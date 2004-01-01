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XperGuide

Программный пакет для планирования и контроля чрескожных процедур

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Программный пакет XperGuide обеспечивает контроль движения чрескожной иглы по трехмерному изображению в режиме реального времени. Он обеспечивает наложение рентгеноскопического изображения на результаты трехмерной визуализации мягких тканей, в реальном времени выдавая информацию о траектории иглы и положении мишени.

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Особенности
Навигация в реальном времени

Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции

"Живое" рентгеноскопическое изображение наложенное на изображения мягких тканей, обеспечивает контроль по 3D-изображению в реальном времени и помогает определять любые отклонения от предполагаемой траектории ввода иглы. Наложение на 3D-изображение обеспечивает контроль над ситуацией и уверенность в проведении иглы по нужной траектории.

Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции

"Живое" рентгеноскопическое изображение наложенное на изображения мягких тканей, обеспечивает контроль по 3D-изображению в реальном времени и помогает определять любые отклонения от предполагаемой траектории ввода иглы. Наложение на 3D-изображение обеспечивает контроль над ситуацией и уверенность в проведении иглы по нужной траектории.

Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции

"Живое" рентгеноскопическое изображение наложенное на изображения мягких тканей, обеспечивает контроль по 3D-изображению в реальном времени и помогает определять любые отклонения от предполагаемой траектории ввода иглы. Наложение на 3D-изображение обеспечивает контроль над ситуацией и уверенность в проведении иглы по нужной траектории.
Применение в интервенционной процедурной

Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента

Пакет XperGuide позволяет проводить пункционные процедуры в интервенционной процедурной, а не в отдельном кабинете КТ или УЗИ. По сравнению с КТ это дает больше свободы при выборе траектории иглы, а также обеспечивает идеальный доступ к пациенту.

Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента

Пакет XperGuide позволяет проводить пункционные процедуры в интервенционной процедурной, а не в отдельном кабинете КТ или УЗИ. По сравнению с КТ это дает больше свободы при выборе траектории иглы, а также обеспечивает идеальный доступ к пациенту.

Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента

Пакет XperGuide позволяет проводить пункционные процедуры в интервенционной процедурной, а не в отдельном кабинете КТ или УЗИ. По сравнению с КТ это дает больше свободы при выборе траектории иглы, а также обеспечивает идеальный доступ к пациенту.
Планирование траектории иглы

Широкие возможности в планировании траектории иглы

Траекторию иглы можно запланировать, начертив ее или задав точку введения и целевую точку на томографических срезах (XperCT, МРТ или КТ). Пакет XperGuide автоматически рассчитает оптимальные проекции для С-дуги ангиографа и смещение при визуализации траектории иглы. Поддерживается создание нескольких траекторий иглы.

Широкие возможности в планировании траектории иглы

Траекторию иглы можно запланировать, начертив ее или задав точку введения и целевую точку на томографических срезах (XperCT, МРТ или КТ). Пакет XperGuide автоматически рассчитает оптимальные проекции для С-дуги ангиографа и смещение при визуализации траектории иглы. Поддерживается создание нескольких траекторий иглы.

Широкие возможности в планировании траектории иглы

Траекторию иглы можно запланировать, начертив ее или задав точку введения и целевую точку на томографических срезах (XperCT, МРТ или КТ). Пакет XperGuide автоматически рассчитает оптимальные проекции для С-дуги ангиографа и смещение при визуализации траектории иглы. Поддерживается создание нескольких траекторий иглы.
Автоматическая синхронизация

Автоматическая синхронизация для упрощения процедур

Пакет XperGuide в реальном времени адаптируется к изменению углов наклона и поворота C-дуги, поля обзора и расстояния «источник-изображение», что значительно упрощает выполнение процедур.

Автоматическая синхронизация для упрощения процедур

Пакет XperGuide в реальном времени адаптируется к изменению углов наклона и поворота C-дуги, поля обзора и расстояния «источник-изображение», что значительно упрощает выполнение процедур.

Автоматическая синхронизация для упрощения процедур

Пакет XperGuide в реальном времени адаптируется к изменению углов наклона и поворота C-дуги, поля обзора и расстояния «источник-изображение», что значительно упрощает выполнение процедур.
Поддержка широкого спектра процедур

Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов

Пакет XperGuide можно использовать при проведении целого ряда разных клинических процедур, начиная от биопсии и дренирования и заканчивая радиочастотной абляцией.

Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов

Пакет XperGuide можно использовать при проведении целого ряда разных клинических процедур, начиная от биопсии и дренирования и заканчивая радиочастотной абляцией.

Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов

Пакет XperGuide можно использовать при проведении целого ряда разных клинических процедур, начиная от биопсии и дренирования и заканчивая радиочастотной абляцией.
  • Навигация в реальном времени
  • Применение в интервенционной процедурной
  • Планирование траектории иглы
  • Автоматическая синхронизация
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Навигация в реальном времени

Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции

"Живое" рентгеноскопическое изображение наложенное на изображения мягких тканей, обеспечивает контроль по 3D-изображению в реальном времени и помогает определять любые отклонения от предполагаемой траектории ввода иглы. Наложение на 3D-изображение обеспечивает контроль над ситуацией и уверенность в проведении иглы по нужной траектории.

Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции

"Живое" рентгеноскопическое изображение наложенное на изображения мягких тканей, обеспечивает контроль по 3D-изображению в реальном времени и помогает определять любые отклонения от предполагаемой траектории ввода иглы. Наложение на 3D-изображение обеспечивает контроль над ситуацией и уверенность в проведении иглы по нужной траектории.

Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции

"Живое" рентгеноскопическое изображение наложенное на изображения мягких тканей, обеспечивает контроль по 3D-изображению в реальном времени и помогает определять любые отклонения от предполагаемой траектории ввода иглы. Наложение на 3D-изображение обеспечивает контроль над ситуацией и уверенность в проведении иглы по нужной траектории.
Применение в интервенционной процедурной

Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента

Пакет XperGuide позволяет проводить пункционные процедуры в интервенционной процедурной, а не в отдельном кабинете КТ или УЗИ. По сравнению с КТ это дает больше свободы при выборе траектории иглы, а также обеспечивает идеальный доступ к пациенту.

Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента

Пакет XperGuide позволяет проводить пункционные процедуры в интервенционной процедурной, а не в отдельном кабинете КТ или УЗИ. По сравнению с КТ это дает больше свободы при выборе траектории иглы, а также обеспечивает идеальный доступ к пациенту.

Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента

Пакет XperGuide позволяет проводить пункционные процедуры в интервенционной процедурной, а не в отдельном кабинете КТ или УЗИ. По сравнению с КТ это дает больше свободы при выборе траектории иглы, а также обеспечивает идеальный доступ к пациенту.
Планирование траектории иглы

Широкие возможности в планировании траектории иглы

Траекторию иглы можно запланировать, начертив ее или задав точку введения и целевую точку на томографических срезах (XperCT, МРТ или КТ). Пакет XperGuide автоматически рассчитает оптимальные проекции для С-дуги ангиографа и смещение при визуализации траектории иглы. Поддерживается создание нескольких траекторий иглы.

Широкие возможности в планировании траектории иглы

Траекторию иглы можно запланировать, начертив ее или задав точку введения и целевую точку на томографических срезах (XperCT, МРТ или КТ). Пакет XperGuide автоматически рассчитает оптимальные проекции для С-дуги ангиографа и смещение при визуализации траектории иглы. Поддерживается создание нескольких траекторий иглы.

Широкие возможности в планировании траектории иглы

Траекторию иглы можно запланировать, начертив ее или задав точку введения и целевую точку на томографических срезах (XperCT, МРТ или КТ). Пакет XperGuide автоматически рассчитает оптимальные проекции для С-дуги ангиографа и смещение при визуализации траектории иглы. Поддерживается создание нескольких траекторий иглы.
Автоматическая синхронизация

Автоматическая синхронизация для упрощения процедур

Пакет XperGuide в реальном времени адаптируется к изменению углов наклона и поворота C-дуги, поля обзора и расстояния «источник-изображение», что значительно упрощает выполнение процедур.

Автоматическая синхронизация для упрощения процедур

Пакет XperGuide в реальном времени адаптируется к изменению углов наклона и поворота C-дуги, поля обзора и расстояния «источник-изображение», что значительно упрощает выполнение процедур.

Автоматическая синхронизация для упрощения процедур

Пакет XperGuide в реальном времени адаптируется к изменению углов наклона и поворота C-дуги, поля обзора и расстояния «источник-изображение», что значительно упрощает выполнение процедур.
Поддержка широкого спектра процедур

Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов

Пакет XperGuide можно использовать при проведении целого ряда разных клинических процедур, начиная от биопсии и дренирования и заканчивая радиочастотной абляцией.

Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов

Пакет XperGuide можно использовать при проведении целого ряда разных клинических процедур, начиная от биопсии и дренирования и заканчивая радиочастотной абляцией.

Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов

Пакет XperGuide можно использовать при проведении целого ряда разных клинических процедур, начиная от биопсии и дренирования и заканчивая радиочастотной абляцией.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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