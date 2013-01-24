МР-визуализация в области неврологии

70% рентгенологов считают получение данных для неврологии сложной задачей, в основном из-за отсутствия соответствующих методов визуализации¹. Компания Philips стремится обеспечить максимальную диагностическую точность и качественное лечение для всех пациентов с неврологическими расстройствами.

Используя нашу цифровую платформу dStream, в этом году мы представляем набор новых стратегий создания изображений и визуализации. Они помогут вам решать сложные вопросы и использовать новые возможности в области неврологии благодаря передовым нейрофункциональным приложениям. Это важный шаг на пути к совершенствованию диагностики неврологической патологии, который, в конечном итоге, поможет спасти больше жизней с помощью МРТ.

¹ Обзор рынка TMTG за 2016 год