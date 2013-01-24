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Технология ультразвукового моделирования органов Philips

Технология Anatomical Intelligence: от изображений к решению задачи

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Технология Anatomical Intelligence для УЗИ использует специализированные средства моделирования органов, формирования срезов и количественного анализа, помогая упростить проведение исследований, повысить воспроизводимость их результатов и достичь того уровня клинической информативности, который соответствует современным экономическим и клиническим задачам.

 

Технология Anatomical Intelligence применяется в таких визуализационных решениях компании Philips, как EchoNavigator, EP Navigator и HeartNavigator. Уже сегодня она дает врачам мощные, но простые в применении средства обработки и помогает им быстрее и увереннее определять анатомические структуры и нарушения, оценивать состояния заболеваний, назначать лечение и контролировать вмешательства.
Технология Anatomical Intelligence анализирует ультразвуковые данные пациента и применяет интеллектуальные алгоритмы с использованием трехмерных анатомических моделей для того, чтобы упростить получение результатов и повысить их воспроизводимость.
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Что это значит?
Final CEE consent

Знакомьтесь: приложение HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ для эхокардиографии
HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅— это новое приложение для УЗИ с технологией интеллектуального анализа анатомии (AIUS), предлагающее передовые средства количественной оценки трехмерных данных в реальном времени, автоматизированное создание двумерных проекций и уверенное получение воспроизводимых результатов в эхокардиографии. Приложение HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ автоматически определяет, сегментирует и количественно оценивает левое предсердие (ЛП) и левый желудочек (ЛЖ) в трехмерных объемных данных.
Информационная статья
Информационная статья о приложении HeartModelA.I

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Приложение HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅: количественная оценка трехмерных данных в реальном времени без лишних сложностей

Брошюра
Информационная статья о приложении HeartModelA.I

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Воспроизводимая оценка фракции выброса за считанные секунды — система Philips EPIQ 7 HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅

Плакат
Плакат для приложения HeartModelA.I

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Сравнение результатов из приложения HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ при клинической оценке для корреляции

Приложение HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ позволяет получить наиболее важную информацию за считанные секунды


Согласно результатам сравнительного исследования двумерного количественного анализа и анализа в режиме Live 3D HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ приложение HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ позволило сэкономить 82% времени при работе в полностью автоматическом режиме и 71% времени при минимальном ручном редактировании.
AIUS study results

5 причин попробовать технологию Anatomical Intelligence

 

Благодаря повышенной воспроизводимости и выполнению меньшего количества этапов за меньший промежуток времени, чем требуется для традиционных методов, больше пользователей смогут увереннее проводить диагностику.

Продукты с технологией Anatomical Intelligence

 

Технология Anatomical Intelligence используется такик в решениях для визуализации Philips как: EPIQ, Affiniti и EchoNavigator. Уже сегодня эта технология предоставляет врачам продвинутые, но простые в использовании инструменты для обработки. Помогает им быстро и более уверенно определить анатомию и аномалии, стадию болезни, а также назначить лечение.

Применение технологии Anatomical Intelligence в настоящее время

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю