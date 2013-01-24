Технология ультразвукового моделирования органов Philips

Технология Anatomical Intelligence для УЗИ использует специализированные средства моделирования органов, формирования срезов и количественного анализа, помогая упростить проведение исследований, повысить воспроизводимость их результатов и достичь того уровня клинической информативности, который соответствует современным экономическим и клиническим задачам.

Технология Anatomical Intelligence применяется в таких визуализационных решениях компании Philips, как EchoNavigator, EP Navigator и HeartNavigator. Уже сегодня она дает врачам мощные, но простые в применении средства обработки и помогает им быстрее и увереннее определять анатомические структуры и нарушения, оценивать состояния заболеваний, назначать лечение и контролировать вмешательства.