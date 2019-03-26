DigitalDiagnost C90¹ отвечает самым высоким требованиям в области диагностической визуализации. Он способствует обеспечению высокого пациентопотока и позволяет сократить время ожидания пациентов за счет применения последних разработок и технологий Philips, направленных на улучшение рабочего процесса. Камера, встроенная в блок рентгеновской трубки, широкий выбор конфигураций кабинета, технологии автоматизации исследований и высокая степень моторизации — все это помогает DigitalDiagnost C90 обеспечить высокую пропускную способность отделения, качественные снимки, комфорт как для пациента, так и для персонала.