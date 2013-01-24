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МР-визуализация в области неврологии
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Повысьте уровень
диагностики в области неврологии

70% рентгенологов считают получение данных для неврологии сложной задачей, в основном из-за отсутствия соответствующих методов визуализации¹. Компания Philips стремится обеспечить максимальную диагностическую точность и качественное лечение для всех пациентов с неврологическими расстройствами.

 

Используя нашу цифровую платформу dStream, в этом году мы представляем набор новых стратегий создания изображений и визуализации. Они помогут вам решать сложные вопросы и использовать новые возможности в области неврологии благодаря передовым нейрофункциональным приложениям. Это важный шаг на пути к совершенствованию диагностики неврологической патологии, который, в конечном итоге, поможет спасти больше жизней с помощью МРТ.

 

¹ Обзор рынка TMTG за 2016 год
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Final CEE consent

Новые приложения для неврологических исследований

Изучите другие наши приложения для неврологических исследований

¹ Приложение SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями

¹ Приложение SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями
статья по неврологии

Больница St. Joseph’s Hospital, США
МРТ в отделении неотложной неврологии для принятия быстрых и уверенных решений

Когда МРТ является предпочтительным методом визуализации, пациентам отделения неотложной помощи можно обеспечить быструю МРТ и быструю диагностику.

 

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статья по неврологии

Медицинский центр University of Vermont Medical Center, США
Протоколы UVM для головного мозга, учитывающие новейшие методы визуализации

UVM высоко ценит новейшие методы МР-визуализации в области неврологии, используемые в целях диагностики и оптимизации рабочего процесса.

 

 

 

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Black Blood

Больница Eramse Hospital, Бельгия
МРТ с помощью Black Blood пациента с ВИЧ и васкулитом головного мозга

Визуализация с помощью Black Blood помогла определить диагноз и выбрать лечение.

 

 

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Связанные видеоролики

МРТ инновации, которые важны миниатюра видео
Важные инновации в сфере МРТ
В компании Philips мы создаем инновации в области МРТ, которые важны для реальных людей — рентгенологов, которые должны работать больше, лучше и быстрее; врачей, которым для постановки точного диагноза требуются достоверные результаты; исследователей, ищущих ответы на важные вопросы; и пациентов, требующих удобного обслуживания и прямых ответов.
Ричард Уоттс (Ричард Уоттс), Вермонтский университет
Сотрудничество с университетом University of Vermont в области когнитивного развития
Ричард Уоттс (Richard Watts) и Хью Гараван (Hugh Garavan) из University of Vermont рассказывают о своем сотрудничестве с компанией Philips в рамках приложения MultiBand SENSE и о том, как они используют его в своих протоколах исследований. 
из миниатюры совместного видео

От сотрудничества

Д-р Тэцуя Йонеда (Tetsuya Yoneda), Kumamoto University, Япония, рассказывает о своем сотрудничестве с компанией Philips в области технологии SWIp, разработанной для взвешенной по чувствительности визуализации.
уменьшенное изображение видео клинической практики

...к клинической практике

Д-р Чип Трувит (Chip Truwit), Медицинский центр Hennepin County Medical Center, Миннеаполис, США, объясняет, как технология SWIp стала неотъемлемой частью всех МР-исследований при травмах.
MR Body Map

MR Body Map

 

Клинические исследования практически всех анатомических структур

 

Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.
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Вебинары по МРТ

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Узнайте о технической базе, стратегиях оптимизации протоколов, подводных камнях визуализации и будущих направлениях развития.
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Сообщество NetForum

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Катушки МРТ

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Узнайте, как компания Philips может помочь вам выбрать катушки для МРТ, соответствующие вашим потребностям в визуализации. Узнайте больше о наших катушках для МРТ.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю