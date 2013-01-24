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Рентгенография
Aлгоритмом SkyFlow Plus

Более быстрый рабочий процесс рентгеновского исследования с алгоритмом SkyFlow Plus

Алгоритм коррекции рассеянного излучения

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Алгоритм Philips SkyFlow Plus уменьшает воздействие рассеянного излучения при исследованиях без решетки, обеспечивая контрастность цифровых рентгеновских изображений, сравнимую с изображениями, полученными при использовании решетки; при этом тратить время и усилия на позиционирование решетки не требуется.

Посмотрите, как работает SkyFlow Plus

 

Сравните с традиционной обработкой в режиме параллельного просмотра изображений и сами убедитесь в преимуществах этой технологии.

Преимущества SkyFlow Plus

Плавность рабочего процесса при отсутствии решетки

Плавность рабочего процесса при отсутствии решетки ​

 

Решение о необходимости использовать решетку приходится принимать в каждом отдельном случае, но теперь вы можете объединить простоту рабочего процесса получения изображений без решетки с контрастностью, сравнимой с изображениями, полученными с помощью решетки. Технология цифровой коррекции рассеянного излучения SkyFlow Plus создает высококонтрастные изображения без решетки за счет уменьшения эффекта рассеянного излучения. Технология SkyFlow Plus подходит для всех исследований в любых проекциях. ​
Значительно более быстрый рабочий процесс

Значительно более быстрый рабочий процесс ​

 

В ходе тестового исследования, посвященного изучению удобства использования, рентгенологи проводили исследования с решеткой и без нее; в результате выяснилось, что на проведение исследования без решетки уходит в среднем на 34 секунды* меньше.

*Т-тест в парных выборках с p<0,001; с MobileDiagnost wDR для 12 рентгенологов.
Высокий уровень комфорта пациента

Высокий уровень комфорта пациента 

 

Алгоритм SkyFlow Plus имеет функцию полностью автоматической работы для всех анатомических структур, что позволяет уделить больше внимания пациенту. Отсутствие необходимости подготавливать детектор с решеткой означает возможность сосредоточиться на комфорте пациента и сократить время проведения исследования.​ ​
Высококачественная визуализация

Высококачественная визуализация

 

В зависимости от типа пациента алгоритм SkyFlow Plus автоматически определяет количество рассеянного излучения на изображении. Контрастность изображения повышается за счет субтракции рассеянного излучения.

Загрузки

Экспертный доклад. Повышение контрастности, сравнимое с использованием решетки, при рентгенографии грудной клетки, выполняемой у постели пациента без антирассеивающей решетки

Мнение пользователя. Специалисты больницы Hospital Sant Pau считают, что качество изображений, полученных с помощью алгоритма SkyFlow при низкой дозе облучения, удовлетворяет целям диагностики

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю