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DigitalDiagnost C90

Кабинет цифровой рентгенографии премиум-класса с Philips DigitalDiagnost C90

    Philips DigitalDiagnost C90

    DigitalDiagnost C90¹ отвечает самым высоким требованиям в области диагностической визуализации. Он способствует обеспечению высокого пациентопотока и позволяет сократить время ожидания пациентов за счет применения последних разработок и технологий Philips, направленных на улучшение рабочего процесса. Камера, встроенная в блок рентгеновской трубки, широкий выбор конфигураций кабинета, технологии автоматизации исследований и высокая степень моторизации — все это помогает DigitalDiagnost C90 обеспечить высокую пропускную способность отделения, качественные снимки, комфорт как для пациента, так и для персонала.
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    DigitalDiagnost C90¹ отвечает самым высоким требованиям в области диагностической визуализации. Он способствует обеспечению высокого пациентопотока и позволяет сократить время ожидания пациентов за счет применения последних разработок и технологий Philips, направленных на улучшение рабочего процесса. Камера, встроенная в блок рентгеновской трубки, широкий выбор конфигураций кабинета, технологии автоматизации исследований и высокая степень моторизации — все это помогает DigitalDiagnost C90 обеспечить высокую пропускную способность отделения, качественные снимки, комфорт как для пациента, так и для персонала.
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    использование Eleva

    Ускорение рабочего процесса и точная коллимация  благодаря обновленному блоку рентген трубки с сенсорным экраном и встроенным интуитивным интерфейсом рабочей станции лаборанта Eleva

     

    Хотите узнать больше? Посмотрите видеоролик и ознакомьтесь с историей клиента из Тронхейма, Норвегия.
    Повысьте надежность диагностики

    Облегчите постановку точного диагноза с помощью усовершенствованной технологии постобработки и технологии подавления костной ткани на изображениях

     

    Philips UNIQUE 2 повышает качество изображения за счет снижения уровня шума, улучшения детализации, гармонизированной контрастности и яркости.


    Philips Bone Suppression3 позволяет удалить костные структуры с изображений грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей и может улучшить эффективное распознавание узелковых образований на 16,8% (макс.) без необходимости дополнительного рентгеновского облучения пациента4. Технология позволяет получить два снимка за одну экспозицию в автоматическом режиме.

    Интерфейс пользователя Eleva

    Интерфейс пользователя Eleva оснащен всеми инструментами и элементами управления, необходимыми для беспрепятственного проведения исследований. Данная общая платформа интуитивна в использовании и не требует серьезной подготовки, что делает ее подходящим средством для оптимизации работы рентгенографического отделения. Она также является унифицированным интерфейсом пользователя, применяемым во всей нашей линейке систем для рентгенографии.
    Изображение Eleva

    Обработка изображений SkyFlow Plus

    При выполнении цифровой рентгенографии без решетки технология Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности и детализации, как при использовании решетки, снижая эффект рассеянного излучения.
    SkyFlow Plus

    Новый стандарт в рентгенографии


    Обновленный блок рентгеновской трубки DigitalDiagnost C90 был удостоен награды iF Award 2019 в двух номинациях: промышленный дизайн (iF Product Design) и разработка услуг/средств представления информации для пользователя (iF Service Design/UX). Кроме того, система получила награду Red Dot в 2019 г. Ультрасовременный дизайн блока рентгеновской трубки DigitalDiagnost C90 позволил установить новый стандарт в рентгенографии.
    Головка рентгеновской трубки Digital Diagnost C90
    Призер Red Dot 2019

    Технология обработки изображений нового поколения с использованием Philips UNIQUE 2

    Philips Bone Suppression3 улучшает эффективное распознавание узелковых образований в легких на 16,8% (макс.)4

    Ускорение рабочего процесса и получение качественных изображений с помощью новой системы DigitalDiagnost C90

    Ускорение рабочего процесса и получение качественных изображений

    Узнайте, как цифровая рентгеновская система Philips DigitalDiagnost C90 может ускорить выполнение исследований в отделении лучевой диагностики.

    Она разработана для увеличения пропускной способности отделения и сокращения времени до постановки диагноза. Система предлагает медицинским организациям гибкое настраиваемое решение для визуализации, которое позволяет оптимизировать рабочий процесс и улучшить клинические результаты, одновременно повышая экономическую эффективность.

    Узнайте больше о системе DigitalDiagnost C90 непосредственно от нашего клиента

    Таймлапс

    Таймлапс
    Посмотрите, как быстро произошел переход на DigitalDiagnost C90 в больнице Reinier de Graaf в Делфте, Нидерланды.

    Переход на DigitalDiagnost C90

    Переход на DigitalDiagnost C90

    Нагрузка на отделение лучевой диагностики.

    Послушайте рассказ нашего клиента о том, как новый блок рентгеновской трубки со встроенной станцией лаборанта Eleva и камерой помогает оптимизировать рабочий процесс, повышая комфорт персонала и пациентов, а также повысить качество изображений и точность диагноза.

    Высокая производительность

    Высокая производительность
    Послушайте мнение пациентов, сотрудников и руководителей медицинского центра Physician's Clinic of Iowa о положительных изменениях, достигнутых с помощью системы Philips DigitalDiagnost C90.

    Преимущества для персонала, пациентов и рабочего процесса

    Преимущества для персонала
    Послушайте, как руководители больницы St. Olav's Hospital в Тронхейме, Норвегия, объясняют, как система Philips DigitalDiagnost C90 помогает оптимизировать рабочий процесс с пользой для персонала и пациентов.

    Стратегическое партнерство с Philips

    Лояльность и устойчивое развитие клиентов
    Узнайте больше о стратегическом партнерстве отделения лучевой диагностики UKSH в Любеке (Германия) с компанией Philips Healthcare. Руководители отделения лучевой диагностики больницы предлагают обзор преимуществ для больницы с клинической точки зрения, для пациентов и персонала, а также с экономической точки зрения.
    Дополнительные решения в области рентгенографии

    Литература

    1 Система DigitalDiagnost C90 компании Philips не доступна для продажи на территории Большого Китая
    2 Основано в среднем на 4 изображениях, полученных за одно исследование и проверенных врачами в среде разработки Philips.
    3 ClearRead Bone Suppression компании Riverain Technologies

    4 Riverain: Freedman et al Radiology July 2011 (на основании сравнения оборудовании Philips без технологии Bone Suppression)
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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю