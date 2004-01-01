Система Philips Ingenia обеспечивает улучшенное и более стабильное качество изображений* при всех видах сканирования. Система обладает клинической универсальностью и расширенными возможностями в онкологических исследованиях и исследованиях всего тела. Система с широкой апертурой способствует превосходному комфорту пациента. Более того, производительность повышается благодаря каждой функции системы Ingenia, оснащенной необходимой автоматизацией, обеспечивая при этом желаемый и требуемый контроль.
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dStream позволяет получать информацию последовательно в то же время, обеспечивая превосходное качество изображения с высокой четкостью и скоростью цифрового сигнала.
Высокое качество изображений***
Высокое качество изображений***
Разработанная в сотрудничестве с ведущими учреждениями и рентгенологами, обладающая чистотой цифрового сигнала технология dStream позволяет повышать клиническую эффективность, качество обслуживания пациентов.
Высокое качество изображений***
Разработанная в сотрудничестве с ведущими учреждениями и рентгенологами, обладающая чистотой цифрового сигнала технология dStream позволяет повышать клиническую эффективность, качество обслуживания пациентов.
Высокое качество изображений***
Разработанная в сотрудничестве с ведущими учреждениями и рентгенологами, обладающая чистотой цифрового сигнала технология dStream позволяет повышать клиническую эффективность, качество обслуживания пациентов.
Разработанная в сотрудничестве с ведущими учреждениями и рентгенологами, обладающая чистотой цифрового сигнала технология dStream позволяет повышать клиническую эффективность, качество обслуживания пациентов.
Расширенная МР-визуализация
Расширенная МР-визуализация
От стандартных исследований до развивающихся новых технологий. Исследовательские инструменты и передовые диагностические решения системы Ingenia расширяют возможности МР-визуализации, отвечая основным направлениям здравоохранения в области неврологии, онкологии и кардиологии.
Расширенная МР-визуализация
От стандартных исследований до развивающихся новых технологий. Исследовательские инструменты и передовые диагностические решения системы Ingenia расширяют возможности МР-визуализации, отвечая основным направлениям здравоохранения в области неврологии, онкологии и кардиологии.
Расширенная МР-визуализация
От стандартных исследований до развивающихся новых технологий. Исследовательские инструменты и передовые диагностические решения системы Ingenia расширяют возможности МР-визуализации, отвечая основным направлениям здравоохранения в области неврологии, онкологии и кардиологии.
От стандартных исследований до развивающихся новых технологий. Исследовательские инструменты и передовые диагностические решения системы Ingenia расширяют возможности МР-визуализации, отвечая основным направлениям здравоохранения в области неврологии, онкологии и кардиологии.
Функция iPatient
Функция iPatient
Платформа iPatient позволяет пользователю управлять действиями, состоянием, а также анатомическими параметрами и физиологическими показателями пациента, обеспечивая согласованность и эффективность исследований.
Функция iPatient
Платформа iPatient позволяет пользователю управлять действиями, состоянием, а также анатомическими параметрами и физиологическими показателями пациента, обеспечивая согласованность и эффективность исследований.
Функция iPatient
Платформа iPatient позволяет пользователю управлять действиями, состоянием, а также анатомическими параметрами и физиологическими показателями пациента, обеспечивая согласованность и эффективность исследований.
Платформа iPatient позволяет пользователю управлять действиями, состоянием, а также анатомическими параметрами и физиологическими показателями пациента, обеспечивая согласованность и эффективность исследований.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal обеспечивает удобство рабочего процесса и инструменты для совместной работы, которые помогут оптимизировать ежедневную работу. Раскройте возможности систем КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ благодаря широкому спектру клинических приложений, доступных в любое время в любом месте.
IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal обеспечивает удобство рабочего процесса и инструменты для совместной работы, которые помогут оптимизировать ежедневную работу. Раскройте возможности систем КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ благодаря широкому спектру клинических приложений, доступных в любое время в любом месте.
IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal обеспечивает удобство рабочего процесса и инструменты для совместной работы, которые помогут оптимизировать ежедневную работу. Раскройте возможности систем КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ благодаря широкому спектру клинических приложений, доступных в любое время в любом месте.
Система IntelliSpace Portal обеспечивает удобство рабочего процесса и инструменты для совместной работы, которые помогут оптимизировать ежедневную работу. Раскройте возможности систем КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ благодаря широкому спектру клинических приложений, доступных в любое время в любом месте.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
dStream позволяет получать информацию последовательно в то же время, обеспечивая превосходное качество изображения с высокой четкостью и скоростью цифрового сигнала.
Высокое качество изображений***
Высокое качество изображений***
Разработанная в сотрудничестве с ведущими учреждениями и рентгенологами, обладающая чистотой цифрового сигнала технология dStream позволяет повышать клиническую эффективность, качество обслуживания пациентов.
Высокое качество изображений***
Разработанная в сотрудничестве с ведущими учреждениями и рентгенологами, обладающая чистотой цифрового сигнала технология dStream позволяет повышать клиническую эффективность, качество обслуживания пациентов.
Высокое качество изображений***
Разработанная в сотрудничестве с ведущими учреждениями и рентгенологами, обладающая чистотой цифрового сигнала технология dStream позволяет повышать клиническую эффективность, качество обслуживания пациентов.
Разработанная в сотрудничестве с ведущими учреждениями и рентгенологами, обладающая чистотой цифрового сигнала технология dStream позволяет повышать клиническую эффективность, качество обслуживания пациентов.
Расширенная МР-визуализация
Расширенная МР-визуализация
От стандартных исследований до развивающихся новых технологий. Исследовательские инструменты и передовые диагностические решения системы Ingenia расширяют возможности МР-визуализации, отвечая основным направлениям здравоохранения в области неврологии, онкологии и кардиологии.
Расширенная МР-визуализация
От стандартных исследований до развивающихся новых технологий. Исследовательские инструменты и передовые диагностические решения системы Ingenia расширяют возможности МР-визуализации, отвечая основным направлениям здравоохранения в области неврологии, онкологии и кардиологии.
Расширенная МР-визуализация
От стандартных исследований до развивающихся новых технологий. Исследовательские инструменты и передовые диагностические решения системы Ingenia расширяют возможности МР-визуализации, отвечая основным направлениям здравоохранения в области неврологии, онкологии и кардиологии.
От стандартных исследований до развивающихся новых технологий. Исследовательские инструменты и передовые диагностические решения системы Ingenia расширяют возможности МР-визуализации, отвечая основным направлениям здравоохранения в области неврологии, онкологии и кардиологии.
Функция iPatient
Функция iPatient
Платформа iPatient позволяет пользователю управлять действиями, состоянием, а также анатомическими параметрами и физиологическими показателями пациента, обеспечивая согласованность и эффективность исследований.
Функция iPatient
Платформа iPatient позволяет пользователю управлять действиями, состоянием, а также анатомическими параметрами и физиологическими показателями пациента, обеспечивая согласованность и эффективность исследований.
Функция iPatient
Платформа iPatient позволяет пользователю управлять действиями, состоянием, а также анатомическими параметрами и физиологическими показателями пациента, обеспечивая согласованность и эффективность исследований.
Платформа iPatient позволяет пользователю управлять действиями, состоянием, а также анатомическими параметрами и физиологическими показателями пациента, обеспечивая согласованность и эффективность исследований.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal обеспечивает удобство рабочего процесса и инструменты для совместной работы, которые помогут оптимизировать ежедневную работу. Раскройте возможности систем КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ благодаря широкому спектру клинических приложений, доступных в любое время в любом месте.
IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal обеспечивает удобство рабочего процесса и инструменты для совместной работы, которые помогут оптимизировать ежедневную работу. Раскройте возможности систем КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ благодаря широкому спектру клинических приложений, доступных в любое время в любом месте.
IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal обеспечивает удобство рабочего процесса и инструменты для совместной работы, которые помогут оптимизировать ежедневную работу. Раскройте возможности систем КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ благодаря широкому спектру клинических приложений, доступных в любое время в любом месте.
Система IntelliSpace Portal обеспечивает удобство рабочего процесса и инструменты для совместной работы, которые помогут оптимизировать ежедневную работу. Раскройте возможности систем КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ благодаря широкому спектру клинических приложений, доступных в любое время в любом месте.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
* По сравнению с системой Achieva 1.5T
** Четкость и скорость цифрового сигнала определяется отношением «сигнал-шум», полученным на системах Ingenia или системах, обновленных до dStream, по сравнению с системой Achieva
*** Под высоким качеством изображений понимаются улучшенные характеристики визуализации с подавлением сигнала от жировой ткани и подавлением артефактов движения с более высоким отношением «сигнал-шум» и более высокой скоростью, полученные с помощью системы dStream с технологиями dS SENSE, mDIXON и MultiVane XD, по сравнению с системой Achieva с технологиями SENSE, Dixon и Propeller.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.