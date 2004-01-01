Ключевые слова для поиска
Программный пакет XperGuide обеспечивает контроль движения чрескожной иглы по трехмерному изображению в режиме реального времени. Он обеспечивает наложение рентгеноскопического изображения на результаты трехмерной визуализации мягких тканей, в реальном времени выдавая информацию о траектории иглы и положении мишени.
Тел.: 8-800-200-0881
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Отправить запрос
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Заявка на сервис
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции
Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции
Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции
Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента
Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента
Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента
Широкие возможности в планировании траектории иглы
Широкие возможности в планировании траектории иглы
Широкие возможности в планировании траектории иглы
Автоматическая синхронизация для упрощения процедур
Автоматическая синхронизация для упрощения процедур
Автоматическая синхронизация для упрощения процедур
Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов
Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов
Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов
Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции
Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции
Навигация в реальном времени для поддержки и контроля процедуры биопсии, дренажа, абляции
Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента
Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента
Применение в интервенционной процедурной — дополнительное удобство для пациента
Широкие возможности в планировании траектории иглы
Широкие возможности в планировании траектории иглы
Широкие возможности в планировании траектории иглы
Автоматическая синхронизация для упрощения процедур
Автоматическая синхронизация для упрощения процедур
Автоматическая синхронизация для упрощения процедур
Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов
Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов
Поддержка широкого спектра процедур для различных групп пациентов
Просмотреть продукт
Просмотреть продукт
Просмотреть продукт
Просмотреть продукт
Просмотреть продукт
Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
Просмотреть продукт
Функция динамического трехмерного картирования Dynamic 3D Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ.
Просмотреть продукт
SmartCT Soft Tissue предлагает метод получения данных конусно-лучевой КТ (КЛКТ), дополненный пошаговыми инструкциями, расширенными инструментами 3D-визуализации и измерения, доступными на модуле сенсорного экрана у операционного стола. Чтобы помочь вам получить изображения КЛКТ с первого раза [1] и оптимизировать рабочий процесс, мы проведем вас через ключевые шаги. После успешного выполнения КЛКТ-сканирования полученное 3D-изображение автоматически отображается в инструменте 3D-визуализации SmartCT с соответствующими настройками рендеринга и инструментами 3D-измерений, адаптированными для выбранного 3D-протокола.
Просмотреть продукт
EmboGuide на основе технологии XperCT Dual представляет собой первое программное обеспечение для детекции и терапии опухолей, а также сосудов, питающих несколько поражений. Согласно результатам исследования, функция EmboGuide позволяет обнаружить на 50% больше питающих сосудов, чем стандартная ЦСА***.
Просмотреть продукт
Новая версия программы XperGuide Ablation* обеспечивает комплексную поддержку при планировании терапии и контроле игл в реальном времени в ходе чрескожных процедур абляции, отображая изотерму выбранной абляционной иглы.
Просмотреть продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Выберите странуРоссийская Федерация (Русский)
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.