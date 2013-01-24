В ходе тестового исследования, посвященного изучению удобства использования, рентгенологи проводили исследования с решеткой и без нее; в результате выяснилось, что на проведение исследования без решетки уходит в среднем на 34 секунды* меньше.

*Т-тест в парных выборках с p<0,001; с MobileDiagnost wDR для 12 рентгенологов.