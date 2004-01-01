Ingenia 1.5T Circular Edition Восстановленная МР-система 1.5T

Система Philips Ingenia обеспечивает улучшенное и более стабильное качество изображений* при всех видах сканирования. Система обладает клинической универсальностью и расширенными возможностями в онкологических исследованиях и исследованиях всего тела. Система с широкой апертурой способствует превосходному комфорту пациента. Более того, производительность повышается благодаря каждой функции системы Ingenia, оснащенной необходимой автоматизацией, обеспечивая при этом желаемый и требуемый контроль.