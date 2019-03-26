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Philips UNIQUE 2 повышает качество изображения за счет снижения уровня шума, улучшения детализации, гармонизированной контрастности и яркости.
Philips Bone Suppression3 позволяет удалить костные структуры с изображений грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей и может улучшить эффективное распознавание узелковых образований на 16,8% (макс.) без необходимости дополнительного рентгеновского облучения пациента4. Технология позволяет получить два снимка за одну экспозицию в автоматическом режиме.
Узнайте, как цифровая рентгеновская система Philips DigitalDiagnost C90 может ускорить выполнение исследований в отделении лучевой диагностики.
Она разработана для увеличения пропускной способности отделения и сокращения времени до постановки диагноза. Система предлагает медицинским организациям гибкое настраиваемое решение для визуализации, которое позволяет оптимизировать рабочий процесс и улучшить клинические результаты, одновременно повышая экономическую эффективность.
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Послушайте рассказ нашего клиента о том, как новый блок рентгеновской трубки со встроенной станцией лаборанта Eleva и камерой помогает оптимизировать рабочий процесс, повышая комфорт персонала и пациентов, а также повысить качество изображений и точность диагноза.
Литература
1 Система DigitalDiagnost C90 компании Philips не доступна для продажи на территории Большого Китая
2 Основано в среднем на 4 изображениях, полученных за одно исследование и проверенных врачами в среде разработки Philips.
3 ClearRead Bone Suppression компании Riverain Technologies
4 Riverain: Freedman et al Radiology July 2011 (на основании сравнения оборудовании Philips без технологии Bone Suppression)