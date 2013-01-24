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Магнитный резонанс

Ваши новые  возможности

Philips Prodiva 1.5T

 

Обеспечьте поддержку принятия клинических решений благодаря эффективному использованию наших технологий для визуализации, разработанных на базе проверенной цифровой архитектуры dStream, доступной в более чем 2000 установленных систем по всему миру

 

Обеспечьте повышение пропускной способности отделения благодаря упрощенному рабочему процессу  Breeze. Простой и понятный интерфейс пользователя в сочетании со стандартными протоколами сканирования позволяет правильно выполнять МР-исследования с первого дня работы вашего нового магнитно-резонансного томографа. А благодаря низким затратам на установку и размещение МР-системы, непрерывной поддержке исправной работы цифрового томографа и простым обновлениям Ваши возможности будут расширяться и в дальнейшем.

 
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    Видеоролик о системе Prodiva

    Узнайте мнение первых пользователей магнитно-резонансного томографа Prodiva об их опыте использования системы

    Доктор Такахаши
    Доктор Такахаши, рентгенолог в больнице Seirei Mikatahara General Hospital* в Японии, делится своими впечатлениями о МР-системе Prodiva 1.5T.
    Сильвия Шиффер
    Сильвия Шиффер, директор и старший рентгенолог медицинского учреждения Radiologie Schiffer** в Германии, делится своими впечатлениями о МР-системе Prodiva 1.5T.

    Новейшие МР-решения

    Высокая скорость
    при выполнении каждого исследования.   Philips Compressed SENSE

     

    Технология Compressed SENSE не только обеспечивает быстрый сбор данных, но и предоставляет гораздо больше возможностей. Она повышает скорость выполнения исследований тела пациентов и тем самым обеспечивает переход к новому уровню производительности и качества изображения, позволяя персоналу сосредоточиться на наиболее важных вопросах и повысить качество оказания медицинской помощи пациентам. Такой подход к продуктивности требует внедрения уникальных методов, которые доступны для всех типов контрастирования и всех анатомических структур; при этом до 50% повышается скорость сканирования не только в режиме 3D, но и в режиме 2D.
    Узнать больше о технологии Compressed SENSE
    Без Compressed SENSE С Compressed SENSE

     

    Почти в 2 раза более быстрый сбор данных при исследовании головного мозга практически с тем же качеством изображения1, 2.

    ¹ По сравнению с исследованиями без использования технологии Compressed SENSE.

    ² Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
    3D T1w TFE 3D APT

     

    С разрешения больницы Krankenhaus der Barmherzigen Brüder*, Трир, Германия.

    Повышение надежности диагностики в сфере нейроонкологии

    Philips 3D APT

     

    3D APT — это новый уникальный метод МР‑визуализации головного мозга без контрастирования, предназначенный для повышения надежности диагностики в сфере нейроонкологии. Несмотря на то что в настоящее время МРТ остается золотым стандартом нейроонкологической визуализации, точность этого метода при определении степени злокачественности глиомы  и оценке результатов лечения при последующем наблюдении может быть повышена.

    ¹ По сравнению с исследованиями без использования технологии Compressed SENSE.

    ² Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.

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    Подробные сведения о продукте
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    Общая Больница Сеиреи Микатахара

    Радиолоджи Шиффер

    Кранкенхаус дер Бармхерзиген Брюд

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю