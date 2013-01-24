Сравните с традиционной обработкой в режиме параллельного просмотра изображений и сами убедитесь в преимуществах этой технологии.
Решение о необходимости использовать решетку приходится принимать в каждом отдельном случае, но теперь вы можете объединить простоту рабочего процесса получения изображений без решетки с контрастностью, сравнимой с изображениями, полученными с помощью решетки. Технология цифровой коррекции рассеянного излучения SkyFlow Plus создает высококонтрастные изображения без решетки за счет уменьшения эффекта рассеянного излучения. Технология SkyFlow Plus подходит для всех исследований в любых проекциях.
В ходе тестового исследования, посвященного изучению удобства использования, рентгенологи проводили исследования с решеткой и без нее; в результате выяснилось, что на проведение исследования без решетки уходит в среднем на 34 секунды* меньше.
*Т-тест в парных выборках с p<0,001; с MobileDiagnost wDR для 12 рентгенологов.
Алгоритм SkyFlow Plus имеет функцию полностью автоматической работы для всех анатомических структур, что позволяет уделить больше внимания пациенту. Отсутствие необходимости подготавливать детектор с решеткой означает возможность сосредоточиться на комфорте пациента и сократить время проведения исследования.
В зависимости от типа пациента алгоритм SkyFlow Plus автоматически определяет количество рассеянного излучения на изображении. Контрастность изображения повышается за счет субтракции рассеянного излучения.
DigitalDiagnost C90
«Высокоэффективный рабочий процесс благодаря гибким конфигурациям кабинета с использованием обновленного блока трубки Eleva TubeРабочий процесс, не требующий применения решетки, с помощью Philips SkyFlowНадежность постановки диагноза благодаря технологиям постобработки изображений UNIQUE 2 и скрытия костных структур Philips Bone Suppression»*
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