сотрудники оценят простоту использования и бесконечные возможности этих лучших в своем классе систем. Данное сотрудничество также включает преимущества для пациентов, как, например, проведение малоинвазивных вмешательств, обозначающих быстрое проведение процедур, меньшее количество осложнений и сокращение периода госпитализации. Гибридная операционная открывает возможности для использования будущих технологий.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение №2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями