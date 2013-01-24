Технология Compressed SENSE не только обеспечивает быстрый сбор данных, но и предоставляет гораздо больше возможностей. Она повышает скорость выполнения исследований тела пациентов и тем самым обеспечивает переход к новому уровню производительности и качества изображения, позволяя персоналу сосредоточиться на наиболее важных вопросах и повысить качество оказания медицинской помощи пациентам. Такой подход к продуктивности требует внедрения уникальных методов, которые доступны для всех типов контрастирования и всех анатомических структур; при этом до 50% повышается скорость сканирования не только в режиме 3D, но и в режиме 2D.