Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции

"Живое" рентгеноскопическое изображение наложенное на изображения мягких тканей, обеспечивает контроль по 3D-изображению в реальном времени и помогает определять любые отклонения от предполагаемой траектории ввода иглы. Наложение на 3D-изображение обеспечивает контроль над ситуацией и уверенность в проведении иглы по нужной траектории.