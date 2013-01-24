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Efficia CMS200 Система центрального мониторинга Efficia CMS200

Efficia CMS200

Система центрального мониторинга Efficia CMS200

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При стремлении к обеспечению высокого качества медицинской помощи для большого числа пациентов в рамках ограниченного бюджета использование централизованного мониторинга пациентов может оказать большую помощь. Система центрального мониторинга и дополнительной сигнализации Efficia CMS200 улучшает доступ к архивным данным пациента и тем самым помогает медперсоналу работать более эффективно. Когда качество и рентабельность одинаково важны, выбирайте Philips Efficia.

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Особенности
Универсальная и простая в использовании система Efficia

Гибкость и простота в использовании

Система Efficia CMS200 позволяет отображать кривые, параметры и сигналы тревоги для 32 пациентов одновременно. Вы можете настроить макет страниц и секторов, с тем чтобы обеспечить удобный доступ к информации из подключенных к сети мониторов пациента Efficia СМ и SureSigns VM¹. Помимо просмотра физиологических данных пациента в реальном времени, вы также можете их проанализировать – в том числе все полные кривые за предыдущие десять дней.
Экономически эффективный централизованный мониторинг

Экономически эффективный централизованный мониторинг

Система Philips Efficia CMS200 обеспечивает надежность и низкую совокупную стоимость эксплуатации и обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, который легко освоить. Система Efficia CMS200 обеспечивает централизованный мониторинг, дополнительную сигнализацию, двунаправленный обмен выбранными параметрами, анализ данных и эффективный рабочий процесс. Она также имеет выход стандарта HL7 для соединения с системами EMR и HIS сторонних производителей.
Простая настройка и установка системы Efficia

Простая настройка и установка

В состав Efficia CMS200 входит все, что вам необходимо (включая клавиатуру и мышь, динамик и сетевой коммутатор) для подключения к сети мониторинга пациентов и начала работы. Простые функции и встроенная справочная система помогают быстро обучить персонал и запустить систему в эксплуатацию.
Расширьте ваши возможности по управлению сигналами тревоги.

Расширьте ваши возможности по управлению сигналами тревоги.

Efficia CMS200 – это система дополнительной сигнализации, которая собирает сигналы тревоги по физиологическим и техническим параметрам по всей сети и предоставляет визуальные и звуковые уведомления на центральной станции. Кроме того, система Efficia CMS200 может пересылать данные от сетевых мониторов в систему EMR.
Дистанционное управление монитором.

Дистанционное управление монитором.

С помощью Efficia CMS200 можно инициировать определенные функции на мониторе от центральной станции. Вы можете совместно использовать личные данные пациента, запускать и останавливать измерения НИАД и приостанавливать действие звуковых сигналов тревоги непосредственно с центральной станции. Это позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам, находясь вдалеке от них.
  • ¹ Система центрального мониторинга Efficia CMS200 работает с мониторами пациента SureSigns VM с установленной версией программного обеспечения A.03.9x и выше.
  • ² В некоторых странах часть функций может отсутствовать. Обратитесь в представительство Philips для уточнения списка досупных опций.
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране, может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6045 Мониторы пациента Efficia CM с принадлежностями

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