Дополнительные инструменты для клинической точности

Multi Modality Viewer позволяет загружать изображения, полученные в процессе КТ, МРТ и другие DICOM-изображения для сравнения с рентгеноскопическими изображениями в режиме реального времени. Это повышает точность клинических решений. Оперативно помечайте бифуркации, боковые ответвления и другие анатомические структуры на рентгеноскопических изображениях в режиме реального времени с помощью инструмента создания контура с целью улучшенного контроля во время процедур.