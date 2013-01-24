Повышайте эффективность рабочего процесса цифровой рентгенографии с помощью портативного беспроводного детектора, который позволяет легко выполнять удобное позиционирование, особенно для сложных анатомических проекций
На выбор имеется два варианта детектора: SkyPlate и SkyPlate E.
Детекторы SkyPlate имеют малый вес и предназначены для получения изображений с высоким разрешением, что является главным достоинством этой линейки. Они поставляются в двух размерах:
Большой:35 x 43 см
Малый:24 x 30 см
Детектор SkyPlate E* чуть более тяжелый, бывает одного размера: 35 x 43 см
Рекомендации по выбору детектора SkyPlate
Оба детектора, SkyPlate и SkyPlate E, созданы на базе технологии аморфного кремния с йодидом цезия, что обеспечивает превосходное качество изображений при низкой дозе рентгеновского излучения с высокой квантовой эффективностью регистрации (DQE) и отличной модуляционно-передаточной функцией (MTF).
Они выдерживают 300 кг распределенного веса и 100 кг точечного веса.
Оба детектора могут использовать SkyFlow Plus, технологию цифровой коррекции рассеянного излучения компании Philips для получения изображений без решетки, неотличимых по контрастности от изображений, полученных с использованием решетки.