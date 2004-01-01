Успешно выполняйте стандартные хирургические операции нового поколения благодаря системе Philips для интервенционной радиологии с мобильной C-дугой — Zenition 10. Ее плоский детектор (FD) в компактном корпусе позволяет получать изображения высокого качества, обеспечивает долгую и эффективную работу для ежедневного выполнения ортопедических, травматологических и прочих хирургических процедур.
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Особенности
Надежная эффективность плоского детектора
Надежная эффективность плоского детектора
Наша технология плоского детектора a-Si (20x20 см) позволяет регулярно получать изображения без искажений с превосходным разрешением и эффективной дозой для выполнения широкого спектра хирургических процедур. В ее основе — многолетний опыт Philips в области визуализации с помощью плоского детектора для систем, оснащенных стационарной или мобильной C-дугой.
Надежная эффективность плоского детектора
Наша технология плоского детектора a-Si (20x20 см) позволяет регулярно получать изображения без искажений с превосходным разрешением и эффективной дозой для выполнения широкого спектра хирургических процедур. В ее основе — многолетний опыт Philips в области визуализации с помощью плоского детектора для систем, оснащенных стационарной или мобильной C-дугой.
Надежная эффективность плоского детектора
Наша технология плоского детектора a-Si (20x20 см) позволяет регулярно получать изображения без искажений с превосходным разрешением и эффективной дозой для выполнения широкого спектра хирургических процедур. В ее основе — многолетний опыт Philips в области визуализации с помощью плоского детектора для систем, оснащенных стационарной или мобильной C-дугой.
Наша технология плоского детектора a-Si (20x20 см) позволяет регулярно получать изображения без искажений с превосходным разрешением и эффективной дозой для выполнения широкого спектра хирургических процедур. В ее основе — многолетний опыт Philips в области визуализации с помощью плоского детектора для систем, оснащенных стационарной или мобильной C-дугой.
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Система Zenition 10 поддерживает широкий спектр хирургических процедур, включая ортопедические, травматологические, обезболивающие, абдоминальные, урологические, общехирургические процедуры, а также процедуры для позвоночника и периферических сосудов. Универсальная конструкция оборудована превосходной С-дугой с большой глубиной и диапазоном угла наклона, что позволяет получать изображения пациентов самого различного телосложения.
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Система Zenition 10 поддерживает широкий спектр хирургических процедур, включая ортопедические, травматологические, обезболивающие, абдоминальные, урологические, общехирургические процедуры, а также процедуры для позвоночника и периферических сосудов. Универсальная конструкция оборудована превосходной С-дугой с большой глубиной и диапазоном угла наклона, что позволяет получать изображения пациентов самого различного телосложения.
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Система Zenition 10 поддерживает широкий спектр хирургических процедур, включая ортопедические, травматологические, обезболивающие, абдоминальные, урологические, общехирургические процедуры, а также процедуры для позвоночника и периферических сосудов. Универсальная конструкция оборудована превосходной С-дугой с большой глубиной и диапазоном угла наклона, что позволяет получать изображения пациентов самого различного телосложения.
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Система Zenition 10 поддерживает широкий спектр хирургических процедур, включая ортопедические, травматологические, обезболивающие, абдоминальные, урологические, общехирургические процедуры, а также процедуры для позвоночника и периферических сосудов. Универсальная конструкция оборудована превосходной С-дугой с большой глубиной и диапазоном угла наклона, что позволяет получать изображения пациентов самого различного телосложения.
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума.
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума.
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума.
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума.
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Поддерживайте высокий уровень эффективности и низкие затраты на обслуживание благодаря качеству и надежности, обеспечиваемым компанией Philips. Система Zenition 10 поможет в этом с помощью функций удобного обслуживания, ведения журналов событий для предупреждения проблем и Remote Expert Connect. Специализированные сервисные соглашения Philips Healthcare Operational Services (HOS) используют возможности команд по техническому обслуживанию в вашем медицинском учреждении.
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Поддерживайте высокий уровень эффективности и низкие затраты на обслуживание благодаря качеству и надежности, обеспечиваемым компанией Philips. Система Zenition 10 поможет в этом с помощью функций удобного обслуживания, ведения журналов событий для предупреждения проблем и Remote Expert Connect. Специализированные сервисные соглашения Philips Healthcare Operational Services (HOS) используют возможности команд по техническому обслуживанию в вашем медицинском учреждении.
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Поддерживайте высокий уровень эффективности и низкие затраты на обслуживание благодаря качеству и надежности, обеспечиваемым компанией Philips. Система Zenition 10 поможет в этом с помощью функций удобного обслуживания, ведения журналов событий для предупреждения проблем и Remote Expert Connect. Специализированные сервисные соглашения Philips Healthcare Operational Services (HOS) используют возможности команд по техническому обслуживанию в вашем медицинском учреждении.
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Поддерживайте высокий уровень эффективности и низкие затраты на обслуживание благодаря качеству и надежности, обеспечиваемым компанией Philips. Система Zenition 10 поможет в этом с помощью функций удобного обслуживания, ведения журналов событий для предупреждения проблем и Remote Expert Connect. Специализированные сервисные соглашения Philips Healthcare Operational Services (HOS) используют возможности команд по техническому обслуживанию в вашем медицинском учреждении.
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify¹
Упростите визуализацию с помощью средств навигации в рамках рабочего процесса Unify. Он обеспечивает интуитивно понятный контроль и управление системой Zenition 10, тем самым повышая эффективность командной работы. Функции рабочего процесса Unify включают ClearGuide и цветовую кодировку. Они позволяют сократить количество ошибок взаимодействия при визуализации, помогая хирургическим бригадам сосредоточиться на пациенте, а не на обсуждениях технических вопросов. За счет единообразной формы и удобных элементов управления операторы быстро осваивают работу с системой.
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify¹
Упростите визуализацию с помощью средств навигации в рамках рабочего процесса Unify. Он обеспечивает интуитивно понятный контроль и управление системой Zenition 10, тем самым повышая эффективность командной работы. Функции рабочего процесса Unify включают ClearGuide и цветовую кодировку. Они позволяют сократить количество ошибок взаимодействия при визуализации, помогая хирургическим бригадам сосредоточиться на пациенте, а не на обсуждениях технических вопросов. За счет единообразной формы и удобных элементов управления операторы быстро осваивают работу с системой.
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify¹
Упростите визуализацию с помощью средств навигации в рамках рабочего процесса Unify. Он обеспечивает интуитивно понятный контроль и управление системой Zenition 10, тем самым повышая эффективность командной работы. Функции рабочего процесса Unify включают ClearGuide и цветовую кодировку. Они позволяют сократить количество ошибок взаимодействия при визуализации, помогая хирургическим бригадам сосредоточиться на пациенте, а не на обсуждениях технических вопросов. За счет единообразной формы и удобных элементов управления операторы быстро осваивают работу с системой.
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify¹
Упростите визуализацию с помощью средств навигации в рамках рабочего процесса Unify. Он обеспечивает интуитивно понятный контроль и управление системой Zenition 10, тем самым повышая эффективность командной работы. Функции рабочего процесса Unify включают ClearGuide и цветовую кодировку. Они позволяют сократить количество ошибок взаимодействия при визуализации, помогая хирургическим бригадам сосредоточиться на пациенте, а не на обсуждениях технических вопросов. За счет единообразной формы и удобных элементов управления операторы быстро осваивают работу с системой.
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows®
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows®
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows®
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows®
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Технологии визуализации премиум-класса
Технологии визуализации премиум-класса
Технологии визуализации Philips премиум-класса и усовершенствованные алгоритмы обработки изображений в сочетании с функциями управления излучением обеспечивают превосходное качество изображений при эффективном уровне дозы. Функция MetalSmart позволяет предотвратить чрезмерное воздействие, оказываемое металлическими объектами в поле обзора, что способствует повышению качества изображений при ортопедических процедурах и при наличии у пациента металлических имплантатов.
Технологии визуализации премиум-класса
Технологии визуализации Philips премиум-класса и усовершенствованные алгоритмы обработки изображений в сочетании с функциями управления излучением обеспечивают превосходное качество изображений при эффективном уровне дозы. Функция MetalSmart позволяет предотвратить чрезмерное воздействие, оказываемое металлическими объектами в поле обзора, что способствует повышению качества изображений при ортопедических процедурах и при наличии у пациента металлических имплантатов.
Технологии визуализации премиум-класса
Технологии визуализации Philips премиум-класса и усовершенствованные алгоритмы обработки изображений в сочетании с функциями управления излучением обеспечивают превосходное качество изображений при эффективном уровне дозы. Функция MetalSmart позволяет предотвратить чрезмерное воздействие, оказываемое металлическими объектами в поле обзора, что способствует повышению качества изображений при ортопедических процедурах и при наличии у пациента металлических имплантатов.
Технологии визуализации Philips премиум-класса и усовершенствованные алгоритмы обработки изображений в сочетании с функциями управления излучением обеспечивают превосходное качество изображений при эффективном уровне дозы. Функция MetalSmart позволяет предотвратить чрезмерное воздействие, оказываемое металлическими объектами в поле обзора, что способствует повышению качества изображений при ортопедических процедурах и при наличии у пациента металлических имплантатов.
Простота использования и эксплуатации
Простота использования и эксплуатации
Превосходная глубина С-дуги (73 см( и угловое перемещение на 150 градусов упрощают доступ к анатомическим областям, обеспечивая быстрое и удобное позиционирование для всех пользователей. Компактная конструкция корпуса обеспечивает больше свободного пространства, что упрощает установку С-дуги между корпусом и полом/основанием стола. Компактный плоский детектор размером 20x20 см также легко размещается в зоне пациентов. Пользователь может легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции передвижной станции просмотра.
Простота использования и эксплуатации
Превосходная глубина С-дуги (73 см( и угловое перемещение на 150 градусов упрощают доступ к анатомическим областям, обеспечивая быстрое и удобное позиционирование для всех пользователей. Компактная конструкция корпуса обеспечивает больше свободного пространства, что упрощает установку С-дуги между корпусом и полом/основанием стола. Компактный плоский детектор размером 20x20 см также легко размещается в зоне пациентов. Пользователь может легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции передвижной станции просмотра.
Простота использования и эксплуатации
Превосходная глубина С-дуги (73 см( и угловое перемещение на 150 градусов упрощают доступ к анатомическим областям, обеспечивая быстрое и удобное позиционирование для всех пользователей. Компактная конструкция корпуса обеспечивает больше свободного пространства, что упрощает установку С-дуги между корпусом и полом/основанием стола. Компактный плоский детектор размером 20x20 см также легко размещается в зоне пациентов. Пользователь может легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции передвижной станции просмотра.
Превосходная глубина С-дуги (73 см( и угловое перемещение на 150 градусов упрощают доступ к анатомическим областям, обеспечивая быстрое и удобное позиционирование для всех пользователей. Компактная конструкция корпуса обеспечивает больше свободного пространства, что упрощает установку С-дуги между корпусом и полом/основанием стола. Компактный плоский детектор размером 20x20 см также легко размещается в зоне пациентов. Пользователь может легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции передвижной станции просмотра.
Дополнительные инструменты для клинической точности
Дополнительные инструменты для клинической точности
Multi Modality Viewer позволяет загружать изображения, полученные в процессе КТ, МРТ и другие DICOM-изображения для сравнения с рентгеноскопическими изображениями в режиме реального времени. Это повышает точность клинических решений. Оперативно помечайте бифуркации, боковые ответвления и другие анатомические структуры на рентгеноскопических изображениях в режиме реального времени с помощью инструмента создания контура с целью улучшенного контроля во время процедур.
Дополнительные инструменты для клинической точности
Multi Modality Viewer позволяет загружать изображения, полученные в процессе КТ, МРТ и другие DICOM-изображения для сравнения с рентгеноскопическими изображениями в режиме реального времени. Это повышает точность клинических решений. Оперативно помечайте бифуркации, боковые ответвления и другие анатомические структуры на рентгеноскопических изображениях в режиме реального времени с помощью инструмента создания контура с целью улучшенного контроля во время процедур.
Дополнительные инструменты для клинической точности
Multi Modality Viewer позволяет загружать изображения, полученные в процессе КТ, МРТ и другие DICOM-изображения для сравнения с рентгеноскопическими изображениями в режиме реального времени. Это повышает точность клинических решений. Оперативно помечайте бифуркации, боковые ответвления и другие анатомические структуры на рентгеноскопических изображениях в режиме реального времени с помощью инструмента создания контура с целью улучшенного контроля во время процедур.
Дополнительные инструменты для клинической точности
Дополнительные инструменты для клинической точности
Multi Modality Viewer позволяет загружать изображения, полученные в процессе КТ, МРТ и другие DICOM-изображения для сравнения с рентгеноскопическими изображениями в режиме реального времени. Это повышает точность клинических решений. Оперативно помечайте бифуркации, боковые ответвления и другие анатомические структуры на рентгеноскопических изображениях в режиме реального времени с помощью инструмента создания контура с целью улучшенного контроля во время процедур.
Передача данных за пределы операционной
Передача данных за пределы операционной
Система Zenition 10 с мобильной C-дугой легко подключается к инфраструктуре медицинского учреждения благодаря усовершенствованным возможностям соединения и функциональной совместимости, включая высокоскоростную беспроводную передачу данных и доступ ко всем функциям DICOM 3.0.
Передача данных за пределы операционной
Система Zenition 10 с мобильной C-дугой легко подключается к инфраструктуре медицинского учреждения благодаря усовершенствованным возможностям соединения и функциональной совместимости, включая высокоскоростную беспроводную передачу данных и доступ ко всем функциям DICOM 3.0.
Передача данных за пределы операционной
Система Zenition 10 с мобильной C-дугой легко подключается к инфраструктуре медицинского учреждения благодаря усовершенствованным возможностям соединения и функциональной совместимости, включая высокоскоростную беспроводную передачу данных и доступ ко всем функциям DICOM 3.0.
Система Zenition 10 с мобильной C-дугой легко подключается к инфраструктуре медицинского учреждения благодаря усовершенствованным возможностям соединения и функциональной совместимости, включая высокоскоростную беспроводную передачу данных и доступ ко всем функциям DICOM 3.0.
Надежная эффективность плоского детектора
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Наша технология плоского детектора a-Si (20x20 см) позволяет регулярно получать изображения без искажений с превосходным разрешением и эффективной дозой для выполнения широкого спектра хирургических процедур. В ее основе — многолетний опыт Philips в области визуализации с помощью плоского детектора для систем, оснащенных стационарной или мобильной C-дугой.
Надежная эффективность плоского детектора
Наша технология плоского детектора a-Si (20x20 см) позволяет регулярно получать изображения без искажений с превосходным разрешением и эффективной дозой для выполнения широкого спектра хирургических процедур. В ее основе — многолетний опыт Philips в области визуализации с помощью плоского детектора для систем, оснащенных стационарной или мобильной C-дугой.
Надежная эффективность плоского детектора
Наша технология плоского детектора a-Si (20x20 см) позволяет регулярно получать изображения без искажений с превосходным разрешением и эффективной дозой для выполнения широкого спектра хирургических процедур. В ее основе — многолетний опыт Philips в области визуализации с помощью плоского детектора для систем, оснащенных стационарной или мобильной C-дугой.
Наша технология плоского детектора a-Si (20x20 см) позволяет регулярно получать изображения без искажений с превосходным разрешением и эффективной дозой для выполнения широкого спектра хирургических процедур. В ее основе — многолетний опыт Philips в области визуализации с помощью плоского детектора для систем, оснащенных стационарной или мобильной C-дугой.
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Система Zenition 10 поддерживает широкий спектр хирургических процедур, включая ортопедические, травматологические, обезболивающие, абдоминальные, урологические, общехирургические процедуры, а также процедуры для позвоночника и периферических сосудов. Универсальная конструкция оборудована превосходной С-дугой с большой глубиной и диапазоном угла наклона, что позволяет получать изображения пациентов самого различного телосложения.
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Система Zenition 10 поддерживает широкий спектр хирургических процедур, включая ортопедические, травматологические, обезболивающие, абдоминальные, урологические, общехирургические процедуры, а также процедуры для позвоночника и периферических сосудов. Универсальная конструкция оборудована превосходной С-дугой с большой глубиной и диапазоном угла наклона, что позволяет получать изображения пациентов самого различного телосложения.
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Система Zenition 10 поддерживает широкий спектр хирургических процедур, включая ортопедические, травматологические, обезболивающие, абдоминальные, урологические, общехирургические процедуры, а также процедуры для позвоночника и периферических сосудов. Универсальная конструкция оборудована превосходной С-дугой с большой глубиной и диапазоном угла наклона, что позволяет получать изображения пациентов самого различного телосложения.
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Расширьте возможности использования для самых различных пациентов
Система Zenition 10 поддерживает широкий спектр хирургических процедур, включая ортопедические, травматологические, обезболивающие, абдоминальные, урологические, общехирургические процедуры, а также процедуры для позвоночника и периферических сосудов. Универсальная конструкция оборудована превосходной С-дугой с большой глубиной и диапазоном угла наклона, что позволяет получать изображения пациентов самого различного телосложения.
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума.
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума.
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума.
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Быстрое и персонализированное качество для согласованности
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума.
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Поддерживайте высокий уровень эффективности и низкие затраты на обслуживание благодаря качеству и надежности, обеспечиваемым компанией Philips. Система Zenition 10 поможет в этом с помощью функций удобного обслуживания, ведения журналов событий для предупреждения проблем и Remote Expert Connect. Специализированные сервисные соглашения Philips Healthcare Operational Services (HOS) используют возможности команд по техническому обслуживанию в вашем медицинском учреждении.
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Поддерживайте высокий уровень эффективности и низкие затраты на обслуживание благодаря качеству и надежности, обеспечиваемым компанией Philips. Система Zenition 10 поможет в этом с помощью функций удобного обслуживания, ведения журналов событий для предупреждения проблем и Remote Expert Connect. Специализированные сервисные соглашения Philips Healthcare Operational Services (HOS) используют возможности команд по техническому обслуживанию в вашем медицинском учреждении.
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Поддерживайте высокий уровень эффективности и низкие затраты на обслуживание благодаря качеству и надежности, обеспечиваемым компанией Philips. Система Zenition 10 поможет в этом с помощью функций удобного обслуживания, ведения журналов событий для предупреждения проблем и Remote Expert Connect. Специализированные сервисные соглашения Philips Healthcare Operational Services (HOS) используют возможности команд по техническому обслуживанию в вашем медицинском учреждении.
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Повысьте производительность за счет повышенной исправности систем
Поддерживайте высокий уровень эффективности и низкие затраты на обслуживание благодаря качеству и надежности, обеспечиваемым компанией Philips. Система Zenition 10 поможет в этом с помощью функций удобного обслуживания, ведения журналов событий для предупреждения проблем и Remote Expert Connect. Специализированные сервисные соглашения Philips Healthcare Operational Services (HOS) используют возможности команд по техническому обслуживанию в вашем медицинском учреждении.
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify¹
Упростите визуализацию с помощью средств навигации в рамках рабочего процесса Unify. Он обеспечивает интуитивно понятный контроль и управление системой Zenition 10, тем самым повышая эффективность командной работы. Функции рабочего процесса Unify включают ClearGuide и цветовую кодировку. Они позволяют сократить количество ошибок взаимодействия при визуализации, помогая хирургическим бригадам сосредоточиться на пациенте, а не на обсуждениях технических вопросов. За счет единообразной формы и удобных элементов управления операторы быстро осваивают работу с системой.
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify¹
Упростите визуализацию с помощью средств навигации в рамках рабочего процесса Unify. Он обеспечивает интуитивно понятный контроль и управление системой Zenition 10, тем самым повышая эффективность командной работы. Функции рабочего процесса Unify включают ClearGuide и цветовую кодировку. Они позволяют сократить количество ошибок взаимодействия при визуализации, помогая хирургическим бригадам сосредоточиться на пациенте, а не на обсуждениях технических вопросов. За счет единообразной формы и удобных элементов управления операторы быстро осваивают работу с системой.
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify¹
Упростите визуализацию с помощью средств навигации в рамках рабочего процесса Unify. Он обеспечивает интуитивно понятный контроль и управление системой Zenition 10, тем самым повышая эффективность командной работы. Функции рабочего процесса Unify включают ClearGuide и цветовую кодировку. Они позволяют сократить количество ошибок взаимодействия при визуализации, помогая хирургическим бригадам сосредоточиться на пациенте, а не на обсуждениях технических вопросов. За счет единообразной формы и удобных элементов управления операторы быстро осваивают работу с системой.
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify
Сократите количество ошибок с помощью рабочего процесса Unify¹
Упростите визуализацию с помощью средств навигации в рамках рабочего процесса Unify. Он обеспечивает интуитивно понятный контроль и управление системой Zenition 10, тем самым повышая эффективность командной работы. Функции рабочего процесса Unify включают ClearGuide и цветовую кодировку. Они позволяют сократить количество ошибок взаимодействия при визуализации, помогая хирургическим бригадам сосредоточиться на пациенте, а не на обсуждениях технических вопросов. За счет единообразной формы и удобных элементов управления операторы быстро осваивают работу с системой.
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows®
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows®
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows®
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows
Повысьте кибербезопасность со стандартной платформой Windows®
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Технологии визуализации премиум-класса
Технологии визуализации премиум-класса
Технологии визуализации Philips премиум-класса и усовершенствованные алгоритмы обработки изображений в сочетании с функциями управления излучением обеспечивают превосходное качество изображений при эффективном уровне дозы. Функция MetalSmart позволяет предотвратить чрезмерное воздействие, оказываемое металлическими объектами в поле обзора, что способствует повышению качества изображений при ортопедических процедурах и при наличии у пациента металлических имплантатов.
Технологии визуализации премиум-класса
Технологии визуализации Philips премиум-класса и усовершенствованные алгоритмы обработки изображений в сочетании с функциями управления излучением обеспечивают превосходное качество изображений при эффективном уровне дозы. Функция MetalSmart позволяет предотвратить чрезмерное воздействие, оказываемое металлическими объектами в поле обзора, что способствует повышению качества изображений при ортопедических процедурах и при наличии у пациента металлических имплантатов.
Технологии визуализации премиум-класса
Технологии визуализации Philips премиум-класса и усовершенствованные алгоритмы обработки изображений в сочетании с функциями управления излучением обеспечивают превосходное качество изображений при эффективном уровне дозы. Функция MetalSmart позволяет предотвратить чрезмерное воздействие, оказываемое металлическими объектами в поле обзора, что способствует повышению качества изображений при ортопедических процедурах и при наличии у пациента металлических имплантатов.
Технологии визуализации Philips премиум-класса и усовершенствованные алгоритмы обработки изображений в сочетании с функциями управления излучением обеспечивают превосходное качество изображений при эффективном уровне дозы. Функция MetalSmart позволяет предотвратить чрезмерное воздействие, оказываемое металлическими объектами в поле обзора, что способствует повышению качества изображений при ортопедических процедурах и при наличии у пациента металлических имплантатов.
Простота использования и эксплуатации
Простота использования и эксплуатации
Превосходная глубина С-дуги (73 см( и угловое перемещение на 150 градусов упрощают доступ к анатомическим областям, обеспечивая быстрое и удобное позиционирование для всех пользователей. Компактная конструкция корпуса обеспечивает больше свободного пространства, что упрощает установку С-дуги между корпусом и полом/основанием стола. Компактный плоский детектор размером 20x20 см также легко размещается в зоне пациентов. Пользователь может легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции передвижной станции просмотра.
Простота использования и эксплуатации
Превосходная глубина С-дуги (73 см( и угловое перемещение на 150 градусов упрощают доступ к анатомическим областям, обеспечивая быстрое и удобное позиционирование для всех пользователей. Компактная конструкция корпуса обеспечивает больше свободного пространства, что упрощает установку С-дуги между корпусом и полом/основанием стола. Компактный плоский детектор размером 20x20 см также легко размещается в зоне пациентов. Пользователь может легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции передвижной станции просмотра.
Простота использования и эксплуатации
Превосходная глубина С-дуги (73 см( и угловое перемещение на 150 градусов упрощают доступ к анатомическим областям, обеспечивая быстрое и удобное позиционирование для всех пользователей. Компактная конструкция корпуса обеспечивает больше свободного пространства, что упрощает установку С-дуги между корпусом и полом/основанием стола. Компактный плоский детектор размером 20x20 см также легко размещается в зоне пациентов. Пользователь может легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции передвижной станции просмотра.
Превосходная глубина С-дуги (73 см( и угловое перемещение на 150 градусов упрощают доступ к анатомическим областям, обеспечивая быстрое и удобное позиционирование для всех пользователей. Компактная конструкция корпуса обеспечивает больше свободного пространства, что упрощает установку С-дуги между корпусом и полом/основанием стола. Компактный плоский детектор размером 20x20 см также легко размещается в зоне пациентов. Пользователь может легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции передвижной станции просмотра.
Дополнительные инструменты для клинической точности
Дополнительные инструменты для клинической точности
Multi Modality Viewer позволяет загружать изображения, полученные в процессе КТ, МРТ и другие DICOM-изображения для сравнения с рентгеноскопическими изображениями в режиме реального времени. Это повышает точность клинических решений. Оперативно помечайте бифуркации, боковые ответвления и другие анатомические структуры на рентгеноскопических изображениях в режиме реального времени с помощью инструмента создания контура с целью улучшенного контроля во время процедур.
Дополнительные инструменты для клинической точности
Multi Modality Viewer позволяет загружать изображения, полученные в процессе КТ, МРТ и другие DICOM-изображения для сравнения с рентгеноскопическими изображениями в режиме реального времени. Это повышает точность клинических решений. Оперативно помечайте бифуркации, боковые ответвления и другие анатомические структуры на рентгеноскопических изображениях в режиме реального времени с помощью инструмента создания контура с целью улучшенного контроля во время процедур.
Дополнительные инструменты для клинической точности
Multi Modality Viewer позволяет загружать изображения, полученные в процессе КТ, МРТ и другие DICOM-изображения для сравнения с рентгеноскопическими изображениями в режиме реального времени. Это повышает точность клинических решений. Оперативно помечайте бифуркации, боковые ответвления и другие анатомические структуры на рентгеноскопических изображениях в режиме реального времени с помощью инструмента создания контура с целью улучшенного контроля во время процедур.
Дополнительные инструменты для клинической точности
Дополнительные инструменты для клинической точности
Multi Modality Viewer позволяет загружать изображения, полученные в процессе КТ, МРТ и другие DICOM-изображения для сравнения с рентгеноскопическими изображениями в режиме реального времени. Это повышает точность клинических решений. Оперативно помечайте бифуркации, боковые ответвления и другие анатомические структуры на рентгеноскопических изображениях в режиме реального времени с помощью инструмента создания контура с целью улучшенного контроля во время процедур.
Передача данных за пределы операционной
Передача данных за пределы операционной
Система Zenition 10 с мобильной C-дугой легко подключается к инфраструктуре медицинского учреждения благодаря усовершенствованным возможностям соединения и функциональной совместимости, включая высокоскоростную беспроводную передачу данных и доступ ко всем функциям DICOM 3.0.
Передача данных за пределы операционной
Система Zenition 10 с мобильной C-дугой легко подключается к инфраструктуре медицинского учреждения благодаря усовершенствованным возможностям соединения и функциональной совместимости, включая высокоскоростную беспроводную передачу данных и доступ ко всем функциям DICOM 3.0.
Передача данных за пределы операционной
Система Zenition 10 с мобильной C-дугой легко подключается к инфраструктуре медицинского учреждения благодаря усовершенствованным возможностям соединения и функциональной совместимости, включая высокоскоростную беспроводную передачу данных и доступ ко всем функциям DICOM 3.0.
Система Zenition 10 с мобильной C-дугой легко подключается к инфраструктуре медицинского учреждения благодаря усовершенствованным возможностям соединения и функциональной совместимости, включая высокоскоростную беспроводную передачу данных и доступ ко всем функциям DICOM 3.0.
Tехнические характеристики
Генерация рентгеновского излучения
Генерация рентгеновского излучения
Генератор рентгеновского излучения
Моноблок с высокочастотным генератором, 40 кГц
Рентгеновская трубка
Стационарный анод трубки
Максимальная мощность генератора
2,1 кВт
Плоский детектор
Плоский детектор
Плоский детектор
Детектор Trixell из аморфного кремния
Размер матрицы
FD11: 1024 x 1024 пикселов
Площадь детектора
FD11: 20 x 20 см
Размер пикселя
200
µm
Сетевая связь
Сетевая связь
Цифровой видеовыход (опция)
2 разъема DVI для левого и правого монитора
USB-накопитель
PNG, MP4, BMP
Расширенный пакет DICOM/IHE (опция)
Управление рабочим списком, этап выполняемой процедуры для устройства, уведомление о сохранении, функция запроса/восстановления DICOM
Геометрия
Геометрия
C-дуга
Тормозные механизмы с цветовой кодировкой, полностью уравновешенная (контрсбалансированная) C-дуга
Мобильные C-дуги Zenition доступны для поставки в ограниченное количество стран. По вопросу поставки обращайтесь в региональное представительство компании. Мобильные C-дуги Zenition 10 не продаются на территории США.
1. Результаты получены в ходе пользовательских испытаний, проведенных в ноябре 2013 года независимой компанией Use-Lab GmbH. В испытаниях участвовали 30 врачей из США (15 врачей были объединены в бригады с 15 медсестрами или рентгенологами), которые выполняли смоделированные процедуры с помощью передвижных рентгеновских систем Philips в помещении, имитирующем реальную операционную. Никто из них раньше не работал друг с другом.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21367 Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая Zenition 10 с принадлежностями.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.