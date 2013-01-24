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Что это значит?
Final CEE consent

Повышайте эффективность рабочего процесса цифровой рентгенографии с помощью портативного беспроводного детектора, который позволяет легко выполнять удобное позиционирование, особенно для сложных анатомических проекций


На выбор имеется два варианта детектора: SkyPlate и SkyPlate E.
Рентгеновский аппарат, беспроводной детектор

Детекторы SkyPlate имеют малый вес и предназначены для получения изображений с высоким разрешением, что является главным достоинством этой линейки. Они поставляются в двух размерах:

 

Большой: 35 x 43 см

Малый: 24 x 30 см
Рентгеновский аппарат, беспроводной детектор, SkyPlate
Детектор SkyPlate E* чуть более тяжелый, бывает одного размера: 35 x 43 см

Рекомендации по выбору детектора SkyPlate

 

  • Оба детектора, SkyPlate и SkyPlate E, созданы на базе технологии аморфного кремния с йодидом цезия, что обеспечивает превосходное качество изображений при низкой дозе рентгеновского излучения с высокой квантовой эффективностью регистрации (DQE) и отличной модуляционно-передаточной функцией (MTF).
  • Они выдерживают 300 кг распределенного веса и 100 кг точечного веса.
  • Оба детектора могут использовать SkyFlow Plus, технологию цифровой коррекции рассеянного излучения компании Philips для получения изображений без решетки, неотличимых по контрастности от изображений, полученных с использованием решетки.
*SkyPlate E недоступен в Северной Америке.
Загрузить документ (.pdf): обзор продукта SkyPlate E
98.0 KB

Узнайте больше о детекторе SkyPlate, который соответствует вашим потребностям.

Обзор продукта SkyPlate (98.0KB)

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю