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Магнитный резонанс

Прорыв в области качества диагностики и скорости МР-исследований

МР-система Ingenia Elition 3.0T 


Новое решение Philips Ingenia Elition позволяет использовать передовые методы МР-визуализации, задавая новые направления клинических исследований для визуализации при напряженности поля 3,0 Тл, основанные на новой структуре градиентов и РЧ-сигнала.

 

Система Ingenia Elition обеспечивает превосходное качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования на 50% (макс.) быстрее¹. Общая продолжительность исследования сокращается за счет оптимизации процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний, а также за счет повышения скорости сканирования как в режиме 2D, так и в режиме 3D. Кроме того, в системе Ingenia Elition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.

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    Ролик о системе Elition

    Клинические исследования, выполненные вашими коллегами с использованием системы Ingenia Elition 3.0T

    Головной мозг

    Головной мозг с глиобластомой

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    Кисть/запястье с опухолью

    Кисть/запястье с опухолью

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    Печень

    Печень с асцитом

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    Таз

    Таз с фистулой

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    Загрузки

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    Брошюра о Ingenia Elition 3.0T X

    Революционный прорыв в области качества диагностики и скорости

    Брошюра о Elition CX
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    Брошюра о Ingenia Elition 3.0T S

    Все преимущества визуализации при 3,0 Тл в вашем распоряжении 

    Брошюра о Elition CS
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    Брошюра о VitalScreen

    Инструкции под рукой

    Брошюра о VitalScreen
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    Брошюра о Compressed SENSE

    Высокая скорость при выполнении каждого исследования

    Брошюра о Compressed SENSE
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    Брошюра о 3D APT

    Повышение надежности диагностики в сфере нейроонкологии

    Брошюра о 3D APT
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    Брошюра о VitalScreen

    Инструкции под рукой

    vitalscreen
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    VitalEye:брошюра

    Надежный контроль состояния пациента

    VitalEye:брошюра
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    Подробные сведения о продукте
    Compressed SENSE

    Compressed SENSE

    Высокая скорость при выполнении каждого исследования.
    Подробные сведения о продукте
    3D APT

    3D APT

    Повышение надежности диагностики в сфере нейроонкологии
    Подробные сведения о продукте
    Выбор клинических решений

    Выбор клинических решений

    Найдите клинические приложения, соответствующие именно вашим потребностям
    Подробные сведения о продукте
    Выбор катушки

    Выбор катушки

    Ознакомьтесь со всеми катушками системы Ingenia Elition 3.0T
    Подробные сведения о продукте
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    Что это значит?
    Final CEE consent

    1 По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.

    2 Для стандартных исследований, основанных на методе внутренней проверки.

    3 Основано на методе внутренней проверки, при проведении исследований головного мозга, шейного и поясничного отделов позвоночника, печени и коленных суставов; при этом выполняется только измерение длительности сканирования.

    4 Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями.

    5 По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканера Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.

    6 Zhou et al., Nat Med 9, 1085-1090 (2003).​; Zhou et al., Magn Reson Med 50, 1120-1126 (2003)​; Jones et al., Magn Reson Med 56, 585-592 (2006).

    7 Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться. 

    8 По сравнению со сканированием без использования опции ComforTone.

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    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю