Система Ingenia Elition обеспечивает превосходное качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования на 50% (макс.) быстрее¹. Общая продолжительность исследования сокращается за счет оптимизации процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний, а также за счет повышения скорости сканирования как в режиме 2D, так и в режиме 3D. Кроме того, в системе Ingenia Elition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.
Хотите узнать больше о системе Ingenia
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
1 По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
2 Для стандартных исследований, основанных на методе внутренней проверки.
3 Основано на методе внутренней проверки, при проведении исследований головного мозга, шейного и поясничного отделов позвоночника, печени и коленных суставов; при этом выполняется только измерение длительности сканирования.
4 Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями.
5 По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканера Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
6 Zhou et al., Nat Med 9, 1085-1090 (2003).; Zhou et al., Magn Reson Med 50, 1120-1126 (2003); Jones et al., Magn Reson Med 56, 585-592 (2006).
7 Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
8 По сравнению со сканированием без использования опции ComforTone.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю