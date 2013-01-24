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DigitalDiagnost C50 Потолочная цифровая рентгеновская система

DigitalDiagnost C50

Потолочная цифровая рентгеновская система

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Потолочная цифровая рентгеновская система ориентирована на повышение производительности и включает стационарный или беспроводной детектор, функцию автоматического отслеживания с помощью электропривода, полностью цифровой рабочий процесс и технологию обработки изображений UNIQUE. DigitalDiagnost C50 позволяет получать изображения диагностического качества для быстрого выполнения исследований.

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Особенности
Расширенные клинические функции
Расширенные клинические функции

Расширенные клинические функции

DigitalDiagnost C50 является универсальной системой, которую можно использовать для выполнения различных клинических исследований. Стабильная работа, наличие беспроводных/стационарных детекторов последнего поколения, а также передовые функции постобработки позволяют обеспечить полноценный и эффективный рабочий процесс.
Простота эксплуатации
Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

Рентгеновская трубка на потолочном подвесе плавно вручную перемещается в нужное положение. Детектор на вертикальной стойке перемещается вверх/вниз и может быть повернут на 90 градусов для облегчения исследований в горизонтальной плоскости. Благодаря функции автоматического отслеживания и наличию электропривода трубка перемещается вслед за детектором.
Цифровые рентгеновские изображения высокого качества
Цифровые рентгеновские изображения высокого качества

Цифровые рентгеновские изображения высокого качества

Возможность выбора беспроводного или стационарного детектор последнего поколения в сочетании со встроенной системой APR для достижения высокой точности экспозиции, функции обработки изображений различного разрешения и дополнительной функции «сшивки», что позволит добиться получения изображений высокого качества.
Рабочий процесс, ориентированный на пациента
Рабочий процесс, ориентированный на пациента

Рабочий процесс, ориентированный на пациента

При работе с интуитивно понятным интерфейсом пользователя и рабочим местом Eleva пользователь может завершить исследование с помощью 3 нажатий кнопки мыши. Изображения появляются на экране в течение 6 секунд. Предварительно запрограммированные настройки параметров автоматической экспозиции для исследований различных типов пациентов и проекций способствуют ускорению процессов, что позволяет уделять больше внимания пациентам.
Мощный инструмент постобработки
Мощный инструмент постобработки

Мощный инструмент постобработки

Технология обработки изображений UNIQUE в системе DigitalDiagnost C50 позволяет привести в соответствие уровни контрастности и выделить малозаметные детали для получения изображений высокого качества. Параметры отображения изображений можно настроить в соответствии с индивидуальными потребностями.
Встроенные инструменты управления дозой
Встроенные инструменты управления дозой

Встроенные инструменты управления дозой

Пользователь может легко проверить дозу рентгеновского облучения и создать точный отчет о дозе облучения благодаря встроенному дозиметру. Использование ручного коллиматора позволяет захватить только область исследования и избежать излишнего облучения пациента. Дополнительные решетки обеспечивают усиление уровня контрастности и повышение качества изображения.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6811 "Система рентгеновская диагностическая DigitalDiagnost C50 с принадлежностями"
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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